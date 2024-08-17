 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Воскресенье, 18.08.2024
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Суббота, 17.08.2024
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Певец Полад Бюльбюль оглы, после 18 лет работы, оставил пост посла Азербайджана в Москве
18:40 18.08.2024

Посол Азербайджана завершил дипмиссию в Москве после 18,5 года работы
Посол Азербайджана Бюльбюль оглы завершил дипмиссию в Москве
Самер Мустафа

Посол Азербайджана в России Полад Бюльбюль оглы рассказал о завершении своей многолетней дипломатической миссии в Москве. Об этом сообщает ТАСС.

Он подчеркнул, что проработал в Москве 18,5 года, что очень много для службы на его посту. Дипломат отметил, что хотел бы представлять родную Шушу, а также жителей региона в парламенте.

Бюльбюль оглы выразил надежду на то, что его изберут депутатом.

До этого посол Азербайджана в Москве заявил, что более 100 тысяч человек приедут жить в Карабах и Восточный Зангезур в ближайшие три года в рамках государственной программы.

По словам дипломата, возвращение Карабаха в состав Азербайджана создало новые реалии не только в стране, но и во всем регионе. Также он отметил, что за последние три года на этих территориях прошли крупные восстановительные работы, из госбюджета на эти цели были выделены огромные суммы денег.

Бюльбюль оглы назвал происходящее сейчас в Карабахе уникальной и беспрецедентной моделью постконфликтного быстрого восстановления, реализуемого государством за счет собственных финансовых ресурсов.

Источник - ТАСС
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