Индия. Из-за изнасилования врача медики устроили национальную забастовку

23:17 18.08.2024

Из-за изнасилования врача медики устроили национальную забастовку

Больницы в Индии отказались обслуживать пациентов



Больницы в Индии пострадали из-за того, что врачи начали общенациональную забастовку в связи с изнасилованием и убийством стажерки. Оказание второстепенных медицинских услуг было парализовано, поскольку более миллиона врачей, по оценкам, решили присоединиться к 24-часовой акции протеста на фоне растущего недовольства насилием в отношении женщин.



Больницы и клиники по всей Индии начали отказывать пациентам, за исключением экстренных случаев, поскольку медицинские работники объявили 24-часовую забастовку в знак протеста против изнасилования и убийства врача в Калькутте, сообщает Reuters.



Ожидалось, что более 1 миллиона врачей присоединится к забастовке, парализующей работу медицинских служб в самой густонаселенной стране мира. Больницы сообщили, что профессорско-преподавательский состав медицинских колледжей был вынужден работать в экстренных случаях.



Согласно заявлению Индийской медицинской ассоциации (IMA), забастовка, начавшаяся в 6 утра (00:30 по Гринвичу), перекрыла доступ к плановым медицинским процедурам и амбулаторным консультациям.



В отделениях неотложной помощи в больницах, которые занимаются неотложными ситуациями, по-прежнему будут работать сотрудники.



Как напоминает Reuters, 31-летняя врач-стажер была изнасилована и убита на прошлой неделе в медицинском колледже в Калькутте, где она работала, что вызвало общенациональные протесты среди врачей и провело параллели с печально известным групповым изнасилованием и убийством 23-летней студентки в движущемся автобусе в Нью-Дели в 2012 году.



По данным информационного агентства ANI, в субботу возле медицинского колледжа имени Р.Г. Кара, где произошло преступление, было замечено усиленное присутствие полиции, в то время как помещения больницы были пусты.



Мамата Банерджи, главный министр Западной Бенгалии, в состав которой входит Калькутта, поддержал протесты по всему штату, требуя ускорить расследование и наказать виновных самым суровым образом.



В субботу в Калькутте оставалось закрытым большое количество частных клиник и диагностических центров.



Доктор Сандип Саха, частный педиатр в городе, сообщил агентству Reuters, что он будет принимать пациентов только в экстренных случаях.



По словам доктора Прабхаса Ранджана Трипати, главного врача Всеиндийского института медицинских наук в городе Бхубанешвар, в штате Одиша пациенты стояли в очереди и старшие врачи пытались справиться с наплывом пациентов.



"Врачи-ординаторы объявили массовую забастовку, и из-за этого растет давление на всех преподавателей, а значит, и на старших врачей", - сказал он.



Пациенты выстраивались в очереди в больницах, некоторые из них не знали, что акция не позволит им получить медицинскую помощь, рассказывает Reuters.



"Я потратил 500 рупий на дорогу, чтобы приехать сюда. У меня паралич и ощущение жжения в ногах, голове и других частях тела", - поведал местному телеканалу один пациент больницы медицинского колледжа SCB в Каттаке, штат Одиша. – Мы не знали о забастовке. Что мы можем поделать? Мы должны вернуться домой".



Гнев из-за неспособности жестких законов сдержать растущую волну насилия в отношении женщин вызвал протесты врачей и женских организаций, отмечает Reuters.



"Женщины составляют большинство в нашей профессии в этой стране, - заявил агентству Reuters в пятницу президент IMA Р.В. Асокан. – Мы снова и снова призываем обеспечить их безопасность".



Забастовка, которую врачи начали в понедельник, оказалась более ограниченной и затронула только государственные больницы и плановые операции.



В пятницу тысячи людей прошли маршем по различным городам Индии в знак протеста против дела врача-стажера, требуя справедливости и повышения безопасности в медицинских кампусах и больницах.



Демонстранты, собравшиеся возле парламента в Нью-Дели, держали в руках плакаты с призывами привлечь к ответственности виновных в изнасилованиях и убийствах. В Калькутте протестующие врачи скандировали "Мы хотим справедливости" и размахивали плакатами с надписью "Нет безопасности, нет обслуживания!" Аналогичные акции протеста прошли и в других городах Индии, таких как Мумбаи и Хайдарабад.



Политические партии, актеры Болливуда и другие известные личности выразили шок в связи с этим преступлением и призвали к более строгому наказанию виновных.



Протесты, которые в целом носили мирный характер, начались 9 августа, когда полиция обнаружила окровавленное тело врача-стажера в государственном медицинском колледже и семинарском зале больницы имени Р.Г. Кара в Калькутте. Она пришла туда отдохнуть ночью во время долгой смены. Полицейский-доброволец, назначенный для оказания помощи сотрудникам полиции и их семьям, нуждавшимся в госпитализации, был арестован и обвинен в совершении этого преступления, сообщает Reuters.



В четверг стало известно, что 8 августа полиция штата Уттаракханд обнаружила тело молодой медсестры, которая была изнасилована и убита девятью днями ранее, когда возвращалась домой с работы.



Сексуальное насилие в отношении женщин является широко распространенной проблемой в Индии. По данным Национального бюро регистрации преступлений, в 2022 году полиция зарегистрировала 31 516 сообщений об изнасилованиях, что на 20% больше, чем в 2021 году.



Андрей Яшлавский