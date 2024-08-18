Турция теряет интерес к российскому газу, - О.Соловьева

00:01 19.08.2024 18.08.2024



Собственных запасов голубого топлива Анкаре хватит на 35 лет

Ольга Соловьева



Глава Минэнерго Турции Алпарслан Байрактар уверен в том, что Турция нарастит добычу газа на месторождении "Сакарья". Фото со страницы Алпарслана Байрактара в социальной сети X

Турция быстро наращивает добычу собственного газа и снижает импорт голубого топлива, в том числе и в России. Большие запасы газа в Черном море позволяют туркам диктовать цены для всех потенциальных внешних поставщиков. Завершение соглашения об украинском транзите и газовая самодостаточность Турции самым непосредственным образом повлияют на Россию. Не случайно на Западе и в РФ сегодня обсуждаются разнообразные схемы транзита азербайджанского газа в Европу по российским трубам.



Объемы добычи Турцией природного газа на черноморском месторождении "Сакарья" уже достигли 6 млн куб. м в сутки, сообщил глава Минэнерго Турции Алпарслан Байрактар "Теперь 6 млн из 20 млн домохозяйств, пользующихся природным газом в Турции, используют газ, который мы добываем в "Сакарье", – сказал министр, пообещав, что к апрелю 2025 года добыча будет увеличена до 10 млн куб. м в сутки. Он также сообщил о том, что уже осенью новая плавучая добывающая платформа прибудет на черноморское побережье Турции, что позволит стране добывать 10 млн куб. м газа в течение 20 лет в море, в 170 км от побережья.



Еще в 2020 году в Черном море у берегов Турции было обнаружено крупное месторождение газа, объемы которого оцениваются в 540 млрд куб. м газа. Тогда президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал его крупнейшим в стране. Он также сообщал, что в Черном море найдено еще одно месторождение газа объемом 58 млрд куб. м, а общие запасы черноморского газа достигли 710 млрд куб. м и стоят на международных рынках 1 трлн долл. Объема запасов голубого топлива достаточно для удовлетворения ее внутреннего спроса на бытовом уровне в течение 35 лет. Добыча на месторождении "Сакарья" началась в 2023 году. И уже в мае 2024 года в Турции добывалось 6,1 млн куб. м газа в сутки, что в пять раз больше, чем годом ранее.



На фоне роста добычи внутри страны его импорт падает. Так, в мае Турция импортировала 2,9 млрд куб. м, что на 22% меньше, чем годом ранее, сообщал в конце июля Совет по регулированию энергетического рынка страны (EPDK). При этом поставки российского трубопроводного газа в мае сократились почти на 30%, до 734 млн куб. м. К слову, в апреле турецкие импортеры приобрели у "Газпрома" лишь 413 млн куб. м газа – в 3,6 раза меньше, чем в том же месяце год назад (1,5 млрд куб. м).



По итогам пяти месяцев этого года "Газпром" экспортировал в Турцию 8,39 млрд куб. м, это на 100 млн куб. м больше, чем годом ранее. Однако поставки сокращаются. Если по итогам первых трех месяцев года российская компания поставила 7, 24 млрд куб. м, то в апреле–мае – только 1,1 млрд куб. м голубого топлива.



Что касается заявлений Турции, то пока все выглядит так, будто Турция собралась торговаться с экспортерами газа за снижение цен, рассуждает финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов. Однако поставки газа в Турцию действительно снижаются. По итогам пяти месяцев Турция закупила на 3 млрд куб. м газа меньше, чем в прошлом году. Растут только поставки азербайджанского газа. Так, по итогам мая 2024 года турки закупили свыше 1 млрд куб. м газа, что почти на 1% больше, чем годом ранее. По итогам января–мая поставки из Азербайджана увеличились на 240 млн куб. м, достигнув 4,67 млрд.



Возможный отказ Турции от российского газа дополнительно осложнит РФ поиски рынков сбыта. Так, по итогам семи месяцев этого года государства Евросоюза закупили 93 млрд куб. м голубого топлива. Российский экспорт трубопроводного газа в Европу составил лишь 18,1 млрд куб. м. При этом через газопровод "Турецкий поток" было поставлено 9,26 млрд куб. м. газа. Для сравнения: за весь 2023 год "Газпром" экспортировал в Европу и Турцию около 47 млрд куб. м. Потеря европейского рынка привела к тому, что российский газовый холдинг по итогам прошлого года зафиксировал убыток впервые с 1999 года.



По итогам семи месяцев этого года Азербайджан экспортировал 14,7 млрд куб. м газа. Чуть более половины общего объема (7,5 млрд куб. м) были оставлены на европейский рынок, сообщила пресс-служба Министерства энергетики республики. Еще 8 млрд куб. м были поставлены в Турцию.



За весь 2023 год Азербайджан экспортировал 23,8 млрд куб. м газа. И почти половина этого объема (11,8 млрд куб. м) пришлась на европейский рынок. Покупателями азербайджанского газа в Европе являются Болгария, Венгрия, Греция, Италия, Румыния, Сербия и Словения.



Азербайджанский газ – предпочтительный вариант для Европы в случае окончательной потери украинского транзита. Напомним, в конце года истекает действие пятилетнего контракта по поставкам российского газа в ЕС через территорию Украины. На сегодняшний день поставки идут в ограниченном режиме. В частности, с мая 2022 года был прекращен транзит в Европу через станцию Сохрановка. Поставки продолжаются только через газоизмерительную станцию Суджа.



В конце июля в Баку заявляли, что ведут переговоры с Москвой о сохранении транзита российского газа в ЕС через Украину. "Кажется, обе стороны (ЕС и Украина. – "НГ") заинтересованы, потому что Украина сама нуждается в этом газе. Мы находимся в процессе переговоров с Россией. И если мы сможем помочь, мы поможем", – говорил президент Азербайджана Ильхам Алиев. По его словам, такие страны, как Австрия и Словакия, ощутят серьезные неприятности, если поставки российского газа через Украину прекратятся, так как им придется платить сотни миллионов долларов или больше, чтобы заместить российский газ другими источниками.



Турция намерена довести добычу

до 10 миллионов кубических метров газа в сутки

на своем черноморском месторождении.



А в июне агентство Bloomberg сообщало, что Брюссель ведет переговоры с Киевом о продолжении транзита российского газа в Европу. При этом другим обсуждаемым вариантом была покупка и закачка европейскими компаниями газа из Азербайджана в российские трубопроводы, которые идут в ЕС (см. "НГ" от 11.06.24). Большинство экспертов тогда сходились во мнении, что речь идет о своповых операциях, при которых поставки газа из РФ виртуально будут считаться азербайджанскими.



Частично такую возможность подтверждали и в Баку. Президент Алиев говорил, что Азербайджан не станет вкладывать миллиарды долларов в увеличение собственной добычи газа и расширение инфраструктуры для его экспорта в ЕС, если европейцы откажутся вкладывать в это средства. Он, в частности, указывал, что европейцы хотят добиться увеличения пропускной способности Южного газового коридора (включает газопровод Баку–Тбилиси–Эрзурум, Трансанатолийский газопровод и Трансадриатический газопровод) с 16 млрд до 32 млрд куб. м за счет азербайджанских средств. "Мы еще не возместили наших затрат по инвестициям в Южный газовый коридор. Наши доходы от продажи газа по-прежнему идут на погашение этого долга", – говорил азербайджанский лидер.



В воскресенье начался визит президента РФ Владимира Путина в Азербайджан. Подчеркивалось, что стороны планируют обсудить вопросы дальнейшего развития двусторонних отношений стратегического партнерства и союзничества. Некоторые эксперты не исключали, что предметом обсуждения может стать и реэкспорт российского газа в Европу.



Некоторые эксперты уверены, что Брюсселю и Киеву важно сохранить транзит через украинскую территорию, так как этот транзит – весомый источник дохода и для украинского бюджета. В 2021 году доход от прокачки голубого топлива через страну составил 1 млрд долл.



-------------------------------------------------------------------------------- Источник - НГ

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