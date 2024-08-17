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"Левые" грозят Макрону импичментом. Если не назначит их кандидатку Люси Касте премьером
00:13 19.08.2024

Левые пригрозили Макрону импичментом из-за отказа от кандидата в премьеры

Ультралевая партия Жан-Люка Меланшона "Непокоренная Франция" пригрозила инициировать процесс импичмента президента Эммануэля Макрона, если тот не согласится назначить кандидата от коалиции левых партий "Новый народный фронт" (NFP), одержавшей победу на парламентских выборах во Франции, Люси Касте на пост премьер-министра. Об этом говорится в статье для La Tribune Dimanche Меланшона и его соратников, сообщает BFM TV.

В июле Макрон исключил назначение главой правительства Касте, усомнившись в ее способности заручиться поддержкой большинства в Национальном собрании (нижняя палата французского парламента) для проведения реформ, утверждения бюджета и развития страны. Левые в статье обвинили французского лидера в "институциональном перевороте против демократии" из-за его отказа учитывать результаты выборов и заверили, что "все конституционные средства будут использованы для его отставки".

Они ссылаются на статью 68 французской Конституции, которая позволяет объявить импичмент президенту за "неисполнение своих обязанностей, явно несовместимое с осуществлением его мандата". По мнению Меланшона и его соратников, "отказ принять к сведению выборы в законодательные органы и решение об их отмене" нарушает требования президентского мандата.

rbc.group "Мы отводим этой трибуне конкретную роль торжественного предупреждения", - подчеркивают левые.

rbc.group

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Политика
BFM отмечает, что такая процедура импичмента проходит в несколько этапов, на которых могут возникнуть препятствия. Сначала необходимо убедить Национальное собрание и сенат (верхняя палата парламента Франции) сформировать "Высокий суд", для этого требуется предложение о принятии резолюции. Ее должны утвердить бюро Нацсобрания (коалиция левых "Новый народный фронт", куда входит "Непокоренная Франция", имеет не менее 12 голосов из 22), комитет по правовым вопросам и затем в полуцикле не менее двух третей депутатов. Аналогичный путь резолюция должна пройти в сенате.

После формирования "Высокого суда" ему дается месяц, чтобы тайным голосованием вынести решение по импичменту. В поддержку также должны выступить не менее двух третей участников.

Источник - РБК
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