Мексика дрейфует в сторону Китая, - Малек Дудаков.

00:17 19.08.2024

США достали Мексику: американский сосед "дрейфует" к Китаю



Между Вашингтоном и Мехико разгорается дипломатическая война. Власти Мексики обвиняют правительственные организации и фонды США в поддержке оппозиции. Мексика дрейфует в сторону Китая, считает политолог Малек Дудаков.



"В Мехико обвиняют Вашингтон в финансовой поддержке оппозиционных НКО по линии USAID и различных фондов вроде Форда и Рокфеллера. Мексика требует прекратить иностранное вмешательство в свои внутренние дела",

- пишет в телеграм-канале политолог Малек Дудаков.

Это уже далеко не первый выпад мексиканских левых, находящихся у власти, в сторону США, отмечает он.



"В эпоху президентства Лопеса Обрадора Мексика свернула военную кооперацию с США и закрыла воздушное пространство для американских военных самолетов и разведывательных дронов. Мексика закрывает свой рынок от импорта ГМО-зерна из США, что сильно бьет по американским фермерам. К тому же разразилась борьба и за водные ресурсы на фоне засухи. Мексиканцы начали сильно ограничивать объем воды, который отправляется в США для орошения фермерских угодий", - продолжает Дудаков.



Мехико отказывается помогать Байдену и с разрешением миграционного кризиса на южной границе США, требуя для начала снятия санкций с Кубы и Венесуэлы, замечает политолог: "С ними Мексика активно торгует в обход санкций. Причем такая антиамериканская линия очень популярна. Не зря на недавних выборах сторонница Лопеса Обрадора - Клаудия Шейнбаум - получила 60% голосов".



Попытки США повлиять на исход выборов в Мексике пока привели к тому, что Мексика дрейфует от США в сторону Китая, заливающего миллиарды долларов в экономику Мексики.



"Ну а в случае победы Трампа и USAID не поздоровится, им сильно урежут бюджеты. И отношения с Мексикой станут еще более проблемными на фоне новых торговых войн. И обещаний Трампа отправить войска для „декартелизации" Мексики, что поставит страны на грань прямого конфликта",

- ожидает Малек Дудаков.