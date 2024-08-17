С чем (зачем?) Путин приехал в Азербайджан, - НГ

00:22 19.08.2024

Отношения между Москвой и Баку остаются "очень прагматичными"

Артур Аваков



Президент России Владимир Путин прибыл в Азербайджан с государственным визитом, чтобы провести третью с начала года очную встречу с главой республики Ильхамом Алиевым. При этом в последний раз российский лидер был в Баку в сентябре 2018-го. С тех пор на Южном Кавказе многое изменилось, но отношениям между Москвой и Баку это, кажется, пошло на пользу.



Последние очные переговоры между главами России и Азербайджана состоялись в июле на саммите ШОС в Астане. Кроме того, Алиев прилетал в Москву в апреле, вскоре после начала вывода российских миротворцев из Карабаха и на юбилей БАМа, который строили в том числе при участии его отца Гейдара Алиева. Главными темами переговоров традиционно являются развитие торговли и транспортного сотрудничества, а также безопасность на Южном Кавказе, включая урегулирование армяно-азербайджанского конфликта.



Бакинский раунд не стал исключением. В частности, Москва готова продолжать содействие нормализации отношений Азербайджана с Арменией. Ключевыми задачами она по-прежнему видит подписание мирного договора, продвижение процесса делимитации и демаркации азербайджано-армянской границы, разблокирование транспортно-логистических и экономических связей в регионе на основе достигнутых в 2020–2022 годах трехсторонних договоренностей на высшем уровне.



Для Москвы открытие коммуникаций и укрепление региональной безопасности важно в том числе с точки зрения личной выгоды. Так, власти России надеются, что трасса "Север–Юг" не только станет дополнительным выходом на рынки Ближнего Востока, но и будет привлекательнее морского маршрута через Суэцкий канал.



Примечательно, что между Азербайджаном и Россией сегодня как будто вообще нет никаких проблем. По словам Алиева, на повестке дня очень много тем, но "вопросов, которые требуют решения в двусторонних отношениях с Россией, просто не существует, и причем уже достаточно давно". В частности, застарелые проблемы были урегулированы "на основе взаимопонимания, взаимного уважения, учета взаимных интересов и с учетом многовековой истории отношений наших народов", заявил азербайджанский лидер ТАСС в конце июля. За месяц до этого Путин оценил взаимодействие между властями двух стран как "успешное, надежное и очень прагматичное". Он полагает, что Баку хочет строить межгосударственные отношения на основе взаимного интереса и определенной симпатии друг к другу.



Азербайджанский политолог Ильгар Велизаде считает, что отношения между Москвой и Баку находятся в высшей точке развития. "Можно предположить, что стороны подпишут какие-то документы, которые укрепят их стратегический союз. При этом наибольшее внимание привлекает проект "Север–Юг". Во время апрельского визита в Москву Алиев уже говорил о каком-то важном решении в логистической сфере. Нельзя исключать, что в Баку они представят его общественности", – заявил эксперт.



По словам Велизаде, экономические отношения между странами активно развиваются. В 2023 году торговый оборот составил около 4,3 млрд долл., но потенциал намного больше.



Между тем в целом взаимоотношения на Южном Кавказе остаются чрезвычайно сложными. В частности, развитие диалога между Москвой и Баку проходит на фоне как минимум его стагнации между Москвой и Ереваном. К примеру, незадолго до встречи Путина с Алиевым в правительстве РФ раскритиковали армянский учебник истории для 8-го класса. Чиновникам не понравилось, что одна из глав называлась "Насильственное присоединение Восточной Армении к России", в которой рассказывалось о завершении войны между Российской империей и Персией в первой половине XIX века.



"Ставить под сомнение особую роль Российской империи, а впоследствии СССР и России в деле становления нынешней Армении означает идти против общеизвестных фактов", – считают в Москве. При этом российские власти связали появление такого учебника с "очередной беззастенчивой попыткой" переписать общую историю "в лучших традициях западной пропаганды и политического инжиниринга". В Минобразования Армении пообещали переписать книгу.



Впрочем, завсектором Кавказа ИМЭМО РАН Вадим Муханов напомнил, что из-за учебника истории у Москвы есть претензии и к Азербайджану. "Например, в Баку считают, что Россия и Персия разделили азербайджанский народ. Но на фоне позитивных экономических и политических трендов стороны предпочитают не вспоминать об этом. У Еревана напротив большие проблемы с Москвой", – полагает Муханов.



Вместе с тем кавказовед не считает, что Азербайджан впору возводить в статус стратегического союзника. Во-первых, в двусторонних документах, включая договор 2022 года, не прописан механизм такого уровня взаимодействия. Во-вторых, ключевым союзником Азербайджана остается Турция, у которой непростое отношение к России. "Сейчас момент можно говорить только о добрососедстве между Москвой и Баку. Возможно, в будущем, когда стороны подпишут еще какие-то документы, это изменится", – считает эксперт.



По мнению Муханова, изменение отношения России к Азербайджану и Армении прежде всего связано с тем, какую она теперь играет роль в регионе. "Сегодня главный приоритет Москвы – Украина. Другие игроки решили этим воспользоваться и активизировали усилия на Южном Кавказе. Перед нами черноморско-каспийская дуга. И качественное изменение ситуации в другом регионе сразу же качественно повлияет на положение России здесь", – заключил Муханов.