"Львовский эффект" или Обратная сторона курской авантюры НАТО

00:30 19.08.2024

Обратная сторона курской авантюры НАТО

Сумы сейчас напоминают Содом и Гоморру в день их разрушения



18.08.2024 | Дмитрий СЕДОВ



На заглавных страницах CNN репортер Ник Патон Уолш уже который день подряд извещает об успешном прорыве ВСУ в Курскую область и сопровождает свои сообщения фотографиями сожженной российской техники и разрушенных домов. Хотя ситуация меняется с каждым днем и в духе уважающей себя журналистики он мог бы сообщить, что прорыв оказался не столь потрясающим, как ему и его заказчикам хотелось бы.



А эффект "победы" ВСУ в Курской области приближается к "львовскому эффекту", хоть ненадолго, но мелькнувшему в западных СМИ в прошлом году. Тогда, 30 марта 2023 г., от удара российского "Кинжала" подо Львовом был уничтожен подземный командный пункт ВСУ, построенный еще в годы советской власти. Ракета пробила все девять уровней этого углубленного бастиона и завалила в нем около 90 офицеров НАТО во главе с французским генералом Жоржеленом. "Львовский эффект" заключался в том, что НАТО не стала объявлять о столь горестной утрате, хотя с покойниками надо было что-то делать. В конечном счете офицеров званиями пониже раскопали и похоронили без широкого оповещения, а с крупными командирами провернули небывалый фокус. Французского генерала Жоржелена нашли бездыханным в Пиренеях, где он якобы совершал восхождение в одиночку в свои 76 лет. Восхождение не удалось, и генерал "сорвался в пропасть". Еще целая куча американских офицеров внезапно погибла в авиакатастрофах, а кроме того, при неудачном выполнении полета потерпел катастрофу генерал ВС США Энтони Поттс, который являлся исполнительным директором Программы по командованию, контролю и тактической связи на Украине. В западных СМИ появились нежелательные мнения о том, что конец всех этих персонажей наступил в бункере подо Львовом, но все эти мнения были задавлены тут же при появлении.



И надо же, какой случай произошел 16 августа под Сумами! Точно также, как и во Львове, российская ракета (говорят, "Калибр", да мало ли что говорят) сложила подземный бункер командования операцией вторжения. По сообщениям в чатах (украинские и западные СМИ молчат, молчит даже достославный Ник Патон Уолш), там закончили свою бесславную карьеру около 40 советников НАТО. Остальных, не находившихся в бункере советников сейчас в авральном порядке эвакуируют из Сум на военных вертолетах, которые летят "низенько-низенько", буквально над кустарником, чтобы не попасть на радары российских ПВО. А для внезапно почивших, видимо, придется придумывать версии их "внезапной гибели", ведь признавать факт управления украинской авантюрой в Курской области НАТО не собирается. Вскоре мы будем получать скорбные известия о том, что одного высокопоставленного вояку сожрали крокодилы в зоопарке, другой попал под велосипед, а третьего унес горный орел в ливанских горах.



На самом деле разгром военных структур в Сумах российскими ракетно-бомбовыми ударами является не только наказанием натовских спецов за тупое и безответственное планирование операции. Они были настолько уверены в успехе предприятия, что даже не позаботились о соответствующей маскировке собственных дисклокаций и теперь получают свое. Еще больше получают тылы ВСУ вместе с резервистами, военной техникой и складами боеприпасов. Сумы сейчас напоминают Содом и Гоморру в день их разрушения. Нет там убежища для укрытия и нет холодильников для хранения трупов. Авантюра обернулась для Украины и НАТО своей обратной стороной – жестокой, но справедливой расплатой.



Погибших солдат и офицеров ВСУ считают тысячами. Однако самый главный вывод для Зеленского из этой неминуемой катастрофы должен заключаться в том, что если он решится на ракетные обстрелы атомных электростанций (ЗАЭС и Курская АЭС), то ответ будет соразмерным. Он накроет жизненно важные объекты Украины и центральные пункты принятия решений. Воевать с такими подонками с оглядкой на собственную жалость нет никакого смысла.