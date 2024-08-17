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В Китае разработали магнитную катапульту для запуска грузов с Луны
00:35 19.08.2024

Tекст: Дмитрий Зубарев

Китайские ученые разработали магнитную установку стоимостью 18 млрд долларов для запуска грузов с Луны, сообщила гонконгская газета South China Morning Post.
По сообщению издания, установка основана на технологии магнитной левитации, при помощи рычага она будет раскручивать капсулу с грузом и отправлять его на Землю, причем стоимость каждого запуска будет составлять лишь 10% от существующих способов доставки, передает ТАСС.

Как утверждают разработчики, система после 10 минут вращения рычаг достигнет второй космической скорости для Луны, которая составляет 2,4 км/с, а 70% ее затрат будут компенсироваться за счет использования кинетической энергии рычага при его торможении.

Разработчики установки предположили, что она может стать частью российско-китайской лунной станции, которая должна быть построена на южном полюсе Луны к 2035 году.

Стоимость строительства такой установки состоят около 130 млрд юаней (около 18,2 млрд долларов). В то же время добыча на Луне 5 тонн гелия-3 в год и доставка его на Землю позволит заработать до 100 млрд юаней.

В мае Госдума ратифицировала соглашение с правительством Китая о сотрудничестве в области создания Международной научной лунной станции (МНЛС).

Источник - Взгляд
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