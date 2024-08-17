Израиль ликвидировал командира движения "Хезболла" Фуада Шукра с помощью хакеров

00:57 19.08.2024

WSJ: Израиль ликвидировал командира движения "Хезболла" Шукра с помощью хакеров



Израиль ликвидировал командира движения "Хезболла" Фуада Шукра, известного как Признак, с помощью хакеров. Об этом пишет The Wall Street Journal (WSJ).



Согласно информации, боевика устранили 30 июля в Бейруте, когда он находился в своем офисе, размещенном на втором этаже жилого дома. При этом его квартира располагалась на седьмом этаже того же дома с целью снизить до минимума необходимость появляться на улице.



Вечером неизвестный мужчина связался с Шукром по внутренней сети "Хезболлы" и попросил его проследовать в квартиру. Уточняется, что боевика заманили в квартиру, которая находилась пятью этажами выше, чтобы облегчить атаку по зданию. Когда Шукр зашел в помещение, израильские военные открыли огонь по квартире. Помимо него, были устранены его жена, а также две другие женщины и двое детей.



Ранее в "Хезболле" прокомментировали попытку Израиля ликвидировать командира движения Фуада Шукра. По словам одного из представителей организации, данная попытка потерпела неудачу.