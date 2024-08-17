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|Киргизский Институт сейсмологии зафиксировал 18 августа три землетрясения силой от 2,5 до 4 баллов
01:00 19.08.2024
По данным Института сейсмологии Национальной академии наук Кыргызской Республики (ИС НАН КР) 18 августа произошли три землетрясения:
- в 05:52 силой около 2,5 баллов в эпицентре на территории Кыргызстана в 30 км к юго-востоку от Бишкека, в 15км к юго-западу от с.Кой–Таш, в 15 км к западу от с.Юрьевка.
- в 16:21 силой около 4-х баллов в эпицентре на территории Китая в 30 км к юго-востоку от с.Бедель, в 38 км к юго-востоку от с.Ыштык, в 131 км к юго-востоку от г.Каракол.
- в 19:24 силой 3,5 балла в эпицентре на территории Таджикистана, в 145 км к юго-западу от г.Баткен.
В населенных пунктах Кыргызстана толчки от землетрясения не ощущались.
Всего в августе 2024 было зарегистрировано 14 подземных толчков силой от 2,5 до 4 баллов.