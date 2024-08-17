РосАрмия ворвалась в Селидово. Бандеровцы отступают

01:23 19.08.2024

ВС РФ ворвались в Селидово, и господствующая над городом высота - наша

Вражеские эксперты признают, что город будет потерян в ближайшие дни из-за дезорганизации ВСУ

Радомир Маркуш



Информация о том, что наши части совершили прорыв к Селидово, сразу же стала сенсацией. Обзорщики также пишут, что ВС РФ захватили террикон им. Коротченко, за которым сразу начинается жилая застройка.



Речь, между прочим, идет о господствующей высоте, тогда как сам населенный пункт находится в низине. По ту сторону линии фронта начался вой, что город будет потерян в считанные дни, потому что оборона нациков дезорганизована.



На этом фоне украинские официальные лица начали хором утверждать, что операция ВСУ в Курской области не преследует долгосрочных территориальных целей, а вместо этого направлена на создание стратегического давления на российские войска в масштабах всего театра военных действий. Появился даже термин, характеризующий укровояк, вторгшихся в район Суджи, - ситуативные оккупанты.



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Два авторитетных в США брата Фредерик и Кимберли Каганы, кстати, оба военные профессора, забыв про роль бандеровцев в расстреле евреев в Бабьем Яре, в статье "Украина и проблема восстановления маневра в современной войне (Спецоперация - „СП")" сокрушаются, что у Киева не нашлось ресурсов, необходимых для достижения реальных значимых территориальных целей, таких как захват Курчатова, а еще лучше - Курска. Вот тогда бы русские точно забыли бы про Покровское направление.



Им вторит Институт изучения войны (ISW), который в своей аналитике, опубликованной 18 августа, фактически озвучил позицию Пентагона: "То, что российские войска отдают приоритет наступательной операции на Покровск, не означает, что Украина должна решить отдать приоритет обороне Покровска".



Таким образом, США настаивают на продолжении наступления ВСУ на территории России в ущерб обороне на других участках фронта. Янки даже запустили антикриз, типа, "усилия России по захвату Часова Яра или вытеснению украинских войск с восточного берега реки Оскол в Харьковской области преследуют важные в оперативном отношении цели, но вместо этого российские войска все чаще отдают приоритет усилиям по захвату (какого-то) Покровска и продвижению на запад и юго-запад от Донецка, что имеет малозначительное оперативное значение".



Такой лютый бред выдали, кстати, эксперты ISW, тогда как Каганы, консультирующие МО США за очень большие деньги, считают, что "оперативное значение Покровска, вероятно, будет зависеть от способности России использовать захват города в рамках более широкого маневра в Донецкой области". Они очень надеются, что армия России достигнет кульминации (то есть остановится) на этом участке фронта на подступах к Покровску.



В целом американские говорящие головы всячески пытаются преуменьшить успех "центровых" (группировки "Центр"), мол, они вместе с другими группировками ВС РФ заняли 1175 кв. км на всем театре военных действий с января по июль 2024 года, тогда как отряды самоубийц главкома Александра Сырского - за несколько дней 800 кв. км.



Но это все равно, что сравнить божий дар с яичницей.



На форумах ВСУ захисники пишут, что они расползлись по курским лесам, заросшим поймам и болотам. По их словам, "это совершенная серая зона… основные передвижения только по дорогам, но местность благоволит засадам с последующим драпом в заросли".



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Дескать, даже после того, как ВС РФ вытеснят ситуативных оккупантов за границу, русским придется проводить многодневную военно-поисковую операцию, чтобы переловить всех бандеровцев.



А вот на Покровском направлении преобладает жилая застройка с многочисленными промзонами, которые, наряду с холмами, реками и степями, создают идеальные условия для обороны. И все-таки именно здесь оборона ВСУ сыплется как карточный домик, причем прорыв к Селидово является еще одним предвестником разгрома прокси-НАТО, которым на все сто являются украинские вооруженные силы.



Темпы драпа "хероев" на Покровском направлении и впрямь впечатляют. 16 августа появились новости по линии мониторинговых каналов, что ВС РФ освободили Новожеланное (к востоку от Покровска), а также продвигаются к востоку от Покровска в Крутой Яр, Гродовку и в направлении Новогродовки.



В частности, в "Дневнике Десантника" говорится: "В Гродовке зашли на восточную окраину и начали выбивать [врага] из населенного пункта. Следующий важный населенник - Димитров, через него проходит трасса Красноармейск - Константиновка. В Желанном выбили [противника] из села, сейчас идет разминирование территории и зачистка. Также освободили и Орловку, сейчас идет выбивание врага из Николаевки и Журавки".



По данным Юрия Подоляки, "наши части на плечах противника продолжают быстро наступать на Новогродовку и Селидово. Первое они обтекают с севера и юга и явно готовятся к штурму (работают плотно авиация и артиллерия по городу). А ко второму продвинулись, и очень заметно. Причем противник в шоке от такого продвижения".



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Судя по всему, у украинских военных целостный фронт обороны разрушен, а собрать его вновь на новых рубежах не получается. ВС РФ так быстро двигаются вперед, что командование ВСУ просто физически не способно это сделать.



Самостийные источники вынуждены признать военное фиаско ВСУ на Покровском направлении. Офицер бандеровского Генштаба на условиях анонимности сообщил киевской экспертной тусовке, что армия России взяла под полный контроль Журавку и начала наступление на населенный пункт Крутой Яр. Кроме того, российские войска продвинулись к юго-западу от Николаевки и захватили ряд укреплений, прилегающих к дороге М30, которая сейчас находится под огневым контролем.



По его самой последней информации (по состоянию на вечер 17 августа), россияне освободили большую часть населенного пункта Новожеланное. Бои шли на окраине в районе школы. А утром 18 августа ряд российских телеграм-каналов пишет: "Новожеланное и Крутой Яр освобождены нашими".