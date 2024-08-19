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Что изменилось в Правилах присвоения статуса кандаса (казаха-соотечественника)
09:38 19.08.2024

Министр труда приказом от 31 июля 2024 года внесла изменения Правила присвоения или продления статуса кандаса, сообщает Zakon.kz.
Теперь заявление о присвоении статуса кандаса можно подать не только через мобильное приложение ИС "Құтты мекен", загранучреждение РК, но и через Госкорпорацию либо веб-портал "электронного правительства" www.egov.kz, портал migration.enbek.kz.

Сведения о документах, удостоверяющих личность, услугодатель получает из соответствующих государственных информационных систем через шлюз "электронного правительства".

Заявление, поданное через загранучреждения РК регистрируется сотрудником загранучреждения в АИС "Кандас" и направляется посредством АИС "Кандас" в местный исполнительный орган по вопросам социальной защиты и занятости населения с уведомлением заявителя о регистрации его заявления.

Поправками уточняется, что при обращении в Государственную корпорацию день приема документов не входит в срок оказания государственной услуги.

Работник Государственной корпорации, принимающий документы, проверяет полноту и срок действия предоставленных документов.

При этом работник Госкорпорации выдает услугополучателю расписку о приеме соответствующих документов, в случае предоставления услугополучателем неполного пакета документов, отказывает услугополучателю в приеме документов и выдает расписку об отказе в приеме документов.

Правила дополнены новым пунктом 8-1 следующего содержания:

По выбору услугополучателя государственная услуга оказывается по принципу "одного заявления" в совокупности с государственной услугой "Присвоение или продление статуса кандаса".

Государственная услуга оказывается физическим лицам бесплатно.

В случае подачи электронного запроса на получение услуги по принципу "одного заявления" через портал услугополучатем на портале дополнительно выбираются наименование филиала Государственной корпорации для получения результата государственной услуги по принципу "одного заявления" в бумажной форме.

Срок оказания услуги по принципу "одного заявления" – 30 рабочих дней.

Результат оказания государственной услуги по принципу "одного заявления" - выдача удостоверения кандаса, в случае продления статуса кандаса - решение местного исполнительного органа либо мотивированный ответ об отказе в ее оказании.

Комиссия в течение пяти рабочих дней после дня поступления заявления рассматривает его и выносит рекомендацию об отказе в присвоении заявителю статуса кандаса или о присвоении статуса кандаса с учетом следующих условий:

для расселения в регионы, определенные в соответствии с подпунктом 2) пункта 3 статьи 112 Социального кодекса;
для расселения в территориях агломераций и сельских населенных пунктах, малых и моногородах, городов районного и областного значения с потенциалом развития, имеющих потребность в демографическом развитии;
для воссоединения с семьей и/или родственниками заявителя, постоянно проживающими на территории региона подачи заявления, с подтверждением родства с членами семьи или родственниками в соответствии с подпунктами 29) и 36) пункта 1 статьи 1 Кодекса РК "О браке (супружестве) и семье", являющихся гражданами РК, с самостоятельным решением жилищных вопросов и предоставлением нотариально заверенного согласия на проживание заявителя в случае, если заявитель не является собственником жилья;
для трудоустройства на вакантное рабочее место по приглашению работодателей, с самостоятельным решением жилищных вопросов, с приложением предварительного трудового договора, либо индивидуальные предприниматели из числа этнических казахов;
этнические казахи, обучающиеся в высших учебных заведениях Республики Казахстан с приложением справки с места учебы.
Рекомендация о присвоении либо об отказе в присвоении статуса кандаса принимается Комиссией и оформляется протоколом. Ранее срок вынесения рекомендации Комиссией составлял 10 рабочих дней.

Местный исполнительный орган по вопросам социальной защиты и занятости населения в течение одного рабочего дня после дня вынесения Комиссией рекомендации принимает решение о присвоении или об отказе в присвоении заявителю статуса кандаса и посредством ИС "Құтты мекен" направляет принятое решение заявителю, в загранучреждение РК либо в Государственную корпорацию.

При этом, поправками предусмотрено, что период с момента выдачи решения о присвоении статуса кандаса до момента выдачи удостоверения кандаса после его прибытия не входит в срок оказания государственной услуги.

Местный исполнительный орган по вопросам социальной защиты и занятости населения в течение трех рабочих дней после дня прибытия заявителя в регион расселения, указанный в решении о присвоении ему статуса кандаса:

подписывает индивидуальный план адаптации и интеграции;
подписывает социальный контракт в случае расселения в регионы, определенные в соответствии с подпунктом 2) пункта 3 статьи 112 Социального кодекса РК;
выдает удостоверение кандаса с отметкой в АИС "Кандас" о вступлении в силу решения о статусе кандаса.
В случае неприбытия заявителя в срок установленный в предварительном решении, заявка на присвоение статуса кандаса аннулируется.

Также в документе обновлены формы заявлений на присвоение и о продлении статуса кандаса.

Приказ вводится в действие с 25 августа 2024 года.

Мы рассказывали, что в Казахстане изменили квоту приема кандасов и переселенцев на 2024 год.

19 августа 2024

Элина Черногрицкая

Источник - Zakon.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1724049480


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