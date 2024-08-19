За Курск ответят? Будут ли уволены бездарные генералы

09:42 19.08.2024

Какова вероятность отставок в руководстве Минобороны после Курска

Максим Столяров. 19.08.2024



Ожидаемые обществом отставки в Минобороны после прорыва ВСУ в Курскую область маловероятны.



Об этом в эфире телеканала "RTVI" заявил основатель проекта "Рыбарь" экс-сотрудник пресс-службы Минобороны РФ Михаил Звинчук, передает корреспондент "ПолитНавигатора".



Ожидаемые обществом отставки в Минобороны после прорыва ВСУ в Курскую область маловероятны. Об этом...



"Как вы думаете. Головы в Минобороны полетят после этой ситуации?" – спросил ведущий.



"Единственное, что я понял за эти два с половиной года – что у нас высшее военно-политическое руководство не принимает никогда такого решения, какого от них все ждут.



Сколько раз снимали Шойгу, Герасимова, вскрывали конверты. Да, сняли, но каким образом, – когда этого ждали, или когда это оказалось абсолютно неожиданно?" – напомнил обозреватель.



"Из всех таких военных снятий и отстранений, которые произошли после неудачи – это в отношении флота. Сняли командующего Черноморским флотом. А после еще одной потери – сняли командующего ВМФ.



Остальных таких ожидаемых отставок у нас ни разу не было. Поэтому, прогнозировать такое я бы не стал. Но при этом, я понимаю, что у нашего военно-политического руководства достаточно долгая память", – резюмировал Звинчук.