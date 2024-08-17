Торохан Жунусбеков: "Причины землетрясений в Кыргызстане - расточительство и разврат"

10:00 19.08.2024

Торохан Жунусбеков назвал причины землетрясений в Кыргызстане

15 августа 2024 - Карыпбай кызы Толгонай



Торохан Жунусбеков назвал причины землетрясений в Кыргызстане



Экс-директор муниципального предприятия "Бишкекское агентство ритуальных услуг" (БАРУ) Торохан Жунусбеков в интервью СМИ заявил, что причинами землетрясений в Кыргызстане являются расточительство и разврат.



По его словам, даже сели на юге республики не просто так затопили именно места отдыха.



"Где много греха, там и происходят землетрясения. В Бишкеке весной было много землетрясений. Если мы не будем ко всем вещам относиться бережно, то нет гарантий, что землетрясений больше не будет", - сказал Жунусбеков.



Наверное, мы должны воспринимать данное мнение как компетентное, все-таки человек позиционирует себя политиком, занимал высокую должность в мэрии Бишкека и даже претендовал на пост градоначальника. А мы то, дураки, думали, что причинами землетрясений является движение тектонических плит, которые плавают на полужидкой мантии под ними. По данным науки, когда они движутся друг на друга, возникает огромное давление. В какой-то момент плиты соскальзывают, высвобождая энергию в виде сейсмических волн, которые мы и воспринимаем как землетрясение.



Напомним, в январе этого года Торохан Жунусбеков был снят с должности директора муниципального предприятия "Бишкекское агентство ритуальных услуг".



Буквально до этого мэрия Бишкека провела аудит деятельности БАРУ, в результате которого были выявлены финансовые нарушения на общую сумму в 2 млн 816 тысяч сомов.