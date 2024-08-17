Уроки парижской Олимпиады: спорт высших достижений - "мягкая сила" глобализма, - С.Иванов

10:13 19.08.2024 17 августа 2024



Завершилась парижская Олимпиада, улеглись спортивные страсти и стали забываться понемногу связанные с нею околоспортивные скандалы. В общем, как и всегда, "победителем стал спорт", и "история Олимпиад" сохранит, конечно, имена чемпионов, а не всякие "побочные мелочи" вроде "случившегося" на церемонии открытия демонстративного оскорбления христианства и публичного надругательства над памятью последней королевы Франции, зверски убитой революционерами. Ведь спортивные победы для многих (и отнюдь не только для спортивных журналистов), очевидно, важнее! Спорт - это же так здорово…



А еще, как не устают напоминать публике, - "спортсмены защищают честь страны". Так что ура, товарищи! И в свете этого спортивного энтузиазма остается разве что лишний раз сказать отдельное спасибо функционерам МОК, точнее их "международному начальству", за недопуск РФ на прошедший в Париже "всемирный праздник спорта". А то ведь могло и так сложиться, что пришлось бы одновременно организовывать и торжественную встречу-чествование для наших героев - победителей Олимпиады, и лагеря временного размещения для беженцев из Курской области.



Оно-то, конечно, справились бы, организовали на уровне и чествование, и размещение. И денег хватило бы, и на достойные премии героям-олимпийцам, и на пособия беженцам. Справились бы, кто бы сомневался, но, может быть, все-таки не зря, не впустую пройдет и забудется недопущение РФ на Олимпиаду? Может быть, стоит задуматься наконец о действительной "роли спорта в общественной жизни" и, может быть, хватит уже "песен про героев спорта"? Или и сегодня, когда страна ведет тяжелейшее и все обостряющееся вооруженное противоборство со стремящимися поработить человечество силами зла и наши воины на передовой проявляют настоящий героизм и самопожертвование, можно как ни в чем не бывало осыпать деньгами и почестями, славословить и награждать орденами, героизировать бегунов и прыгунов, штангисток и футболисток. А то, что не пустили в Париж, - не надо отчаиваться, будем бороться, приложим все усилия чтобы разрешили участвовать в следующей Олимпиаде в Лос-Анджелесе. Так, что ли?!



Или пора наконец-то расставить реальные приоритеты: бегуны пусть себе бегают, а прыгуны прыгают, но это должно быть их частным, а не государственным делом. Государство должно создавать условия для массовых занятий физкультурой, но отнюдь не профессиональным спортом, в котором мастерам платят многомиллионные призовые. Это тем более важно, что современное "олимпийское движение" и "международный спорт" в целом есть, в сущности, совсем не то, за что они себя выдают. Что касается "Олимпиад", то у греков Олимпийские игры, как известно, имели религиозно-культовую основу и, в отличие от современных, они были принципиально "антимеждународными" - в них могли участвовать исключительно греки, и только свободные и не запятнавшие себя никакими преступлениями. Женщины не могли даже наблюдать за играми в качестве зрительниц, не говоря уже об участии.



О "материальной заинтересованности" речи не могло идти - это был еще один важнейший принцип, поэтому победитель получал только лавровый венок. И соревновались, между прочим, исключительно в "военно-прикладных" видах - бег, метание копья, ядра, диска, борьба, кулачный бой, гонки на колесницах - и, конечно, исключительно "любители". Как говорится, почувствуйте разницу. С современными Олимпиадами можно сравнить скорее многодневные Игры, которые устраивались в древнем Риме времен его упадка и разложения. Эти Игры, бывшие весьма популярными благодаря состязаниям гладиаторов, были, наверное, первым в истории "культмассовым шоу", специально предназначенным для развлечения плебса, толпы, которая, как известно, требует не только хлеба, но и зрелищ.



Но не только Олимпиады, современный спорт как таковой это не про "быстрее, выше, сильнее" и тем более не про здоровье. Скорее, наоборот, он давно уже превратился едва ли не прежде всего в состязания фармацевтов. Давно забыто и бескорыстное любительство, спорт фактически стал профессией, средством зарабатывания денег. Все это достаточно хорошо известно и воспринимается уже как норма, почти естественное положение дел. Но далеко не всегда вполне осознается другая, наиболее значимая практически, характеристика современного спорта, а именно то, что он, будучи по природе своей "международным", представляет собой составную часть, один из важнейших элементов (наряду с шоу-бизнесом, масс-культурой и рекламой) международной же индустрии пропаганды либерально-глобалистской идеологии, ее "нетрадиционных ценностей". И вот как раз прошедшая Олимпиада стала наглядной демонстрацией, фактическим доказательством этого. Как говорится, "конспирология" стала реальностью.



По своему идейному, точнее идейно-политическому, содержанию (а в этот раз его, вопреки обыкновению, не старались скрыть, а, напротив, отбросив старую либеральную мантру про "спорт вне политики", открыто дискредитировали спортсменов по политическим мотивам и всячески декларировали приверженность "прогрессивным ценностям"), организованный в Париже "всемирный праздник спорта" фактически стал продолжением прошедшего в Швеции "Евровидения". Он решал иными средствами, конечно, но в принципе ту же задачу - "просвещения" широких масс в духе либерально-глобалистских ценностей. Неслучайно и на "Евровидении", и на церемонии открытия Олимпиады публику развлекали и откровенным сатанизмом и демонстративным глумлением над традиционными моральными ценностями. Об этом было сказано немало. Но как-то упускалось из виду, что дело не только в околоспортивных церемониях. Современный спорт, в принципе, не в меньшей степени, чем современная "поп-музыка", служит средством пропаганды антитрадиционных "ценностей".



Для тех, кому это надо доказывать, начнем с самого простого и очевидного. Одним из краеугольных камней либеральной идеологии и одной из самых "прогрессивных ценностей" является, как известно, феминизм. А женский спорт, что нетрудно понять, - самая наглядная и самая массовая форма пропаганды феминизма. Не говоря уже о том, что занятия спортом отнюдь не способствуют не только женственности, но и укреплению женского здоровья, в том числе репродуктивного. Как и поездки на соревнования, начиная с юных лет, без присмотра родителей, не способствуют укреплению нравственности. И, в конце концов, надо бы задаться простым вопросом зачем: зачем рекламировать боксерок и футболисток, да и всех прочих спортсменок? Что, кроме пресловутой "эмансипации", то есть дальнейшего "освобождения" женщины от семьи и деторождения, может дать обществу развитие женского спорта? Таки зачем вкладывать государственные средства в то, чтобы вырастить из девочки штангистку? Это, простите, кому и для чего может быть нужно? И, кстати, как выращивание из девочек штангисток, боксерок и бегуний сочетается с официальной политикой, направленной на защиту традиционных ценностей и повышение рождаемости? Что, кто-то не может 2 и 2 сложить, или, что называется, "правая рука не знает, что делает левая", потому и соединяют несоединимое?



Но современный спорт это не только пропаганда феминизма. Он служит также и "стиранию границ" и национальных особенностей, он по природе своей есть именно международное, интернациональное явление. Причем интернационализм этот такого рода, что настоящему профессиональному спортсмену очень часто, если не как правило, все равно где тренироваться, за какую команду и под каким флагом выступать. Его интересуют главным образом, а то и исключительно, условия для тренировок и размер оплаты его "труда". За соответствующими примерами российским болельщикам, в особенности в связи с прошедшей Олимпиадой, как известно, далеко ходить не надо. И вполне закономерно, что известный лозунг "Спорт без границ" есть не что иное, как частный случай, конкретизация главного пропагандистского лозунга глобализма "Мир без границ".



Ну и, конечно, немало на всевозможных "мундиалях" и олимпиадах делалось и делается для не всегда прямо декларируемого, но вполне себе систематического продвижения таких важнейших составляющих либерально-глобалистской идеологии, как "мультикультурализм" и "расовое разнообразие". А на парижской Олимпиаде, как могли видеть все желающие, "допрогрессировались" уже и до открытого навязывания "гендерного разнообразия", и даже сломанные носы и горькие слезы девушек боксерок, вынужденных драться не пойми с кем, не остановили международных спортивных чиновников. Впрочем, эти последние - люди, что называется, подневольные, а их международные хозяева в борьбе за навязывание человечеству своих "ценностей" останавливаться, похоже, не собираются. Недаром устами товарища Томаса Баха, посетовавшего на "потепление", даже "климатическую повестку" к Олимпиаде приплели. Так что глобалисты используют спорт почти по известной формулировке - "на 100% и даже больше". Можно также много сказать о том, как современный спорт служит разрушению морали, в частности мотивации к честному, производительному труду. Но не надо, очевидно, быть семи пядей во лбу, чтобы понимать, что многомиллионные "заработки" спортивных "звезд" - кумиров молодежи (и не только) отнюдь не ориентируют ее на такой труд. Не лишним было бы вспомнить и то, что внедрение спортивной терминологии и часто ужасающе безграмотная речь спортивных комментаторов, коверкающих и вульгаризирующих русский язык, интернационализирует, упрощает и разрушает его.



Но все это может показаться мелочами. Скажем поэтому еще только о "спортивном патриотизме", ведь те же журналисты и спортивные чиновники очень любят поговорить о "чести страны". Прежде всего, - очевидно, должно быть, что такими словами не надо бросаться, а сегодня в России в особенности нельзя затаскивать, стирать и девальвировать их высокий смысл. И главное - настоящая, а не бутафорская честь страны может защищаться только трудом - ратным и производительным. В действительности она защищается, отстаивается не на Играх, не на спортивных площадках, а на полях сражений и на полях, дающих урожай (а не пребывающих в запустении), она защищается также в цехах и научных лабораториях, в творческих мастерских наконец. В этом отношении весьма показателен, между прочим, пример приснопамятной ГДР, которая "в области спорта была впереди планеты всей" и, в частности, далеко опережала свою "визави" ФРГ. Однако жителей "самой спортивной державы", как известно, приходилось держать за колючей проволокой, чтобы они, несмотря на эту "честь", не разбежались в неспортивную ФРГ.



Вообще говоря, спорт по сути своей - это форма активного отдыха и развлечение и из него не надо делать больше того, что он есть. Почему этим занимаются глобалисты - понятно, но РФ совсем не обязательно подыгрывать им. Куда полезнее будет усвоить парижский "олимпийский урок" и сделать из него необходимые выводы.



Сергей Иванов Источник - eadaily.com

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