"Клон НАТО" в Восточной Азии американцами создан и расширяется, - А.Кошкин

11:08 19.08.2024 19.08.2024 | АНАТОЛИЙ КОШКИН



"Списанные с корабля" политиканы потирают руки…



18 августа 2023 года в загородной резиденции президента США Кэмп-Дэвид Джо Байдену удалось достичь давно проектируемой цели объединить в военном отношении своих восточноазиатских сателлитов для совместной борьбы с не желающими подчиняться диктату дяди Сэма государствами этого важного региона мира – КНР, Россией и Корейской Народно-Демократической Республикой. В течение послевоенного периода этому препятствовали взаимная неприязнь и недоверие между японцами и южнокорейцами. В Республике Корея в Японии видели агрессора, жестоко силой подчинившего корейцев, превратив их страну в колонию, а в "священной стране Ямато" продолжают считать жителей соседней страны людьми "второго сорта", которыми надо "руководить".



Надо было появиться в Японии и Республике Корея политическим лидерам, которые, выполняя волю сюзерена, переступили бы через "исторические реминисценции" и ради обеспечения своего господства в регионе сплотились в противоборстве с искусственно созданными "врагами".



Ныне, через год после сходки в Кэмп-Дэвиде, пока остающиеся у власти президент США Джозеф Байден, премьер-министр Японии Фумио Кисида и президент Республики Корея Юн Сок Ель "отпраздновали" чреватую войной в Северо-Восточной Азии и во всем Азиатско-Тихоокеанском регионе сделку.



Напомним, что Байден доживает последние месяцы в Белом доме, Кисида сложит с себя премьерские обязанности в конце сентября текущего года, а Юн с апреля фактически стал "хромой уткой", потерпев сокрушительное поражение на парламентских выборах, на которых поддерживающая его партия была отстранена южнокорейцами от власти. "Антиюновские" партии получили в парламенте почти две трети депутатских мандатов.



Так вот эти политические аутсайдеры продолжают убеждать народы в особой значимости содеянного. В совместном заявлении по поводу "юбилея" они заявили о "колоссальном прогрессе" в сотрудничестве между тремя странами с момента проведения трехстороннего саммита в Кэмп-Дэвиде. Особенно они горды тем, что за прошедший год смогли впервые "провести совместные военные учения, подписать новое трехстороннее рамочное соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности и достичь определенного прогресса в противостоянии КНДР".



Тут требуется пояснение. Дело в том, что США имеют с Японией и Республикой Корея договоры о военном союзе, а между Токио и Сеулом такого соглашения нет и, видимо, не предвидится. И вот через кэмп-дэвидское соглашение такие союзнические отношения установлены.



Как сообщалось, первые совместные учения Японии, США и Южной Кореи Freedom Edge прошли в Восточно-Китайском море 27-29 июня сего года. В отличие от предыдущих трехсторонних маневров, носивших разовый характер и направленных на отработку отдельных задач, эти учения носят комплексный характер и должны стать регулярными.



"Мы, лидеры Японии, Республики Корея и Соединенных Штатов Америки, отмечаем колоссальный прогресс в нашем трехстороннем сотрудничестве по прошествии года с нашего исторического саммита", – говорится в совместном заявлении. Для того чтобы "разбавить" чисто военный характер блока для недовольных его сколачиванием южнокорейцев и японцев в заявление вписана фраза о "приверженности проведению консультаций по региональной проблематике и укреплению сотрудничества в сфере безопасности, экономики, развития технологий и здравоохранения".



С резким осуждением создания трехсторонней основы создаваемого "восточного НАТО" выступают Пекин и Пхеньян. В Москве также существует понимание и антироссийской направленности нового "тройственного пакта". В связи с этим МИД РФ заявляет, что Вашингтон, выстраивая тройственный военный союз с Сеулом и Токио, стремится направить его ударный потенциал не только против КНДР, но и на стратегическое сдерживание Москвы и Пекина. В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркивают, что единственным вызовом в Индо-Тихоокеанском регионе является политика США, а потенциальные проблемы, имеющиеся в регионе, требуют коллективного реагирования, а не создания блоковой архитектуры под предлогом реагирования на глобальные вызовы и угрозы, включая ракетно-ядерную программу КНДР.



Заметим, что разговоры о якобы необходимости "сдерживать" Россию на Дальнем Востоке абсурдны и могут возникать лишь в головах или пропагандистов, или людей, не имеющих даже зачатков стратегического мышления. Ибо занятой проведением СВО, а теперь отражением агрессии НАТО (именно так следует именовать нападение и вооруженный захват коренной российской Курской области) Москве необходимы мир и спокойствие на восточных рубежах нашей страны. А вот США и Японии, этим глубоко враждебным России государствам, важно создавать на Дальнем Востоке повышенную военную напряженность и опасность с тем, чтобы не допустить использования российским верховным командованием войск, дислоцированных в восточных районах страны, в интересах успешных действий на европейском театре военных действий.



Что же касается "сдерживания" Китайской Народной Республики, то и здесь нет никаких признаков применения вовне НОАК. "Тайваньская проблема" высосана из пальца для оправдания наращивания в регионе объединенной военной группировки во главе с США. Ибо позиция Пекина в отношении этого "мятежного острова" предельно ясна и прозрачна. Китайское руководство четко заявляет, что военное решение вопроса о возвращении острова в состав КНР предусматривается только в случае провокационного объявления властями Тайваня "независимости и суверенитета" этой китайской территории. В связи с этим непреложным фактом является стремление Вашингтона и Токио поддерживать и, провоцируя Пекин, демонстративно "официально" встречаться "для консультаций" именно с теми политическими силами Тайваня, которые допускают возможность провозглашения "независимости" и объявления острова "государством".



Считая Австралию и Новую Зеландию, и их сюзерена Великобританию уже входящими в "восточный НАТО", Вашингтон, как и в Европе, неуклонно занимается "расширением" блока, не обращая внимания на то, что именно такое "расширение" и явилось основной причиной "украинского кризиса".



Ныне активно с этой целью обрабатывается проамериканское правительство Филиппин, также как неонацистские власти Киева возжелавшее примкнуть не только политически, но и в военном отношении к западному "либеральному лагерю". Видимо, не сознавая при этом до конца, что в этом "лагере" страна будет, как и Япония, и Южная Корея, использована в качестве "пушечного мяса". Как отмечает ТАСС, в начале июля Филиппины и Япония подписали "соглашение об оборонном сотрудничестве", которое предусматривает активизацию взаимодействия и обмен опытом на территории двух стран. В августе они впервые провели совместные военные маневры в Южно-Китайском море. Кроме того, госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что Вашингтон дополнительно выделит Маниле 500 млн долларов "на расширение сотрудничества в сфере безопасности и на модернизацию вооруженных сил". Маневры в Южно-Китайском море были прямо направлены против КНР с целью оказать на Пекин давление, заставить его уступать в существующем здесь территориальном споре.



Пришлось напоминать президенту Филиппин Маркосу о последствиях такого "содружества". Официальный представитель Министерства обороны КНР Чжан Сяоган сделал заявление о том, что Соединенные Штаты Америки и Япония превращают Манилу в пешку, "зазывающую волков в свой дом". "Такие экстерриториальные государства, как Соединенные Штаты и Япония, опасаются, что в Южно-Китайском море не будет хаоса. Они постоянно провоцируют (здесь) неспокойную ситуацию, пугают (общественность) и нагнетают обстановку. Филиппинская же сторона ведет волков в дом, готова служить пешкой и не стыдится этого перед странами региона".



Имея за спиной "американского старшего брата" с его огромным арсеналом ядерных зарядов и ракет, не отказывается от опасного провоцирования соседних государств и, похоже, возомнивший себя вновь "военной державой" Токио. Вместо того чтобы в условиях сложных внутриполитических пертурбаций проявлять сдержанность, члены правительственного кабинета и депутаты от правящей Либерально-демократической партии на днях в большом количестве провокационно посетили под телекамеры известный в мире как "святилище милитаризма" синтоистский храм Ясукуни. Где канонизированы души всех погибших в агрессивных войнах во славу "священной империи Ямато" и ее "божественного императора" воины, включая казненных по приговору Токийского трибунала главных военных преступников, виновных в гибели десятков миллионов людей, включая безвинных женщин, детей и стариков. Отметился ритуальным подношением храму и пока возглавляющий правительство Фумио Кисида, чем вызвал официальный протест КНР.



Не смогли пройти мимо японских провокационных действий и во втянутой вопреки протестам южнокорейцев в агрессивный блок с Японией Республике Корея. "Правительство выражает глубокое разочарование и сожаление из-за того, что высокопоставленные представители японского руководства снова отправили подношения или посетили храм Ясукуни, который героизирует агрессивные войны в прошлом Японии, увековечивает память о военных преступниках", – говорится в заявлении МИД Южной Кореи. "Мы призываем ответственное руководство Японии объективно взглянуть на историю, со смиренностью поразмыслить над делами прошлого и продемонстрировать искреннее раскаяние с помощью действий", – отмечено в заявлении.



Известно и отношение российских властей к попыткам Токио обелить и реабилитировать японских военных преступников. В октябре прошлого года официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сделала по поводу очередного паломничества японских высокопоставленных политиков в храм Ясукуни следующее заявление: "Решительно осуждаем данную акцию. Она в очередной раз наглядно демонстрирует деструктивную суть политического курса официального Токио, базирующегося на историческом ревизионизме и реваншизме, отрицании итогов Второй мировой войны и своей ответственности перед народами Азии за агрессию и кровопролитие, развязанные Японией в ходе варварской экспансионистской кампании в первой половине XX века… Японии следует раз и навсегда прекратить лицемерные попытки обеления позорных страниц собственной истории и отказаться от опасных планов ремилитаризации, однажды уже закончившихся для страны национальной катастрофой".



Было бы уместно в каждом случае таких провокационных действий японского правительства строго реагировать на государственном уровне. Тем более что в Токио и других японских городах отмечают "день выхода из войны" не только посещением Ясукуни, но и вакханалиями у ворот российских посольства и генконсульств с лживыми обвинениями СССР в "агрессии" при официальном вступлении в войну с Японией на стороне союзных США, Великобритании и Китая. Не приходится говорить, что в этих проводимых при поддержке определенных политических сил акциях многочисленных в Японии профашистских ультранационалистических организаций японские реваншисты зовут японцев на борьбу за "возвращение" Стране восходящего солнца не южных Курил, а всего Курильского архипелага до Камчатки, а также Южного Сахалина, до сих пор именуемого в Японии "губернаторством Карафуто"…



P.S. "Япония теперь готова взять на себя важную роль в новом комплексе мер безопасности. Первым шагом для Токио станет установление доверия с соседями, и если это удастся, то вполне может возникнуть "азиатское НАТО"", - пишет американское издание Politico.



Подчеркивается, что в регионе Азии для этого есть необходимая архитектура альянсов, приведя в пример двусторонние союзы США с Японией, Южной Кореей и Филиппинами, а также участие Токио в целом ряде форматов по безопасности, включая QUAD (США, Япония, Индия и Австралия).



Ранее газета Politico сообщала, что президент США Джо Байден хочет расширить военный блок AUKUS за счет принятия в него Японии и Канады до президентских выборов и возможной победы бывшего американского лидера Дональда Трампа, что может вызвать "суматоху". В пакт на данный момент входят Великобритания и Австралия. Источник - fondsk.ru

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