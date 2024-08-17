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Госдума рассмотрит проект о запрете трудовым мигрантам перевозить семьи в Россию
12:14 19.08.2024

В Госдуме предложили запретить трудовым мигрантам переезжать в РФ с семьями

Александра Ипполитова

Группа депутатов Государственной Думы от ЛДПР 19 августа представит законопроект, который запретит трудовым мигрантам привозить свои семьи в Россию. Об этом сообщает РИА Новости.

Законопроект предполагает запрет на въезд в страну иностранцам, если они являются родственниками работающих в России. Это касается низкоквалифицированных специалистов, находящихся в стране только на основании трудового договора или патента.

"Семьи трудовых мигрантов должны ждать их на родине. Приезжая в Россию, близкие трудоустроенных иностранцев живут компактными анклавами, разговаривают на своем языке, с пренебрежением относятся к местным жителям", - пояснил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. Он также добавил, что часто такие мигрантские квартиры не оплачивают коммунальные услуги, накапливая значительные долги, которые ложатся на плечи остальных собственников.

До этого в Госдуме обсуждалась инициатива повысить налог на доходы физических лиц для мигрантов, работающих по патенту, до 30%. Поддерживающие эту инициативу парламентарии считают, что две трети мигрантов в России работают по патенту и отправляют заработанные деньги на родину. Они полагают, что доходы иностранцев должны оставаться в бюджете России.

Ранее в Москве десяткам мигрантов вручили повестки в военкомат.

Источник - Газета.Ru
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