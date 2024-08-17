В Газе с кладбищ в районе израильской оккупации похитили более двух тысяч тел

12:19 19.08.2024

КАИР, 18 авг - РИА Новости. Порядка 2,2 тысяч тел погибших похищены с кладбищ в секторе Газа, заявило управление гражданской обороны палестинского анклава.



"Около 8240 граждан были насильственно похищены оккупацией (Израилем - ред.), и мы до сих пор не знаем их судьбу, а также (мы не знаем - ред.) место нахождения 2210 тел погибших, которые были похищены с различных кладбищ в секторе Газа, и тел погибших, которые пропали из районов, занятых израильской оккупации", - сообщается в заявлении гражданской обороны Газы.



Ведомство добавило, что около десяти тысяч пропавших без вести находятся под завалами зданий, разрушенных при израильских авиаударах.



Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.



Армия обороны Израиля начала операцию " Железные мечи " в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, Израиль проводит наземную операцию в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС.



По данным минздрава сектора Газа, с 7 октября 2023 года число погибших при израильских ударах превысило 40 тысяч человек, количество пострадавших - более 92,5 тысячи.



МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.