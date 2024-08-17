Почему Казахстан приостановил съемки фильма о легендарной советской девушке-снайпере Алие Молдагуловой

12:38 19.08.2024

18 августа министр культуры и информации РК Аида Балаева разъяснила распространившуюся информацию о приостановке съемок художественного фильма "Алия", посвященного легендарной снайперше Алие Молдагуловой, сообщает Zakon.kz.



Она отметила, что министерство заинтересовано, чтобы фильм, посвященный героизму Молдагуловой, вышел на большие экраны.



