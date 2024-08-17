Bloomberg: Европу поразила неожиданная проблема - что делать с канализацией

13:36 19.08.2024

"Люди заболевают". Европу поразила неожиданная проблема

Bloomberg: сточные воды стали острой политической проблемой для Европы



МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Сточные воды загрязняют европейские реки и озера, распространяя заболевания и нанося вред дикой природе, пишет Bloomberg.



По информации издания, не только Сена и Темза, но и другие крупные реки в Европе столкнулись с этой проблемой.



"Неочищенные сточные воды способствуют росту водорослей, которые уничтожают другую растительность, лишая животных необходимой им пищи и убивая моллюсков, которые действуют как естественные фильтры. Сточные воды могут содержать химикаты и микропластик. Существует также риск появления бактерий, таких как кишечная палочка и энтерококки, из-за которых заболевают люди", - отмечается в статье.



Уточняется, что водоочистительные системы на континенте постепенно устаревают. Долгое время это не рассматривалось как существенная проблема, но постепенно для европейских государств становится очевидным, что с канализационными отходами необходимо что-то делать.



О том, что европейские реки не в порядке, свидетельствует и недавний заплыв спортсменов по Сене во время Олимпийских игр в Париже. Тогда многие участники соревнования заболели практически сразу, напомнили журналисты Bloomberg.



Инцидент привлек внимание к этой проблеме, которая в ЕС вышла уже на политический уровень. Многие города, такие как Гент, имеют средневековые канализации и многовековую инфраструктуру, которую долго не модернизировали. Она не справляется с огромным ростом отходов домохозяйств и предприятий, резюмируется в материале.