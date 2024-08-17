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Киргизский MBank с 16 августа приостановил переводы через банки России
14:45 19.08.2024

Один из крупных банков Киргизии приостановил переводы через банки России

MBank приостановил переводы через "Сбер", Тинькофф, МТС Банк и другие банки России. В июне, после расширения санкций США, он ограничил работу с российскими системами денежных переводов

Киргизский MBank (ОАО "Коммерческий банк Кыргызстан") с 16 августа на неопределенный срок приостановил денежные переводы через российские банки, включая Сбербанк, Т-Банк ("Тинькофф") и МТС Банк, в обоих направлениях, сообщает кредитная организация.

Входящие переводы будут осуществляться через банки, не подпадающие под санкции, по рублевым реквизитам, добавили там.

MBank - один из крупных коммерческих банков Киргизии. По состоянию на март объем его активов составил 65,5 млрд сомов (68,4 млрд руб.), а в апреле он вошел в число лучших интернет-банков для бизнеса в странах Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии по версии SME Banking Agency. Всего в Киргизии работают 21 коммерческий банк и 305 их филиалов

В июне MBank и еще ряд коммерческих банков временно ограничили работу с российскими системами денежных переводов, объяснив это "волатильностью курса и возможными резкими колебаниями валютного рынка". Решение было принято после расширения финансовых санкций США против России, под которые попали Московская биржа, Национальный клиринговый центр (контрагент во всех валютных сделках на бирже) и Национальный расчетный депозитарий. Мосбиржа ограничила торги валютными парами с долларом и евро, В Центробанке уточнили, что сделки с долларами и евро будут проходить на внебиржевом рынке. Регулятор заявлял, что ограничения не повлияют на процесс обмена активами между иностранцами и россиянами.

Позднее часть коммерческих финансовых организаций Киргизии возобновила работу с системами денежных переводов из России.

Проблемы с финансовыми операциями россиян в иностранных банках начались в 2022 году после введения санкций из-за военных действий на Украине. Ситуация с переводами ухудшилась в конце 2023-го, когда президент США Джо Байден подписал указ о вторичных санкциях, в том числе против иностранных банков, за помощь со сделками подсанкционным лицам и с поставками российскому ОПК. Этим летом Минфин США расширил определение военно-промышленного комплекса России. После указа Байдена банки из стран Центральной Азии, Китая, ОАЭ и Турции стали чаще отказываться от платежей из России. Российские власти считают ограничения незаконными.

Наталья Анисимова

Источник - РБК
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