 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Понедельник, 19.08.2024
14:56  Глава Аксуского райкома правящей каз-партии "Аманат"Жакупов обвинен в педофилии мальчиков
14:51  Европейские самосанкции: Германия на грани банкротства, далее везде, - А.Белов
14:45  Киргизский MBank с 16 августа приостановил переводы через банки России
13:36  Bloomberg: Европу поразила неожиданная проблема - что делать с канализацией
13:26  Вернуть Грузию на путь русофобии. Как оппозиция готовится к октябрьским выборам
12:38  Почему Казахстан приостановил съемки фильма о легендарной советской девушке-снайпере Алие Молдагуловой
12:19  В Газе с кладбищ в районе израильской оккупации похитили более двух тысяч тел

12:14  Госдума рассмотрит проект о запрете трудовым мигрантам перевозить семьи в Россию
11:13  Расширены функции КНБ и Пограничной службы Казахстана
11:08  "Клон НАТО" в Восточной Азии американцами создан и расширяется, - А.Кошкин
10:13  Уроки парижской Олимпиады: спорт высших достижений - "мягкая сила" глобализма, - С.Иванов
10:00  Торохан Жунусбеков: "Причины землетрясений в Кыргызстане - расточительство и разврат"
09:42  За Курск ответят? Будут ли уволены бездарные генералы
09:38  Что изменилось в Правилах присвоения статуса кандаса (казаха-соотечественника)
08:46  Илон Маск пообещал Британии гражданскую войну
08:43  Турция теряет интерес к российскому газу. Собственных запасов голубого топлива Анкаре хватит на 35 лет
01:23  РосАрмия ворвалась в Селидово. Бандеровцы отступают
01:00  Киргизский Институт сейсмологии зафиксировал 18 августа три землетрясения силой от 2,5 до 4 баллов
00:57  Израиль ликвидировал командира движения "Хезболла" Фуада Шукра с помощью хакеров
00:35  В Китае разработали магнитную катапульту для запуска грузов с Луны
00:30  "Львовский эффект" или Обратная сторона курской авантюры НАТО, - Дм.Седов
00:22  Путин в Загульбе. С чем (зачем?) глава РФ приехал в Азербайджан, - НГ
00:17  Мексика дрейфует в сторону Китая, - Малек Дудаков.
00:13  "Левые" грозят Макрону импичментом. Если не назначит их кандидатку Люси Касте премьером
00:01  Турция теряет интерес к российскому газу, - О.Соловьева
Воскресенье, 18.08.2024
23:17  Индия. Из-за изнасилования врача медики устроили национальную забастовку
18:40  Певец Полад Бюльбюль оглы, после 18 лет работы, оставил пост посла Азербайджана в Москве
17:38  Плоды роковых ошибок. Путь Бангладеш рискует повторить Индия, - Сергей Кожемякин
13:28  Юрий Лебедев: Найден крупный золотоордынский торговый город. Итоги Астраханской экспедиции
13:06  Лейла Тураянова: Как изменилась российская политика на афганском направлении за три года
13:03  Пора заканчивать игру в бирюльки. Контроль над вооружениями и большая политика, - С.Ознобищев, В.Климов
13:01  Украина упускает последние шансы спастись, - Давид Нармания
12:55  Единственный способ закончить войну - это подписать акт о безоговорочной капитуляции на руинах Вашингтона, - Царьград
12:49  Между Израилем и Ираном в ближайшее время войны не будет. И вот почему
12:47  Правда о подрыве "Северных потоков", - Ральф Шелльхаммер
12:46  Китайцы строят крупнейший в мире десантный корабль размером с три футбольных поля
12:45  Шолохову и не снилось... Простил бы я кого-то из уехавших музыкантов? - Иван Охлобыстин
12:06  США переживают крах институтов и ценностей – причем на всех уровнях, - Э. Джеффри Людвиг
11:17  Идиократия захватила Америку, - Дм.Косырев
11:13  Чиновники несут чушь. В Курской области комендатура ВСУ. Жителей угоняют в заложники...
11:06  Ситуация очень трагичная... Меры, необходимые для спасения России, - Мих.Делягин
10:51  Вымарать Россию. В Армении срочно переписывают учебники истории
10:35  Мигранты вывозят из России больше денег, чем приносят экономике, - Ю.Банишевская
10:20  Умер Ален Делон
09:45  Детей мигрантов в РФ будут проверять на знание русского языка перед школой
07:34  США и нападение на Курскую область. Пентагон и ЦРУ не скрывают своего участия, - Владимир Овчинский
00:45  The Telegraph: крупнейшие финансовые компании мира выводят деньги из США
00:35  Киев у последней черты, - Ирина Алкснис
00:20  Мозамбик возглавил энергичный профессор от ФРЕЛИМО Даниэль Франсиско Чапо
00:15  Хваленый британский супер-танк Challenger 2 горит и взрывается от удара дрона
Суббота, 17.08.2024
21:37  В Ливане закончилось топливо и электричество. Полностью!
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Европейские самосанкции: Германия на грани банкротства, далее везде, - А.Белов
14:51 19.08.2024

19.08.2024 | АЛЕКСЕЙ БЕЛОВ

Инфляция и рост цен – лишь одна из сторон прогрессирующих проблем европейской промышленности

По данным Германской торгово-промышленной палаты – Deutsche Industrie- und Handelskammer (DIHK), – 51% промышленных предприятий в стране готовы или уже планируют релокацию производства за переделы ЕС. Причина: цена на энергоносители, в первую очередь на газ. И речь идет уже не только о немецкой химической индустрии, наиболее пострадавшей от резкого подорожания голубого топлива, а о промышленности как таковой, в том числе флагманских отраслей вроде автомобилестроения. Так что, если все пойдет так и дальше, понятие "немецкий автопром" станет весьма условным.

Все это результат не только подрывов газопроводов "Северный поток – 1 и 2", к обсуждению которых на Западе внезапно вернулись с легкой руки государственной прокуратуры ФРГ, выдавшей ордер на арест трех украинцев, якобы непосредственно причастных к инциденту в Балтийском море, сколько бездумной европейской санкционной политики, которая должна был вроде как навредить России, но почему-то чем дальше, тем больше калечит саму Европу.

Так, согласно информации, полученной агентством Reuters на основе исследования Европейского центрального банка, западные санкции против России способствуют росту инфляции в еврозоне. "Цены на природный газ резко выросли после начала конфликта на Украине в феврале 2022 года и введения западных санкций против России. Это привело к росту инфляции в еврозоне до двузначных цифр к осени того же года и положило начало самому резкому на сегодняшний день циклу повышения ставок ЕЦБ", – подчеркивает агентство.

Кроме того, хотя по утверждениям европейских банкиров, газ примерно на треть меньше влияет на инфляцию, чем нефть, однако он "играет более важную роль в производстве, чем в потребительской корзине, поэтому преобладают косвенные эффекты".

"Так, повышение цены на газ на 10% приводит к увеличению цен примерно на 0,1 процентного пункта, а это, в свою очередь, приводит к устойчивому инфляционному эффекту в течение более одного года. При этом рост цен на газ в период с начала 2022 года до пика, достигнутого в августе 2022 года, был близок к 200%, а это значит, что инфляция увеличилась примерно на 2 процентных пункта", – говорится в исследовании ЕЦБ.

Но инфляция и рост цен – лишь одна из сторон многогранных проблем европейской промышленности, возникших после введения антироссийских санкций. Еще одной больной для европейцев темой стало ограничение российского экспорта в ЕС.

По мнению научного сотрудника Королевского института международных отношений Саманты де Бендерн, главная загвоздка с ограничениями на российский экспорт в нежелании стран ЕС платить больше.
В эфире французского канала LCI она объяснила, что единственный способ заставить санкции работать против России – найти других поставщиков для европейских предприятий. Однако это неминуемо скажется на себестоимости и, как следствие, на цене для конечного потребителя. В итоге платить за европейскую санкционную политику будет простой европейский обыватель.

"Сложный выбор касается не только газа: Европа импортирует из России 70% карбамида, необходимого для удобрений. За год с начала украинского конфликта его поставки удвоились. Европейские производители остановили производство, потому что не могут предложить такую же дешевую стоимость. Никель и литий, которые необходимы для аккумуляторов в электрокарах, также избежали санкций. Кроме того, Евросоюз по-прежнему зависит от российского урана и пытается диверсифицировать рынок. Зная об этом, Россия начала добывать уран в Африке и Казахстане, чтобы не терять свои лидирующие позиции", – рассказала эксперт.

Но, пожалуй, основной головной болью Европы, грозящей разорением и даже распадом ЕС, является неспособность Германии выполнять прежнюю роль двигающего весь проект "европейского локомотива", причем ни с экономической, ни с политической точек зрения.

Как отмечает The Economist, Германия уже не та и при Меркель такого не было.

"В середине 2010-х годов, когда ЕС метался от одного кризиса к другому, один фактор оставался неизменным. Германия, и в частности ее канцлер Ангела Меркель, были звездой, вокруг которой вращалась остальная Европа. Однако посетите Брюссель сейчас, и все, о чем вы услышите, это истории о немецкой некомпетентности. Дисфункция трехпартийной коалиции Олафа Шольца распространяется на Европу, усложняя повседневную деятельность, поскольку правящие партии Германии препираются и враждуют… И хотя лидеры других стран – членов ЕС также важны в конкретных вопросах, ни один из них не может сравниться с Германией по своему весу. Без энергичной поддержки ФРГ некоторые вопросы в ЕС теперь рискуют оказаться в подвешенном состоянии".

Немецкие проблемы, ставшие, как уже было сказано в самом начале, следствием абсолютно самоубийственной санкционной политики, а также слепого следования в фарватере внешней политики США, – еще до украинского конфликта Берлин всячески затягивал запуск СП-2, повинуясь прямому приказу из Вашингтоне, – поставили некогда самую могучую державу Евросоюза на грань экономического и политического банкротства.

Как пишет шеф-редактор Neue Zürcher Zeitung Эрик Гуйер, украинский кризис ударил сразу по всем больным местам ФРГ: показал, что Берлин в военном плане не способен защитить себя и вверг страну в абсолютную зависимость от США, усугубил разделение Германии на Восток и Запад и подорвал немецкую экономику, отказавшуюся от российских энергоносителей параллельно с зеленым переходом.

Дошло до того, что руководству ФРГ пришлось пойти на ухищрения, соблюдая хрупкий баланс между требованием НАТО тратить 2% ВВП на оборону и вынужденным сокращением социальных расходов. В итоге в Берлине решили финансировать ремонт автомобильный дорог из военного бюджета.

Как объяснил это изданию Handelsblatt один из высокопоставленных представителей правительства, "с их точки зрения, расходы на необходимую с военной точки зрения часть инфраструктуры также должны быть включены".

"Сегодня Германия слаба в военном отношении, поляризована между Востоком и Западом и экономически более уязвима, как никогда ранее. Страна все еще лидер ЕС, один из столпов в поддержке Украины, но невооруженным глазом видно, как ослабевают позиции Берлина", – отмечает Эрик Гуйер.

С таким выводом сложно не согласиться. При этом важно отметить, что нынешних "ошеломляющих успехов" Германия, а вместе с ней и вся Европа добились исключительно благодаря собственному, извините, слабоумию и высокомерию. А других лекарств излечить эти болезни, кроме громкой оплеухи, увы, еще не придумали.

Источник - fondsk.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1724068260


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Опубликован Сборник аналитических материалов третьего потока Школы аналитики "Қазақстанның орнықты даму бағдары"
- Кадровые перестановки
- Азат Перуашев прибыл с рабочим визитом в Костанайскую область
- Активы стоимостью более 1 триллиона тенге возвращены в Казахстан
- Осуждены бухгалтеры городской поликлиники г.Алматы
- Рабочий график главы государства
- Указ Президента Республики Казахстан от 14 августа 2024 года №622
- Олжас Бектенов: Нефтегазовая отрасль должна работать на благо всех казахстанцев
- Олжас Бектенов и Заместитель Премьер-Министра Таиланда обсудили перспективы инвестиционного и торгово-экономического сотрудничества
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  