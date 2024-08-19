Европейские самосанкции: Германия на грани банкротства, далее везде, - А.Белов

14:51 19.08.2024

19.08.2024 | АЛЕКСЕЙ БЕЛОВ



Инфляция и рост цен – лишь одна из сторон прогрессирующих проблем европейской промышленности



По данным Германской торгово-промышленной палаты – Deutsche Industrie- und Handelskammer (DIHK), – 51% промышленных предприятий в стране готовы или уже планируют релокацию производства за переделы ЕС. Причина: цена на энергоносители, в первую очередь на газ. И речь идет уже не только о немецкой химической индустрии, наиболее пострадавшей от резкого подорожания голубого топлива, а о промышленности как таковой, в том числе флагманских отраслей вроде автомобилестроения. Так что, если все пойдет так и дальше, понятие "немецкий автопром" станет весьма условным.



Все это результат не только подрывов газопроводов "Северный поток – 1 и 2", к обсуждению которых на Западе внезапно вернулись с легкой руки государственной прокуратуры ФРГ, выдавшей ордер на арест трех украинцев, якобы непосредственно причастных к инциденту в Балтийском море, сколько бездумной европейской санкционной политики, которая должна был вроде как навредить России, но почему-то чем дальше, тем больше калечит саму Европу.



Так, согласно информации, полученной агентством Reuters на основе исследования Европейского центрального банка, западные санкции против России способствуют росту инфляции в еврозоне. "Цены на природный газ резко выросли после начала конфликта на Украине в феврале 2022 года и введения западных санкций против России. Это привело к росту инфляции в еврозоне до двузначных цифр к осени того же года и положило начало самому резкому на сегодняшний день циклу повышения ставок ЕЦБ", – подчеркивает агентство.



Кроме того, хотя по утверждениям европейских банкиров, газ примерно на треть меньше влияет на инфляцию, чем нефть, однако он "играет более важную роль в производстве, чем в потребительской корзине, поэтому преобладают косвенные эффекты".



"Так, повышение цены на газ на 10% приводит к увеличению цен примерно на 0,1 процентного пункта, а это, в свою очередь, приводит к устойчивому инфляционному эффекту в течение более одного года. При этом рост цен на газ в период с начала 2022 года до пика, достигнутого в августе 2022 года, был близок к 200%, а это значит, что инфляция увеличилась примерно на 2 процентных пункта", – говорится в исследовании ЕЦБ.



Но инфляция и рост цен – лишь одна из сторон многогранных проблем европейской промышленности, возникших после введения антироссийских санкций. Еще одной больной для европейцев темой стало ограничение российского экспорта в ЕС.



По мнению научного сотрудника Королевского института международных отношений Саманты де Бендерн, главная загвоздка с ограничениями на российский экспорт в нежелании стран ЕС платить больше.

В эфире французского канала LCI она объяснила, что единственный способ заставить санкции работать против России – найти других поставщиков для европейских предприятий. Однако это неминуемо скажется на себестоимости и, как следствие, на цене для конечного потребителя. В итоге платить за европейскую санкционную политику будет простой европейский обыватель.



"Сложный выбор касается не только газа: Европа импортирует из России 70% карбамида, необходимого для удобрений. За год с начала украинского конфликта его поставки удвоились. Европейские производители остановили производство, потому что не могут предложить такую же дешевую стоимость. Никель и литий, которые необходимы для аккумуляторов в электрокарах, также избежали санкций. Кроме того, Евросоюз по-прежнему зависит от российского урана и пытается диверсифицировать рынок. Зная об этом, Россия начала добывать уран в Африке и Казахстане, чтобы не терять свои лидирующие позиции", – рассказала эксперт.



Но, пожалуй, основной головной болью Европы, грозящей разорением и даже распадом ЕС, является неспособность Германии выполнять прежнюю роль двигающего весь проект "европейского локомотива", причем ни с экономической, ни с политической точек зрения.



Как отмечает The Economist, Германия уже не та и при Меркель такого не было.



"В середине 2010-х годов, когда ЕС метался от одного кризиса к другому, один фактор оставался неизменным. Германия, и в частности ее канцлер Ангела Меркель, были звездой, вокруг которой вращалась остальная Европа. Однако посетите Брюссель сейчас, и все, о чем вы услышите, это истории о немецкой некомпетентности. Дисфункция трехпартийной коалиции Олафа Шольца распространяется на Европу, усложняя повседневную деятельность, поскольку правящие партии Германии препираются и враждуют… И хотя лидеры других стран – членов ЕС также важны в конкретных вопросах, ни один из них не может сравниться с Германией по своему весу. Без энергичной поддержки ФРГ некоторые вопросы в ЕС теперь рискуют оказаться в подвешенном состоянии".



Немецкие проблемы, ставшие, как уже было сказано в самом начале, следствием абсолютно самоубийственной санкционной политики, а также слепого следования в фарватере внешней политики США, – еще до украинского конфликта Берлин всячески затягивал запуск СП-2, повинуясь прямому приказу из Вашингтоне, – поставили некогда самую могучую державу Евросоюза на грань экономического и политического банкротства.



Как пишет шеф-редактор Neue Zürcher Zeitung Эрик Гуйер, украинский кризис ударил сразу по всем больным местам ФРГ: показал, что Берлин в военном плане не способен защитить себя и вверг страну в абсолютную зависимость от США, усугубил разделение Германии на Восток и Запад и подорвал немецкую экономику, отказавшуюся от российских энергоносителей параллельно с зеленым переходом.



Дошло до того, что руководству ФРГ пришлось пойти на ухищрения, соблюдая хрупкий баланс между требованием НАТО тратить 2% ВВП на оборону и вынужденным сокращением социальных расходов. В итоге в Берлине решили финансировать ремонт автомобильный дорог из военного бюджета.



Как объяснил это изданию Handelsblatt один из высокопоставленных представителей правительства, "с их точки зрения, расходы на необходимую с военной точки зрения часть инфраструктуры также должны быть включены".



"Сегодня Германия слаба в военном отношении, поляризована между Востоком и Западом и экономически более уязвима, как никогда ранее. Страна все еще лидер ЕС, один из столпов в поддержке Украины, но невооруженным глазом видно, как ослабевают позиции Берлина", – отмечает Эрик Гуйер.



С таким выводом сложно не согласиться. При этом важно отметить, что нынешних "ошеломляющих успехов" Германия, а вместе с ней и вся Европа добились исключительно благодаря собственному, извините, слабоумию и высокомерию. А других лекарств излечить эти болезни, кроме громкой оплеухи, увы, еще не придумали.