Глава Аксуского райкома правящей каз-партии "Аманат"Жакупов обвинен в педофилии мальчиков

14:56 19.08.2024

Экспертиза подтвердила насилие: одного из руководителей партии AMANAT задержали по подозрению в педофилии

19 августа 2024

По информации источников Orda.kz, под подозрение в насильственных действиях сексуального характера попал 40-летний глава Аксуского районного филиала партии AMANAT Сериккан Жакупов.



По нашим данным, экспертиза подтвердила факт насильственных действий в отношении семилетнего мальчика.



Мать ребенка написала заявление в отдел полиции Аксуского района. Сейчас функционер взят под стражу, ведется досудебное расследование.



В партии AMANAT заявляют, что Жакупов не руководит районным филиалом организации.



"Касательно экс-руководителя Аксуского районного филиала партии AMANAT области Жетісу, то он уволился на основе заявления по собственному желанию, поданного 1 августа текущего года",

сообщили Orda.kz в региональном отделении партии.

Согласно данным из открытых источников, Жакупов до осени 2020 года возглавлял аппарат акима Аксуского района. В 2021-м году работал уполномоченным по этике государственных служащих по Аксускому району



А 31 марта 2024 года его выбрали депутатом Аксуского районного маслихата.



Сериккан Жакупов проживает в селе Жансугуров Аксуского района.



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