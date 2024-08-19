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|Глава Аксуского райкома правящей каз-партии "Аманат"Жакупов обвинен в педофилии мальчиков
14:56 19.08.2024
Экспертиза подтвердила насилие: одного из руководителей партии AMANAT задержали по подозрению в педофилии
19 августа 2024
По информации источников Orda.kz, под подозрение в насильственных действиях сексуального характера попал 40-летний глава Аксуского районного филиала партии AMANAT Сериккан Жакупов.
По нашим данным, экспертиза подтвердила факт насильственных действий в отношении семилетнего мальчика.
Мать ребенка написала заявление в отдел полиции Аксуского района. Сейчас функционер взят под стражу, ведется досудебное расследование.
В партии AMANAT заявляют, что Жакупов не руководит районным филиалом организации.
"Касательно экс-руководителя Аксуского районного филиала партии AMANAT области Жетісу, то он уволился на основе заявления по собственному желанию, поданного 1 августа текущего года",
сообщили Orda.kz в региональном отделении партии.
Согласно данным из открытых источников, Жакупов до осени 2020 года возглавлял аппарат акима Аксуского района. В 2021-м году работал уполномоченным по этике государственных служащих по Аксускому району
А 31 марта 2024 года его выбрали депутатом Аксуского районного маслихата.
Сериккан Жакупов проживает в селе Жансугуров Аксуского района.
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