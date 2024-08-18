Умер популярный телеведущий времен "перестройки" Фил Донахью

18:54 19.08.2024

Американский телеведущий Фил Донахью умер на 89-м году жизни

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Американский телеведущий, проводивший телемосты СССР - США, Фил Донахью ушел из жизни в возрасте 88 лет.



Его семья в опубликованном на сайте шоу Today телеканала NBC заявлении сообщила, что ведущий умер у себя дома в окружении жены, детей и внуков.