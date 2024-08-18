ЦБ против Кремля. Клан Набиуллиной пошел на саботаж

19:01 19.08.2024 ЦБ ПРОТИВ КРЕМЛЯ: КЛАН НАБИУЛЛИНОЙ ПОШЕЛ НА САБОТАЖ - ПАТРИОТЫ БЕССИЛЬНЫ?

ЦБ де-факто выступил против Кремля. Клан Эльвиры Набиуллиной пошел на саботаж, блокируя выполнение указов президента. Патриоты бессильны? Тревожную ситуацию оценил Андрей Подойницын.



В России на данный момент разработан большой блок стратегических документов высочайшего качества подготовки, которые были подписаны президентом России Владимиром Путиным, обратил внимание экономист Андрей Подойницын в эфире программы "Царьград. Главное".



В них обозначены стратегические цели - и политические, и политэкономические, и чисто экономические, и социально-экономические.



Там ставятся такие задачи, как опережающие темпы роста экономики, устранение технологического гэпа с развитой частью западного и восточного мира, 33 квадратных метра на человека к 2030 году и 38 - к 2036-му. И так далее. Там есть про среду обитания, демографию… В такой стране будущего хочется жить долго и счастливо. Но, с другой стороны, есть большой блок документов за авторством наших либеральных экономистов, прежде всего из ЦБ,



- заметил эксперт.



Какое будущее рисует Набиуллина и Ко

В стратегиях представителей финансово-экономического блока власти, напротив, говорится о необходимости достижения сбалансированных темпов роста - от 0,5% до 1,5%.



Де-факто там говорится про якобы эпический перегрев экономики, самый серьезный за последние 16 лет. Про излишний рост зарплат, про нехватку всего: трудовых ресурсов, производственных мощностей. Чуть ли не про дефицит воздуха, воды, атомов, молекул - всего, дескать, очень мало. Если мы посмотрим на два этих блока документов, то увидим, что они находятся в перпендикулярных друг другу плоскостях. Возникает вопрос: а какой политэкономический, инженерно-технический нарратив описывает то, как мы будем достигать целей, которые сформулированы президентом?



- подчеркнул Подойницын.



АНДРЕЙ ПОДОЙНИЦЫН. ФОТО: ЦАРЬГРАД



В результате мы имеем ситуацию, когда ЦБ выступает против Кремля. По сути, клан председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной пошел на саботаж, подрывая выполнение обозначенных Путиным задач. При этом патриоты практически бессильны против этой либеральной элиты на экономическом направлении.



Мы знаем ученых, исследователей, политиков, которые транслируют этот нарратив, описывающий путь достижения целей, поставленных президентом. Но это все разрозненно, не институционализировано, не собрано в какой-то, скажем так, социально признанный авторитетный поток. Тем временем у наших системных либералов есть источник трансляции их мнений. Это ЦБ прежде всего. Но не только он. А у суверенного, государственнического крыла такого консолидированного источника трансляции именно политэкономических соображений, источника трансляции системного, научного политэкономического нарратива просто нет,



- с сожалением заключил собеседник "Первого русского".



Центробанк действует сверхжестко

Ранее директор Центра прогнозирования Международного НИИ проблем управления Дмитрий Митяев обратил внимание, что перегрев экономики - это финансовый феномен, который измеряется, по сути, только одним показателем - инфляцией:



Но при этом ключевая ставка у нас сейчас в два раза больше, чем официальный показатель инфляции, чем официальный уровень роста потребительских цен. Поэтому это, на мой взгляд, ни в какие ворота не лезет…



Председателя Банка России потянуло на экзотику, и в результате мы получили сверхжесткий удар из тыла в разгар СВО в виде дорогих кредитов, которые существенно тормозят развитие.



В некоторых странах 1-2% - это то, что называется реальной ключевой ставкой. Но в большинстве государств, вообще говоря, длительное время, даже большую часть времени были отрицательные реальные ставки. Мы же себе почему-то позволяем в последние два года, еще и в условиях СВО, такую сверхжесткую, я бы сказал, какую-то очень экзотическую денежно-кредитную политику,



- указал собеседник Царьграда.



Это приводит к тому, что у нас происходит переток средств в финансовый сектор. Но даже несмотря на это, реальный сектор, то есть промышленность, обработка, все же развивается - правда, по своим жестким императивам.



Прежде всего за счет СВО, конечно. Но не только. Второй фактор - это импортозамещение. Впрочем, из потенциала производства примерно на 15-17 триллионов рублей мы сами покрываем где-то четверть. Возможно, треть. А все остальное замещается Китаем и другими азиатскими странами,



- пояснил Дмитрий Митяев.



ДМИТРИЙ МИТЯЕВ. ФОТО: ЦАРЬГРАД



Не умеем или пилим?

Недавно экономический обозреватель Царьграда Юрий Пронько предположил в эфире программы "Сухой остаток", что есть целые сегменты товаров и услуг, которые у нас просто не могут импортозаместить. Или не хотят. И принципиальный вопрос состоит в том, что именно чиновники предпримут, чтобы реализовать стратегическую программу, заинтересованы ли они вообще в этом.



Одной из сфер, где обстановка в этом плане остается наиболее напряженной, является гражданская авиация. Пронько напомнил, что в советскую эпоху наше самолетостроение могло похвастаться серьезными достижениями:



Как говорится, есть задел, надеюсь, который мы еще не растеряли. Потому что, что касается отечественного автопрома, вы меня простите, но "тазик с гайками" - это какая-то проклятая тема. Что бы ни приходило сюда, кто бы ни приходил сюда - в итоге мы все равно имеем "тазик с гайками". Я ничего не вижу прискорбного в том, чтобы отказаться от производства собственных автомобилей. Ну, не умеем. Или пилим, да? Воруем. Это же тоже откровенно надо говорить. А вот самолетостроение, на мой взгляд, более долгоиграющая тема, особенно с точки зрения наших расстояний. Ведь в нашей стране 11 часовых поясов. Есть куда лететь, есть где разбежаться.



ФОТО: DMITRY CHASOVITIN/GLOBALLOOKPRESS



Таким образом, пора признать правду об импортозамещении в России и принять экстренные и реально эффективные меры, чтобы окончательно не провалить программу. По мнению обозревателя Царьграда, ситуацию спасет только план академика РАН Сергея Глазьева:



Мне приходит на ум то, о чем неоднократно говорил академик Глазьев. Действенное решение - это так называемая окрашенная эмиссия. То есть государство принимает решение, формируется стратегический план развития отечественного самолетостроения - и под это выделяются денежные ресурсы, "окрашенные" рубли. Это означает, что они не могут быть выведены ни на валютный рынок, ни на финансовый рынок. Они могут быть использованы только в создании авиалайнеров.



Кто тормозит импортозамещение?

Ранее академик РАН Сергей Глазьев раскрыл в беседе с Царьградом, как Эльвира Набиуллина ослушалась президента России Владимира Путина, затормозив выпуск продукции отечественного производства:



Для того чтобы пошло импортозамещение, нужны кредиты. У программ импортозамещения огромный потенциал. У нас почти половина рынка конечной продукции была импортной. Но Европейский союз для нас закрылся. И, казалось бы, президент дал указание: давайте наращивать выпуск своей продукции, заниматься импортозамещением. Но ЦБ ничего не сделал, чтобы стимулировать эти программы, даже наоборот… И все равно есть определенный прогресс. Импортозамещение и без нормальных ставок на самом деле идет. Процентов 20 того, что производилось, покупалось в ЕС, мы сегодня сами выпускаем. Это неплохо. Но по-прежнему сохраняются огромные возможности, большие производственные мощности все еще простаивают.



ВЛАДИМИР ПУТИН И ЭЛЬВИРА НАБИУЛЛИНА. ФОТО: KREMLIN POOL/GLOBALLOOKPRESS



Выпуск готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования, уже вырос на 30%. Производство электрического оборудования - на 17%. Производство прочих транспортных средств и оборудования, а это крупнейшая сфера, - на 14%.



Этот огромный потенциал выпуска сейчас только начинает заполняться в машиностроении. И говорить о том, что экономика перегрета, могут только некомпетентные люди, которые ничего не хотят менять. Они привыкли только манипулировать ключевой ставкой, и больше их ничто не волнует,



- констатировал академик РАН.



Он напомнил, что, когда против нас ввели санкции, Центральный банк вслед за МВФ "рисовал" России минус 8% ВВП в своих прогнозах:



Но не произошло такого падения. Более того, в прошлом году оказались верны наши прогнозы: экономика выросла более чем на 3,5%. А до этого, в 2021 году, она росла более чем на 5%. Расчеты же ЦБ основываются на показателях безработицы - там говорят, что не хватает работников. Они так меряют "перегретость"… Источник - Царьград

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