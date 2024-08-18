Путина, как родного, потчуют в Баку - суп айран, дюшбара, черная икра, форель, кутабы и лявянги

19:05 19.08.2024

"Успешное, надежное и очень прагматичное взаимодействие": итоги переговоров Ильхама Алиева и Владимира Путина в резиденции "Загульба"

18:51 19/08/2024

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ФОТО : Валерий Шарифулин/ТАСС АЗЕРБАЙДЖАН

Теплая, практически семейная атмосфера – так охарактеризовал переговоры с Ильхамом Алиевым Владимир Путин. Он сейчас в Азербайджане с государственным визитом. Встреча лидеров прошла в резиденции "Загульба". Она расположена в одноименном поселке на берегу Каспийского моря, сообщает корреспондент "МИР 24" Артем Васнев.



Архитектор современного Азербайджана



Как Гейдару Алиеву удалось построить независимое государство?

Общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева Владимир Путин знал лично и уважал как выдающегося политика и патриота своей страны. Венок из живых цветов, почетный караул. Российский лидер этим утром пришел на могилу Гейдара Алиева.



А это уже загородная резиденция "Загульба" на берегу Каспийского моря. Программа государственного визита начнется с церемонии официальной встречи российского лидера с Ильхамом Алиевым.



Это уже третья встреча президентов с начала года. Лидеры провели переговоры в узком и расширенном форматах.



"Хотел бы отметить, что мы удовлетворены уровнем взаимодействия между нашими странами. Подписанная нами в феврале 2022-го года Декларация о союзнического взаимодействии успешно выполняется. И в политической сфере, и в экономической мы видим очень позитивную динамику, хорошие цифры. Конечно, сотрудничаем в энергетике, в транспорте. Особое внимание уделяем гуманитарным грузам", – рассказал Ильхам Алиев.



"Четыре миллиарда прямых инвестиций товара в азербайджанскую копилку – это тоже неплохой показатель. Более 1 270 предприятий работают с российским капиталом в Азербайджане. И это, безусловно, тоже не предел. Что касается гуманитарных связей, то мы придаем им очень большое значение и благодарны вам за то внимание, которое вы уделяете развитие русского языка", – отметил Владимир Путин.



Владимир Путин и Ильхам Алиев считают, что страны взаимодействуют "успешно, надежно и очень прагматично". Отдельно российский президент поблагодарил своего азербайджанского коллегу за теплую, практически семейную атмосферу на переговорах. По их итогу подписали три соглашения и три меморандума и сделали совместное заявление.



"Наши отцы, деды и прадеды вместе защищали нашу общую Родину и внесли решающий вклад в спасение мира от нацизма. Мы с Ильхамом Гейдаровичем договорились широко отметить грядущую 80-летнюю годовщину нашей общей Великой Победы", – отметил президент Российской Федерации Владимир Путин.



"Хотел бы выразить еще раз благодарность, Владимир Владимирович, Вам за то, что Вы приняли мое приглашение и посещаете Азербайджан с государственным визитом. Без сомнения, этот визит носит исторический характер и внесет свой важный вклад в дело укрепления дружественных и союзнических отношений", – подчеркнул президент Азербайджана Ильхам Алиев.



Это подтверждают цифры. Россия третий торговый партнер Азербайджана после Италии и Турции. По итогам прошлого года товарооборот составил 4,3 миллиарда долларов.



Плотное сотрудничество и топливно-энергетическом секторе. Российские и азербайджанские компании участвуют в разработке нефти и газа, в том числе на шельфе Каспийского моря, их переработке и транспортировке.



Страны продают и покупают за российские рубли и азербайджанские манаты. Эти показатели также растут год от год. Доля национальных валют во взаимных расчетах составила более 73%.



Не только экономика, но и гуманитарное сотрудничество. В Азербайджане особое внимание уделяется поддержке русского языка. Углубленно его изучают в пятидесяти общеобразовательных школах. Всего в Азербайджане работает более трехсот школ и обучением на русском.



Город контрастов



Пять причин поехать в Баку



А это кадры совместной поездки Алиева и Путина в "Белый город". Президент Азербайджана за рулем "Мерседеса", российский лидер на пассажирском сидении. "Белым городом" называют градостроительный проект по восстановлению и развитию восточного Баку.

Вместе президенты доехали до собора Святых жен-мироносиц. Этот храм в 2000-х помогал восстанавливать Гейдар Алиев и члены его семьи. Владимир Путин подошел к ковчегу святого апостола Варфоломея православного покровителя Баку. На месте будущего города апостол принял мученическую смерть. Настоятель предложил обоим

президентам корзины с освященными в праздник Преображения Господня местными плодами – яблоками, персиками и виноградом.



Владимир Путин пригласил Ильхама Алиева на мероприятия по линии СНГ и БРИКС, которые будут проходить в России в октябре.



https://mir24.tv/news/16600021/uspeshnoe-nadezhnoe-i-ochen-pragmatichnoe-vzaimodeistvie-itogi-peregovorov-ilhama-alieva-i-vladimira-putina-v-rezidencii-zagulba



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Стало известно, какие блюда подали Путину и Алиеву на приеме в Баку

Путину и Алиеву на приеме в Баку подали козленка в тандыре, кутабы и лявянги

Баку, 19 августа, 2024, 17:30 - ИА Регнум. Лявянги из баклажанов, кутабы и козленка в тандыре подали на государственном приеме в Баку в честь визита президента России Владимира Путина.



Путину и Алиеву на приеме в Баку подали козленка в тандыре, кутабы и лявянги

Главе российского государства и президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву на приеме во дворце "Гюлистан" подали национальное азербайджанское блюдо "Кюкю", традиционный холодный суп айран аши, дюшбара, салат из жареных баклажанов, черную икру, жареную речную форель с картофелем, долму из виноградных листьев и листьев фисташкового дерева.



На десерт лидерам предложили национальные сладости, а в качестве напитков - Savalan Sauvignon Blanc 2022 и Meysari Makhmari 2020.



Как сообщало ИА Регнум, Путин прибыл в Азербайджан с двухдневным визитом 18 августа. На следующий день российский лидер возложил венок к могиле общенационального лидера республики Гейдара Алиева на Аллее почетного захоронения в Баку.



Переговоры начались со встречи в узком составе и продолжились в расширенном формате. Далее в присутствии президентов состоялся обмен подписанными межправительственными и другими документами. Путин и Алиев также выступили с совместным заявлением. Лидеры обсудили широкий спектр двусторонних отношений России и Азербайджана.



Путин пригласил Алиева посетить Россию с визитом в удобное для него время.



https://regnum.ru/news/3909925