У Мейкина Абдалиева отняли мандат депутата КырПарламента. Сам захотел

19:10 19.08.2024

Мейкинбек Абдалиев больше не депутат ЖК. ЦИК досрочно прекратил его полномочия

Кыргызча

15:39, 19 августа 20249929



Бишкек (АКИpress) – Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов на заседании 19 августа досрочно прекратила полномочия депутата Жогорку Кенеша Абдалиева Мейкинбека Акимовича от фракции "Ата-Журт Кыргызстан".



Как сообщили в ЦИК, решение принято на основании поступившего личного заявления о сложении полномочий депутата Жогорку Кенеша.



Удостоверение депутата Жогорку Кенеша Абдалиева Мейкинбека Акимовича признано недействительным.



Всего в седьмом созыве парламента 20 депутатов сдали свой мандат:



Орозайым Нарматова от партии "Бүтүн Кыргызстан" - 20 января 2022 года



Алтынбек Сулайманов от партии "Альянс" - 26 февраля 2022 года



Равшан Сабиров от партии "Ата-Журт Кыргызстан" - 14 марта 2022 года



Бакыт Торобаев от партии "Ата-Журт Кыргызстан" - 1 апреля 2022 года



Жаныбек Абиров от Ленинского округа - 27 марта 2023 года



Фархат Исмаилов от партии "Альянс" - 6 июля 2023 года



Фарходбек Алимжанов от партии "Ата-Журт Кыргызстан" - 6 июля 2023 года



Омурбек Бакиров от Кок-Жарского округа - 30 август 2023 года



Эмил Жамгырчиев от партии "Альянс" - 2 февраля 2024 года



Абдыбахаб Боронбаев от партии "Ата-Журт Кыргызстан - 14 февраля 2024 года



Искендер Матраимов от Кара-Суйского округа - 22 февраля 2024 года



Нурлан Ражабалиев от Баткенского округа - 22 февраля 2024 года



Айбек Осмонов от Ошского округа - 3 марта 2024 года



Эмилбек Джусупов от партии "Ишеним" - 22 апреля 2024 года



Жусупбек Коргонбай уулу от Ноокатского округа - 23 апреля 2024 года



Максатбек Сарбагышев от Иссык-Кульского округа - 25 апреля 2024 года



Адахан Мадумаров от партии "Бүтүн Кыргызстан" - 26 апреля 2024 года (на основании решений судов принято решение о прекращении полномочий депутата)



Шайлообек Атазов от Свердловского округа - 7 мая 2024 года



Тазабек Икрамов от Сузакского округа - 19 июля 2024 года



Мейкинбек Абдалиев - 19 августа 2024 года.