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У Мейкина Абдалиева отняли мандат депутата КырПарламента. Сам захотел
19:10 19.08.2024

Мейкинбек Абдалиев больше не депутат ЖК. ЦИК досрочно прекратил его полномочия
Кыргызча
15:39, 19 августа 20249929

Бишкек (АКИpress) – Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов на заседании 19 августа досрочно прекратила полномочия депутата Жогорку Кенеша Абдалиева Мейкинбека Акимовича от фракции "Ата-Журт Кыргызстан".

Как сообщили в ЦИК, решение принято на основании поступившего личного заявления о сложении полномочий депутата Жогорку Кенеша.

Удостоверение депутата Жогорку Кенеша Абдалиева Мейкинбека Акимовича признано недействительным.

Всего в седьмом созыве парламента 20 депутатов сдали свой мандат:

Орозайым Нарматова от партии "Бүтүн Кыргызстан" - 20 января 2022 года

Алтынбек Сулайманов от партии "Альянс" - 26 февраля 2022 года

Равшан Сабиров от партии "Ата-Журт Кыргызстан" - 14 марта 2022 года

Бакыт Торобаев от партии "Ата-Журт Кыргызстан" - 1 апреля 2022 года

Жаныбек Абиров от Ленинского округа - 27 марта 2023 года

Фархат Исмаилов от партии "Альянс" - 6 июля 2023 года

Фарходбек Алимжанов от партии "Ата-Журт Кыргызстан" - 6 июля 2023 года

Омурбек Бакиров от Кок-Жарского округа - 30 август 2023 года

Эмил Жамгырчиев от партии "Альянс" - 2 февраля 2024 года

Абдыбахаб Боронбаев от партии "Ата-Журт Кыргызстан - 14 февраля 2024 года

Искендер Матраимов от Кара-Суйского округа - 22 февраля 2024 года

Нурлан Ражабалиев от Баткенского округа - 22 февраля 2024 года

Айбек Осмонов от Ошского округа - 3 марта 2024 года

Эмилбек Джусупов от партии "Ишеним" - 22 апреля 2024 года

Жусупбек Коргонбай уулу от Ноокатского округа - 23 апреля 2024 года

Максатбек Сарбагышев от Иссык-Кульского округа - 25 апреля 2024 года

Адахан Мадумаров от партии "Бүтүн Кыргызстан" - 26 апреля 2024 года (на основании решений судов принято решение о прекращении полномочий депутата)

Шайлообек Атазов от Свердловского округа - 7 мая 2024 года

Тазабек Икрамов от Сузакского округа - 19 июля 2024 года

Мейкинбек Абдалиев - 19 августа 2024 года.

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - АКИpress
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1724083800


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