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Путин упростил получение ВНЖ иностранцам - "не принимающим политику своих государств"
19:31 19.08.2024

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Путин подписал указ о праве жить в России не принимающим политику
Валерия Городецкая

Президент России Владимир Путин подписал указ, предусматривающий оказание помощи при переселении тем, кто не приемлет ценности Запада.
Согласно указу, иностранцы, не принимающие политику своих государств, которая противоречит традиционным ценностям, смогут обратиться за временным проживанием в России без необходимости соблюдения установленной квоты и предоставления подтверждения владения русским языком, знания истории России и основ российского законодательства, передает ТАСС.

За помощью могут обратиться иностранцы, которые не разделяют политику своих стран, "навязывающую деструктивные неолиберальные идеологические установки, противоречащие традиционным российским духовно-нравственным ценностям".

Ранее придерживающаяся традиционных ценностей многодетная семья из США получила свидетельство о предоставлении временного убежища в России.

Источник - Взгляд
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