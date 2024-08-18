Политический клан Чинават возвращается во власть в Таиланде, - Д.Моисеев

20:12 19.08.2024

18.08.2024



В Таиланде появилась надежда на ослабление хунты и монархии

Данила Моисеев



В условиях власти короля даже оппозиционно настроенная Пхетхонгтхан Чинават должна соблюдать узаконенные традиции.



В Таиланде король Рама X утвердил в должности премьер-министра 37-летнюю Пхетхонгтхан Чинават – дочь бизнесмена и экс-главы кабмина Таксина Чинавата, свергнутого военными в 2006 году. Накануне она была избрана большинством голосов в парламенте. Однако пришествию к власти лидера партии "Для Таиланда" и самой молодой премьер-министра страны предшествовало отстранение от политической жизни как главы основной оппозиционной партии "Движение вперед" Питы Лимджароенрата, так и более компромиссного политика Сеттхи Тхависина.



В воскресенье Чинават была утверждена в должности. Она присутствовала на церемонии вместе со своим именитым отцом – Таксином Чинаватом. Он вместе с 50 тыс. преследуемых получил королевскую амнистию по делу о клевете на короля. Ранее после приезда из-за рубежа по окончании парламентских выборов 2023 года его осудили на восемь лет заключения по делу о коррупции. Но, как и ожидали аналитики, возвращению Чинавата на родину предшествовали определенные договоренности: срок был сокращен до одного года, а к февралю, отсидев полгода, он был отпущен "по состоянию здоровья".



Причем сидел 75-летний экс-премьер не в тюрьме, а проводил время в больнице. В общем, в таиландской политике огромную роль играют договоренности. Напомним, Таксин был премьер-министром с 2001 по 2006 год, когда власть в стране захватила военная хунта.



Военные имеют ключевое влияние на политику до сих пор. Например, генерал Прают Чан-Оча не пользовался большой поддержкой таиландцев, но тем не менее долгое время был главой кабинета министров. Он согласился уйти в отставку, только потерпев сокрушительное поражение на выборах 2023 года. Партия многолетнего лидера получила всего 12,5% голосов. Он заявил, что уйдет из политики, однако все же был назначен тайным советником короля.



А Рама Х продолжает играть большую роль в политике страны. Монархия здесь отнюдь не декоративная, и с ней военные объединяются в своих попытках не дать оппозиции захватить власть.



Знаменитая 112-я статья Уголовного кодекса Таиланда, по сути, запрещающая критику монархии, не раз применялась против тех, кто пытался провести в стране реформы.



Из-за нападок на монархию была запрещена деятельность партии "Движение вперед". Напомним, она получила более 38% голосов на последних выборах (см. "НГ" от 15.05.23). Ее лидер Пита Лимджароенрат рассчитывал занять кресло премьера, а поддержать готова была и вновь назначенный премьер. Должно быть, Чинават было обидно занять второе место, ведь аналитики ожидали, что именно ее партия победит.



В любом случае тогда она выразила готовность создать правящую коалицию. Однако военных такой союз не устроил. Напомним, парламент страны состоит из 750 человек. 250 мест, принадлежащие Сенату, по сути, контролируют военные. В итоге большинства голосов поддержки Лимджароенрату получить не удалось, а потом суд и вовсе счел, что то, что он владел акциями СМИ, не дает ему права избираться.



Так шансы стать премьером у раздосадованного выпускника Гарварда свелись к нулю. В каком-то смысле это было более безопасно для России, которой дела пришлось бы вести с прозападным Лимджароенратом.



Кстати, несмотря на то что Таиланд – крупная страна с населением в 66 млн человек, в политике здесь наблюдаются родственные переплетения. Даже родственники Лимджароенрата и Чинават оказались связаны: первый является племянником одного из важных советников Таксина Чинавата времен премьерства последнего. При этом, несмотря на власть военных, премьер-министром с 2011 по 2014 год была Йинглак Чинават – сестра Таксина.



Год назад премьер-министром страны был назначен Сеттха Тхависин (см. "НГ" от 22.08.23). Он был представителем оппозиционных, но умеренных сил. Впрочем, и на него режим в итоге нашел управу. И опять помог ему в этом Конституционный суд, который счел назначение на должность главы канцелярии осужденного за взятку адвоката неэтичным.