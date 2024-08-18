 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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У берегов Сицилии шторм разбил супер-яхту одного из богатейших олигархов Британии Майка Линча (олигарх пропал)
23:01 19.08.2024

У берегов Сицилии рано утром 19 августа в бурю затонула люксовая яхта Bayesian, один человек погиб, спасатели ищут шестерых пропавших без вести, среди которых британский бизнесмен Майк Линч, известный как "британский Билл Гейтс", и его 18-летняя дочь, сообщили британские СМИ.

"Мы весь день проводили поиски, использовали для этого суда и вертолеты и ничего не нашли", - заявил представитель службы гражданской обороны Франческо Венуто.

По его мнению, если бы в море еще были выжившие, "то мы наверняка уже нашли бы их". Ныряльщики, работающие на месте кораблекрушения, сообщили, что яхта находится на дне на глубине в примерно 50 метров. При этом, по их словам, через иллюминаторы они видели тела погибших.

56-метровая яхта затонула неподалеку от населенного пункта Портичелло. Очевидцы рассказали агентству Ansa, что ветер сломал мачту судна, и оно потеряло устойчивость. На борту было 22 человека: 10 членов экипажа и 12 пассажиров. Спасатели нашли 15 выживших, восьмерым потребовалась госпитализация. Также найдено тело одного погибшего члена экипажа.

Мультимиллионер Майк Линч - сооснователь компании Autonomy.

, Банк России предлагает в ближайшие три года изменить структуру рынка микрофинансирования, разделив его на три сегмента: компании предпринимательского финансирования, компании целевого финансирования и микрофинансовые.

Об этом говорится в докладе ЦБ о перспективных направлениях развития рынка микрофинансовых организаций на 2025-2027 годы. Доклад опубликован для общественных консультаций.

В статусе микрофинансовых (МФО) продолжат работать организации, предлагающие наиболее дорогие займы - свыше 100% годовых. В качестве критерия отнесения компании к одной из трех категорий предлагается использовать структуру выдач займов. Для каждой категории организаций планируется пересмотреть пруденциальные нормы.

"Основные риски сегодня сконцентрированы внутри сегмента займов "до зарплаты". Такие займы являются социально значимыми, однако в ряде случаев продолжают быть крайне обременительными для заемщиков ввиду высоких процентных ставок и негативных практик по закредитовыванию клиентов. Это, в свою очередь, снижает доверие ко всему микрофинансовому рынку, в том числе к компаниям, специализирующимся на предоставлении займов бизнесу и гражданам под умеренные процентные ставки", - говорится в докладе.

Вывод компаний, которые не выдают дорогие краткосрочные микрозаймы, из сегмента МФО будет способствовать более позитивному отношению населения к этому сектору финансового рынка, полагают в ЦБ.

При этом основные изменения затронут рынок наиболее дорогих потребительских займов. Для ограничения рисков предлагается установить лимит на количество одновременно действующих займов "до зарплаты" - 1 заем до погашения, а также ввести период охлаждения между оформлением займов - не менее 3 календарных дней. И снизить уровень максимальной переплаты по займу с 130% до 100% от тела долга.

Сейчас значительный объем потребительских займов выдается под максимально допустимую процентную ставку, которая не зависит от вида продукта и качества заемщика. Около трети из них переоформляются, а неуплаченные проценты включаются в тело нового займа, в результате чего граждане оказываются втянутыми в долговую спираль.

Согласно предложениям ЦБ, компании целевого финансирования (портфель представлен займами со ставкой не выше 100% годовых и POS-займами, в том числе рассрочкой) будут иметь больший доступ к фондированию и возможность выдавать более крупные потребительские займы под умеренную процентную ставку.

"Развитие регулирования в сфере POS-займов и сервисов BNPL, дифференциация требований к участникам рынка и выравнивание их в правах и обязанностях может стать драйвером роста данного сегмента рынка, обеспечив равномерную надзорную нагрузку на субъекты рынка", - говорится в докладе ЦБ.

Для компаний предпринимательского финансирования предлагается отменить ограничения на предельную величину займа для бизнеса (5 млн рублей) и предоставить возможность более широкого доступа к источникам финансирования, в том числе расширение участия в государственных программах поддержки МСП.

ЦБ также предлагает упразднить деление организаций на микрофинансовые (МФК) и микрокредитные компании (МКК). Изначальная цель данного пропорционального подхода была нивелирована развитием технологий и трансформацией бизнес-моделей МФО. Повышенные требования, предъявляемые к МФК, выполняются ведущими МКК в силу конкурентной необходимости, а не требований законодательства. На рынке появились крупные технологичные МКК, уровень цифровизации, скоринга и информационных решений которых сегодня выше, чем у отдельных МФК, отмечает регулятор.

Источник - ИНТЕРФАКС
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