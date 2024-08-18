Путин оставил в Баку иконку. У них с Алиевым "личная химия", - Къ

23:15 19.08.2024 Президенты России и Азербайджана ушли в Загульбу

Как Ильхам Алиев стал ключевым союзником Владимира Путина на Южном Кавказе

Президент России Владимир Путин посетил Баку с государственным визитом, главные события которого разворачивались в загородной резиденции президента Азербайджана "Загульба" на берегу Каспийского моря. По итогам двухдневных переговоров в узком и расширенном составе стороны подписали ряд межправительственных соглашений, после чего лидеры двух стран выступили с совместным заявлением о приоритетах союзнических отношений. В условиях украинского кризиса и неурегулированного конфликта на Южном Кавказе Москва и Баку продолжают сближение. Этому способствует и личная "химия" между Владимиром Путиным и Ильхамом Алиевым, проявившаяся в "Загульбе" со всей очевидностью.



Личная "химия" между президентами РФ и Азербайджана Владимиром Путиным и Ильхамом Алиевым проявилась на встрече в "Загульбе" со всей очевидностью



Визит Владимира Путина в Баку, который имел высший в дипломатической практике статус государственного, начался в воскресенье вечером со встречи в аэропорту Баку, где российского президента ждала группа высокопоставленных официальных лиц во главе с первым заместителем премьер-министра Азербайджана Ягубом Эюбовым. Команду дипломатов представляли замглавы МИД Азербайджана Самир Шарифов, посол в Москве Полад Бюль-Бюль оглы, вскоре завершающий свою 18-летнюю работу в России, и посол России в Азербайджане Михаил Евдокимов.



Первой фразой, долетевшей до Владимира Путина от группы азербайджанских товарищей под шум еще не заглушенных турбин правительственного лайнера, было "Добро пожаловать!".



Обменявшись несколькими репликами, Владимир Путин и Ягуб Эюбов быстро прошли по зеленой ковровой дорожке вдоль замершей роты почетного караула, после чего Владимир Путин, на ходу сбросив пиджак, нырнул в черный лимузин, взявший курс на загородную резиденцию президента Азербайджана "Загульба".



Знаменитый еще с советских времен курорт "Загульба", где, как считают местные жители, самая чистая морская вода на всем Апшеронском полуострове, в постсоветскую эпоху стал местом, куда президент Алиев традиционно приглашает самых дорогих иностранных гостей.



Именно там, в 40 км от Баку, на берегу Каспийского моря, где Владимира Путина в воскресенье ждал неформальный ужин с Ильхамом Алиевым в компании первой леди и первого вице-президента Мехрибан Алиевой, и проходил российско-азербайджанский саммит.



На первых кадрах из "Загульбы" видно, как облаченный в такой же черный костюм, как и у его московского гостя, Ильхам Алиев, нависая над Владимиром Путиным, решительным жестом заключает российского лидера в крепкие союзнические объятья. Вслед за своим супругом господина Путина приобняла и расцеловала первая леди Азербайджана.



Несмотря на многолетнее тесное общение лидеров России и Азербайджана, которые ранее встречались десятки раз в самых разных форматах, предыдущий визит Владимира Путина в Баку состоялся шесть лет назад.



Тогда лидеры двух стран провели двустороннюю встречу, выступили на пленарной сессии IX Российско-азербайджанского межрегионального форума и посетили чемпионат мира по дзюдо.



То есть было это еще до второй карабахской войны и ликвидации непризнанной Нагорно-Карабахской республики, которая в сентябре прошлого года окончательно перешла под контроль Азербайджана, а также до горячей фазы конфликта на Украине. Весьма символично, что визит Ильхама Алиева в Москву в феврале 2022 года, в ходе которого Россия и Азербайджан подписали Декларацию о союзническом взаимодействии, день в день совпал с началом специальной военной операции на Украине.



Произошедший за два с лишним года шоковый переворот в мировой политике и экономике, переживающей войну санкций, радикальные перемены на Южном Кавказе и связанные с ними новые вызовы и новые возможности для Москвы и Баку стали главными темами нового саммита.



Третий не лишний

Обязательными частями рабочей программы визита Владимира Путина в Баку в понедельник не могли не стать традиционное посещение Аллеи почетного захоронения, возложение венка к могиле покойного лидера Азербайджана Гейдара Алиева и посещение "Аллеи шехидов". То есть места захоронения жертв "Черного января" (так в стране называют столкновения советских войск и местной оппозиции, произошедшие в январе 1990 года, незадолго до распада СССР). Кроме того, на "Аллее шехидов" похоронены азербайджанцы, погибшие в первой карабахской войне.



Посещение Владимиром Путиным этих мест стало важным символическим жестом Москвы в связи с продолжающимися на Южном Кавказе спорами о недавней истории, не теряющими остроты в связи с неурегулированным конфликтом Баку и Еревана.



В ходе переговоров с Ильхамом Алиевым, прошедших в понедельник в узком формате, Владимир Путин подтвердил готовность оказывать содействие в армяно-азербайджанском урегулировании.



"Ясно и всем хорошо известно, что и Россия сталкивается с кризисами, в том числе и прежде всего на украинском направлении. Но историческая вовлеченность России в ситуацию на Южном Кавказе в последние несколько лет диктует нам необходимость участвовать в этих событиях, конечно, в той части, в которой это востребовано сторонами",- заявил Ильхаму Алиеву Владимир Путин. В связи с этим российский лидер пообещал рассказать об итогах своих переговоров в Баку премьер-министру Армении Николу Пашиняну. "Конечно, после визита в Азербайджан я свяжусь с премьером Пашиняном, расскажу ему о результатах наших переговоров",- пообещал он.



Накануне визита Владимира Путина в Баку ситуация на переговорах между Арменией и Азербайджаном, которые на текущем этапе общаются без международных посредников - России и Запада, согласовывая финальную версию мирного договора, выглядит все более противоречивой.



С одной стороны, обе стороны заявляют о том, что они как никогда близки к подписанию мирного соглашения. С другой стороны, в переговорном процессе происходят необъяснимые откаты назад. Так, на прошлой неделе МИД Армении неожиданно призвал рассмотреть вопрос о продолжении деятельности международного переговорного формата - Минской группы ОБСЕ в рамках будущего заключения мирного соглашения с Баку. И это притом что незадолго до этого президент Алиев, давно считающий такой формат переговоров главным препятствием для урегулирования, призвал Ереван сделать обратное - обратиться в Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и попросить ее упразднить Минскую группу.



Напомним, что три сопредседателя Минской группы - Россия, США и Франция - после начала специальной военной операции на Украине прекратили дипломатическое общение и оказались во враждующих лагерях. Более того, два других бывших члена Минской группы - США и Франция, задают тон в западной коалиции против ее третьего бывшего члена - России.



Тем не менее в ходе посещения азербайджанской столицы Владимир Путин послал азербайджанскому руководству сигнал о новой готовности включиться в армяно-азербайджанское урегулирование в формате Москва-Баку-Ереван, который сложился в ноябре 2020 года после второй карабахской войны.



"Мы любим Баку - красивый город"

"Я очень рад быть в Баку, еще раз полюбоваться этим городом. Город развивается, развивается успешно, превращается в такой оазис, я бы сказал, в регионе",- заявил Владимир Путин, который в течение понедельника активно перемещался по азербайджанской столице.



Одним из ноу-хау организаторов стало решение провести общение двух лидеров в черном "Мерседесе", разъезжающем по Баку. За руль в качестве водителя сел лично Ильхам Алиев, а на переднем пассажирском сиденье был Владимир Путин.



"Мы любим Баку - красивый город!" - не уставал восхищаться российский лидер, отметив большой личный вклад в развитие городской инфраструктуры правящей четы Алиевых.



Одной из визитных карточек меняющегося Баку стал лично курируемый Ильхамом Алиевым и его супругой проект восстановления и развития восточной части города, которая в XIX веке и в советские годы из-за происходившей там добычи нефти считалась промышленной, экологически неблагополучной городской окраиной - "Черным городом".



Несколько лет назад руководство Азербайджана решило попытаться превратить "Черный город" в "Белый город", вывезя отравленный разливами нефти грунт, от которого исходил специфический запах, и развернув прямо на этом месте строительство жилого комплекса White City, фрагментами копирующего элитные кварталы Лондона и Парижа.



У ОСК может появиться судостроительный проект с бакинским заводом

В итоге перед отлетом в Москву Владимир Путин смог увидеть то, как в Азербайджане в прямом смысле слова могут из черного сделать белое, причем прямо рядом с домиком-музеем Альфреда Нобеля, который, оказывается, тоже начинал там свой славный путь. Тогда нынешний "Белый город" еще был "Черным городом", а Баку не был похож на увиденный Владимиром Путиным и восхитивший его оазис на Южном Кавказе.



"В ходе состоявшихся сегодня переговоров, да и вчера, мы начали их еще вчера, хочу Вас поблагодарить за ту теплую, семейную практически атмосферу, которая была создана для начала нашей встречи, совместной работы. И сегодня в такой же обстановке мы уже продолжили деловые контакты в полном смысле этого слова. В ходе состоявшихся сегодня переговоров мы обстоятельно, по-деловому обсудили самый широкий спектр вопросов нашего взаимодействия",- растрогано говорил Владимир Путин, обращаясь к азербайджанскому коллеге, перед отлетом домой.



"В принятом совместном заявлении поставлены новые масштабные задачи дальнейшего динамичного развития всего комплекса двусторонних связей. Их решению будут способствовать и подписанные сегодня документы",- добавил он.



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Перед отлетом домой Владимир Путин вместе с Ильхамом Алиевым посетил кафедральный собор Святых Жен-Мироносиц в Баку - кафедральный собор Бакинской и Азербайджанской епархии Русской православной церкви, где находятся ковчег с частицей мощей апостола Варфоломея, являющегося покровителем Баку, и чудотворная икона Тихвинской Богородицы. Владимир Путин подарил главному православному храму Азербайджана икону и в ответ получил в подарок освященные в храме Святых Жен-Мироносиц фрукты - зримые плоды нового российско-азербайджанского стратегического союза.



Сергей Строкань Источник - Коммерсант

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