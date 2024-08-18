 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Понедельник, 19.08.2024
23:15  Путин оставил в Баку иконку. У них с Алиевым "личная химия", - Къ
23:01  У берегов Сицилии шторм разбил супер-яхту одного из богатейших олигархов Британии Майка Линча (олигарх пропал)
20:12  Политический клан Чинават возвращается во власть в Таиланде, - Д.Моисеев
19:31  Путин упростил получение ВНЖ иностранцам - "не принимающим политику своих государств"
19:10  У Мейкина Абдалиева отняли мандат депутата КырПарламента. Сам захотел
19:05  Путина, как родного, потчуют в Баку - суп айран, дюшбара, черная икра, форель, кутабы и лявянги
19:01  ЦБ против Кремля. Клан Набиуллиной пошел на саботаж

18:57  Китай недосчитался инвестиций. Иностранные вложения в экономику КНР сократились почти на треть, - Къ
18:54  Умер популярный телеведущий времен "перестройки" Фил Донахью
14:56  Глава Аксуского райкома правящей каз-партии "Аманат"Жакупов обвинен в педофилии мальчиков
14:51  Европейские самосанкции: Германия на грани банкротства, далее везде, - А.Белов
14:45  Киргизский MBank с 16 августа приостановил переводы через банки России
13:36  Bloomberg: Европу поразила неожиданная проблема - что делать с канализацией
13:26  Вернуть Грузию на путь русофобии. Как оппозиция готовится к октябрьским выборам
12:38  Почему Казахстан приостановил съемки фильма о легендарной советской девушке-снайпере Алие Молдагуловой
12:19  В Газе с кладбищ в районе израильской оккупации похитили более двух тысяч тел
12:14  Госдума рассмотрит проект о запрете трудовым мигрантам перевозить семьи в Россию
11:13  Расширены функции КНБ и Пограничной службы Казахстана
11:08  "Клон НАТО" в Восточной Азии американцами создан и расширяется, - А.Кошкин
10:13  Уроки парижской Олимпиады: спорт высших достижений - "мягкая сила" глобализма, - С.Иванов
10:00  Торохан Жунусбеков: "Причины землетрясений в Кыргызстане - расточительство и разврат"
09:42  За Курск ответят? Будут ли уволены бездарные генералы
09:38  Что изменилось в Правилах присвоения статуса кандаса (казаха-соотечественника)
08:46  Илон Маск пообещал Британии гражданскую войну
08:43  Турция теряет интерес к российскому газу. Собственных запасов голубого топлива Анкаре хватит на 35 лет
01:23  РосАрмия ворвалась в Селидово. Бандеровцы отступают
01:00  Киргизский Институт сейсмологии зафиксировал 18 августа три землетрясения силой от 2,5 до 4 баллов
00:57  Израиль ликвидировал командира движения "Хезболла" Фуада Шукра с помощью хакеров
00:35  В Китае разработали магнитную катапульту для запуска грузов с Луны
00:30  "Львовский эффект" или Обратная сторона курской авантюры НАТО, - Дм.Седов
00:22  Путин в Загульбе. С чем (зачем?) глава РФ приехал в Азербайджан, - НГ
00:17  Мексика дрейфует в сторону Китая, - Малек Дудаков.
00:13  "Левые" грозят Макрону импичментом. Если не назначит их кандидатку Люси Касте премьером
00:01  Турция теряет интерес к российскому газу, - О.Соловьева
Воскресенье, 18.08.2024
23:17  Индия. Из-за изнасилования врача медики устроили национальную забастовку
18:40  Певец Полад Бюльбюль оглы, после 18 лет работы, оставил пост посла Азербайджана в Москве
17:38  Плоды роковых ошибок. Путь Бангладеш рискует повторить Индия, - Сергей Кожемякин
13:28  Юрий Лебедев: Найден крупный золотоордынский торговый город. Итоги Астраханской экспедиции
13:06  Лейла Тураянова: Как изменилась российская политика на афганском направлении за три года
13:03  Пора заканчивать игру в бирюльки. Контроль над вооружениями и большая политика, - С.Ознобищев, В.Климов
13:01  Украина упускает последние шансы спастись, - Давид Нармания
12:55  Единственный способ закончить войну - это подписать акт о безоговорочной капитуляции на руинах Вашингтона, - Царьград
12:49  Между Израилем и Ираном в ближайшее время войны не будет. И вот почему
12:47  Правда о подрыве "Северных потоков", - Ральф Шелльхаммер
12:46  Китайцы строят крупнейший в мире десантный корабль размером с три футбольных поля
12:45  Шолохову и не снилось... Простил бы я кого-то из уехавших музыкантов? - Иван Охлобыстин
12:06  США переживают крах институтов и ценностей – причем на всех уровнях, - Э. Джеффри Людвиг
11:17  Идиократия захватила Америку, - Дм.Косырев
11:13  Чиновники несут чушь. В Курской области комендатура ВСУ. Жителей угоняют в заложники...
11:06  Ситуация очень трагичная... Меры, необходимые для спасения России, - Мих.Делягин
10:51  Вымарать Россию. В Армении срочно переписывают учебники истории
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Путин оставил в Баку иконку. У них с Алиевым "личная химия", - Къ
23:15 19.08.2024

Президенты России и Азербайджана ушли в Загульбу
Как Ильхам Алиев стал ключевым союзником Владимира Путина на Южном Кавказе
Президент России Владимир Путин посетил Баку с государственным визитом, главные события которого разворачивались в загородной резиденции президента Азербайджана "Загульба" на берегу Каспийского моря. По итогам двухдневных переговоров в узком и расширенном составе стороны подписали ряд межправительственных соглашений, после чего лидеры двух стран выступили с совместным заявлением о приоритетах союзнических отношений. В условиях украинского кризиса и неурегулированного конфликта на Южном Кавказе Москва и Баку продолжают сближение. Этому способствует и личная "химия" между Владимиром Путиным и Ильхамом Алиевым, проявившаяся в "Загульбе" со всей очевидностью.

Личная "химия" между президентами РФ и Азербайджана Владимиром Путиным и Ильхамом Алиевым проявилась на встрече в "Загульбе" со всей очевидностью

Визит Владимира Путина в Баку, который имел высший в дипломатической практике статус государственного, начался в воскресенье вечером со встречи в аэропорту Баку, где российского президента ждала группа высокопоставленных официальных лиц во главе с первым заместителем премьер-министра Азербайджана Ягубом Эюбовым. Команду дипломатов представляли замглавы МИД Азербайджана Самир Шарифов, посол в Москве Полад Бюль-Бюль оглы, вскоре завершающий свою 18-летнюю работу в России, и посол России в Азербайджане Михаил Евдокимов.

Первой фразой, долетевшей до Владимира Путина от группы азербайджанских товарищей под шум еще не заглушенных турбин правительственного лайнера, было "Добро пожаловать!".

Обменявшись несколькими репликами, Владимир Путин и Ягуб Эюбов быстро прошли по зеленой ковровой дорожке вдоль замершей роты почетного караула, после чего Владимир Путин, на ходу сбросив пиджак, нырнул в черный лимузин, взявший курс на загородную резиденцию президента Азербайджана "Загульба".

Знаменитый еще с советских времен курорт "Загульба", где, как считают местные жители, самая чистая морская вода на всем Апшеронском полуострове, в постсоветскую эпоху стал местом, куда президент Алиев традиционно приглашает самых дорогих иностранных гостей.

Именно там, в 40 км от Баку, на берегу Каспийского моря, где Владимира Путина в воскресенье ждал неформальный ужин с Ильхамом Алиевым в компании первой леди и первого вице-президента Мехрибан Алиевой, и проходил российско-азербайджанский саммит.

На первых кадрах из "Загульбы" видно, как облаченный в такой же черный костюм, как и у его московского гостя, Ильхам Алиев, нависая над Владимиром Путиным, решительным жестом заключает российского лидера в крепкие союзнические объятья. Вслед за своим супругом господина Путина приобняла и расцеловала первая леди Азербайджана.

Несмотря на многолетнее тесное общение лидеров России и Азербайджана, которые ранее встречались десятки раз в самых разных форматах, предыдущий визит Владимира Путина в Баку состоялся шесть лет назад.

Тогда лидеры двух стран провели двустороннюю встречу, выступили на пленарной сессии IX Российско-азербайджанского межрегионального форума и посетили чемпионат мира по дзюдо.

То есть было это еще до второй карабахской войны и ликвидации непризнанной Нагорно-Карабахской республики, которая в сентябре прошлого года окончательно перешла под контроль Азербайджана, а также до горячей фазы конфликта на Украине. Весьма символично, что визит Ильхама Алиева в Москву в феврале 2022 года, в ходе которого Россия и Азербайджан подписали Декларацию о союзническом взаимодействии, день в день совпал с началом специальной военной операции на Украине.

Произошедший за два с лишним года шоковый переворот в мировой политике и экономике, переживающей войну санкций, радикальные перемены на Южном Кавказе и связанные с ними новые вызовы и новые возможности для Москвы и Баку стали главными темами нового саммита.

Третий не лишний
Обязательными частями рабочей программы визита Владимира Путина в Баку в понедельник не могли не стать традиционное посещение Аллеи почетного захоронения, возложение венка к могиле покойного лидера Азербайджана Гейдара Алиева и посещение "Аллеи шехидов". То есть места захоронения жертв "Черного января" (так в стране называют столкновения советских войск и местной оппозиции, произошедшие в январе 1990 года, незадолго до распада СССР). Кроме того, на "Аллее шехидов" похоронены азербайджанцы, погибшие в первой карабахской войне.

Посещение Владимиром Путиным этих мест стало важным символическим жестом Москвы в связи с продолжающимися на Южном Кавказе спорами о недавней истории, не теряющими остроты в связи с неурегулированным конфликтом Баку и Еревана.

В ходе переговоров с Ильхамом Алиевым, прошедших в понедельник в узком формате, Владимир Путин подтвердил готовность оказывать содействие в армяно-азербайджанском урегулировании.

"Ясно и всем хорошо известно, что и Россия сталкивается с кризисами, в том числе и прежде всего на украинском направлении. Но историческая вовлеченность России в ситуацию на Южном Кавказе в последние несколько лет диктует нам необходимость участвовать в этих событиях, конечно, в той части, в которой это востребовано сторонами",- заявил Ильхаму Алиеву Владимир Путин. В связи с этим российский лидер пообещал рассказать об итогах своих переговоров в Баку премьер-министру Армении Николу Пашиняну. "Конечно, после визита в Азербайджан я свяжусь с премьером Пашиняном, расскажу ему о результатах наших переговоров",- пообещал он.

Накануне визита Владимира Путина в Баку ситуация на переговорах между Арменией и Азербайджаном, которые на текущем этапе общаются без международных посредников - России и Запада, согласовывая финальную версию мирного договора, выглядит все более противоречивой.

С одной стороны, обе стороны заявляют о том, что они как никогда близки к подписанию мирного соглашения. С другой стороны, в переговорном процессе происходят необъяснимые откаты назад. Так, на прошлой неделе МИД Армении неожиданно призвал рассмотреть вопрос о продолжении деятельности международного переговорного формата - Минской группы ОБСЕ в рамках будущего заключения мирного соглашения с Баку. И это притом что незадолго до этого президент Алиев, давно считающий такой формат переговоров главным препятствием для урегулирования, призвал Ереван сделать обратное - обратиться в Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и попросить ее упразднить Минскую группу.

Напомним, что три сопредседателя Минской группы - Россия, США и Франция - после начала специальной военной операции на Украине прекратили дипломатическое общение и оказались во враждующих лагерях. Более того, два других бывших члена Минской группы - США и Франция, задают тон в западной коалиции против ее третьего бывшего члена - России.

Тем не менее в ходе посещения азербайджанской столицы Владимир Путин послал азербайджанскому руководству сигнал о новой готовности включиться в армяно-азербайджанское урегулирование в формате Москва-Баку-Ереван, который сложился в ноябре 2020 года после второй карабахской войны.

"Мы любим Баку - красивый город"
"Я очень рад быть в Баку, еще раз полюбоваться этим городом. Город развивается, развивается успешно, превращается в такой оазис, я бы сказал, в регионе",- заявил Владимир Путин, который в течение понедельника активно перемещался по азербайджанской столице.

Одним из ноу-хау организаторов стало решение провести общение двух лидеров в черном "Мерседесе", разъезжающем по Баку. За руль в качестве водителя сел лично Ильхам Алиев, а на переднем пассажирском сиденье был Владимир Путин.

"Мы любим Баку - красивый город!" - не уставал восхищаться российский лидер, отметив большой личный вклад в развитие городской инфраструктуры правящей четы Алиевых.

Одной из визитных карточек меняющегося Баку стал лично курируемый Ильхамом Алиевым и его супругой проект восстановления и развития восточной части города, которая в XIX веке и в советские годы из-за происходившей там добычи нефти считалась промышленной, экологически неблагополучной городской окраиной - "Черным городом".

Несколько лет назад руководство Азербайджана решило попытаться превратить "Черный город" в "Белый город", вывезя отравленный разливами нефти грунт, от которого исходил специфический запах, и развернув прямо на этом месте строительство жилого комплекса White City, фрагментами копирующего элитные кварталы Лондона и Парижа.

У ОСК может появиться судостроительный проект с бакинским заводом
В итоге перед отлетом в Москву Владимир Путин смог увидеть то, как в Азербайджане в прямом смысле слова могут из черного сделать белое, причем прямо рядом с домиком-музеем Альфреда Нобеля, который, оказывается, тоже начинал там свой славный путь. Тогда нынешний "Белый город" еще был "Черным городом", а Баку не был похож на увиденный Владимиром Путиным и восхитивший его оазис на Южном Кавказе.

"В ходе состоявшихся сегодня переговоров, да и вчера, мы начали их еще вчера, хочу Вас поблагодарить за ту теплую, семейную практически атмосферу, которая была создана для начала нашей встречи, совместной работы. И сегодня в такой же обстановке мы уже продолжили деловые контакты в полном смысле этого слова. В ходе состоявшихся сегодня переговоров мы обстоятельно, по-деловому обсудили самый широкий спектр вопросов нашего взаимодействия",- растрогано говорил Владимир Путин, обращаясь к азербайджанскому коллеге, перед отлетом домой.

"В принятом совместном заявлении поставлены новые масштабные задачи дальнейшего динамичного развития всего комплекса двусторонних связей. Их решению будут способствовать и подписанные сегодня документы",- добавил он.

Реклама - продолжение ниже

Перед отлетом домой Владимир Путин вместе с Ильхамом Алиевым посетил кафедральный собор Святых Жен-Мироносиц в Баку - кафедральный собор Бакинской и Азербайджанской епархии Русской православной церкви, где находятся ковчег с частицей мощей апостола Варфоломея, являющегося покровителем Баку, и чудотворная икона Тихвинской Богородицы. Владимир Путин подарил главному православному храму Азербайджана икону и в ответ получил в подарок освященные в храме Святых Жен-Мироносиц фрукты - зримые плоды нового российско-азербайджанского стратегического союза.

Сергей Строкань

Источник - Коммерсант
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1724098500


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Опубликован Сборник аналитических материалов третьего потока Школы аналитики "Қазақстанның орнықты даму бағдары"
- Кадровые перестановки
- Азат Перуашев прибыл с рабочим визитом в Костанайскую область
- Активы стоимостью более 1 триллиона тенге возвращены в Казахстан
- Осуждены бухгалтеры городской поликлиники г.Алматы
- Рабочий график главы государства
- Указ Президента Республики Казахстан от 14 августа 2024 года №622
- Олжас Бектенов: Нефтегазовая отрасль должна работать на благо всех казахстанцев
- Олжас Бектенов и Заместитель Премьер-Министра Таиланда обсудили перспективы инвестиционного и торгово-экономического сотрудничества
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  