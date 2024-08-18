Наследный принц Саудовской Аравии решил создать подобие Лувра в Эр-Рияде

00:01 20.08.2024

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд намерен построить в Эр-Рияде художественную галерею, подобную Лувру. Об этом сообщил профессор кафедры ближневосточных исследований Принстонского университета Бернард Хейкель. Его слова приводит газета The Times.



По словам Хейкеля, саудовский принц сказал ему, что хочет "построить очень большой музей в Эр-Рияде", а "якорным объектом" и приманкой для миллионов туристов станет картина Леонардо да Винчи "Спаситель мира".



