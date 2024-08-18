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|Наследный принц Саудовской Аравии решил создать подобие Лувра в Эр-Рияде
00:01 20.08.2024
Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд намерен построить в Эр-Рияде художественную галерею, подобную Лувру. Об этом сообщил профессор кафедры ближневосточных исследований Принстонского университета Бернард Хейкель. Его слова приводит газета The Times.
По словам Хейкеля, саудовский принц сказал ему, что хочет "построить очень большой музей в Эр-Рияде", а "якорным объектом" и приманкой для миллионов туристов станет картина Леонардо да Винчи "Спаситель мира".
Картина была продана в 2017 году за $450 млн (£360 млн). То, что владельцем полотна стал именно Мухаммед бен Сальман Аль Сауд, официально не подтверждали. The Daily Mail писала, что купил картину Бадер Бин Абдулла Бин Мохаммед Бин Фаран аль Сауд, который занимает пост министра культуры Саудовской Аравии. По данным газеты, принц использовал его в качестве доверенного лица для покупки.
Картина несколько лет хранится в хранилище в Женеве, отмечает The Times. "По сути, он [принц] ждет, пока музей будет достроен, а затем [картина] будет висеть в музее", - рассказал Хейкель.
Да Винчи написал "Спаситель мира" приблизительно в 1500 году. Картина успела побывать в коллекциях королевских семей Европы и какое-то время считалась утерянной. Впервые она была выставлена на аукцион Sotheby’s в 1958 году как полотно авторства одного из мастеров "школы да Винчи". Тогда она ушла с молотка за £45.
В 2011 году было установлено, что картину написал сам Леонардо. Уже через два года картину приобрел у швейцарского арт-дилера Ива Бувье российский миллиардер Дмитрий Рыболовлев. Тогда он отдал за полотно $127,5 млн. В ноябре 2017 года "Спасителя мира" выставили на аукционе Christie's.