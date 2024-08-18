Выборы нового премьера Японии будут "крайне хаотичными", Более 10 кандидатов, - Къ

00:12 20.08.2024

У кресла лидера правящей партии Японии собралась толпа

Кто метит в новые премьеры вместо Фумио Кисиды

Правящая в Японии Либерально-демократическая партия (ЛДП) определилась с датой выборов своего нового лидера, которому предстоит затем возглавить еще и правительство вместо решившего не переизбираться Фумио Кисиды. Голосование по новому главе ЛДП пройдет 27 сентября, а притязания на это место уже выразили около десятка видных членов партии. Но кто бы в итоге ни стал новым премьером Японии, времени на раскачку у него не будет - осенью будущего года в стране должны состояться всеобщие парламентские выборы. А значит, на восстановление общественного доверия и решение актуальных для страны проблем у будущего премьера останется лишь год.



Как сообщил в понедельник телеканал Fuji TV, правящая ЛДП практически утрясла планы проведения выборов лидера партии - они назначены на 27 сентября. Это событие в политической жизни Японии, конечно, нельзя назвать рядовым, но никогда до сих пор оно не было настолько интригующим. Таким оно стало 14 августа, когда действующий лидер партии и премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил о своем решении не переизбираться на второй срок в качестве главы ЛДП (см. "Ъ" от 14 августа).



Еще когда многие были уверены, что господин Кисида будет претендовать на второй срок у руля партии, некоторые его однопартийцы уже намекали на стремление вступить с ним в борьбу за этот пост.



После же самоотвода премьера число претендентов резко возросло.



По данным агентства Kyodo, после неожиданного заявления Фумио Кисиды заинтересованность в том, чтобы стать следующим лидером Японии (а лидер партии автоматически станет и главой правительства, поскольку ЛДП имеет большинство в ключевой нижней палате парламента), выразили около десяти членов ЛПД.



"Выйдя из гонки, Кисида расчистил путь для особенно хаотичных выборов в ЛДП, превратив то, что и без того выглядело как конкурентная гонка с уязвимым действующим президентом (партии.- "Ъ"), в гонку, в которой участвуют многочисленные вероятные претенденты, но без явного фаворита",- заметил в беседе с британской газетой The Guardian основатель консалтинговой фирмы по политическим рискам Japan Foresight Тобиас Хэррис.



Одним из первых, кто подтвердил свое намерение баллотироваться в новые лидеры ЛПД, стал экс-глава министерства обороны Сигэру Исиба, который в прошлом уже четырежды пытался заполучить этот пост. Во вторник о своих притязаниях, уверена японская пресса, официально заявит еще один партийный старожил - нынешний министр цифровых технологий Таро Коно, дважды тщетно баллотировавшийся на выборах главы ЛДП. Конкуренцию им может составить еще один известный, пусть и молодой по японским меркам политик - 43-летний Синдзиро Коидзуми, экс-министр окружающей среды и сын бывшего премьера Дзюнъитиро Коидзуми. Наконец, 20 августа свою кандидатуру может выставить генеральный секретарь Кабинета министров Есимаса Хаяси, являющийся выходцем из расформированной в этом году фракции Фумио Кисиды внутри ЛДП.



Особенностью нынешней гонки может стать и вероятное участие в ней женщин.



Одна из них, нынешняя глава японского МИДа Еко Камикава, сама призналась, что уже сообщила Фумио Кисиде о своем намерении баллотироваться. Вторую - министра экономической безопасности Санаэ Такаити, любимицу правого крыла партии и человека консервативных взглядов, на роль кандидатки пока "назначила" лишь пресса.



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Так или иначе, кто бы ни оказался в итоге новым главой ЛДП, а потом и новым премьером Японии, ему (или ей) предстоит взвалить на свои плечи немало весьма непростых задач, в том числе обуздать стремительный рост стоимости жизни и остановить эскалацию напряженности в отношениях с Китаем и КНДР.



Но главным приоритетом будущего главы японского правительства должно, бесспорно, стать восстановление общественного доверия, утраченного в результате скандала вокруг раскрывшихся после убийства экс-премьера Синдзо Абэ в июле 2022 года подробностей о связях членов партии с "Церковью объединения" и более свежего скандала вокруг финансовых махинаций в ЛДП, эхо которого и вынудило Фумио Кисиду отойти в сторону. Причем для решения этой задачи у его преемника будет всего около года - до следующих выборов в нижнюю палату парламента (они должны пройти осенью 2025 года).



А вот кто из весьма богатого списка претендентов сможет лучше справиться с этой задачей, японские эксперты не определились.



"Партия должна выбрать кого-то молодого, не связанного с нынешней администрацией и способного представить новую ЛДП",- заметил The Guardian политический аналитик Ацуо Ито. Меж тем профессор Национального института политических исследований Микитака Масуяма, напротив, сказал тому же изданию, что следующий лидер ЛДП "должен быть способен объединить партию и управлять правительством", и потому "кто-то с опытом лучше, чем тот, кто просто популярен в опросах избирателей".



Наталия Портякова, Лариса Орлова