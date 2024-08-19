ЦИК Киргизии зарегистрировала Арсланбека Эгембердиева депутатом Жогорку Кенеша

00:15 20.08.2024

19 августа 2024



Бишкек (АКИpress) – Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов 19 августа на заседании передала вакантный мандат депутата Жогорку Кенеша следующему кандидату Эгембердиеву Арсланбеку Абдыкайымовичу из зарегистрированного списка кандидатов от партии "Ата-Журт Кыргызстан".



Как сообщили в ЦИК, Эгембердиев Арсланбек Абдыкайымович зарегистрирован депутатом Жогорку Кенеша, ему выдано удостоверение и нагрудный знак установленного образца.



Ранее сообщалось, что Мейкинбек Абдалиев сдал досрочно мандат депутата парламента.



