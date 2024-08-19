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|ЦИК Киргизии зарегистрировала Арсланбека Эгембердиева депутатом Жогорку Кенеша
00:15 20.08.2024
19 августа 2024
Бишкек (АКИpress) – Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов 19 августа на заседании передала вакантный мандат депутата Жогорку Кенеша следующему кандидату Эгембердиеву Арсланбеку Абдыкайымовичу из зарегистрированного списка кандидатов от партии "Ата-Журт Кыргызстан".
Как сообщили в ЦИК, Эгембердиев Арсланбек Абдыкайымович зарегистрирован депутатом Жогорку Кенеша, ему выдано удостоверение и нагрудный знак установленного образца.
Ранее сообщалось, что Мейкинбек Абдалиев сдал досрочно мандат депутата парламента.
Всего в седьмом созыве парламента 20 депутатов сдали свой мандат:
Орозайым Нарматова от партии "Бүтүн Кыргызстан" - 20 января 2022 года
Алтынбек Сулайманов от партии "Альянс" - 26 февраля 2022 года
Равшан Сабиров от партии "Ата-Журт Кыргызстан" - 14 марта 2022 года
Бакыт Торобаев от партии "Ата-Журт Кыргызстан" - 1 апреля 2022 года
Жаныбек Абиров от Ленинского округа - 27 марта 2023 года
Фархат Исмаилов от партии "Альянс" - 6 июля 2023 года
Фарходбек Алимжанов от партии "Ата-Журт Кыргызстан" - 6 июля 2023 года
Омурбек Бакиров от Кок-Жарского округа - 30 август 2023 года
Эмил Жамгырчиев от партии "Альянс" - 2 февраля 2024 года
Абдыбахаб Боронбаев от партии "Ата-Журт Кыргызстан - 14 февраля 2024 года
Искендер Матраимов от Кара-Суйского округа - 22 февраля 2024 года
Нурлан Ражабалиев от Баткенского округа - 22 февраля 2024 года
Айбек Осмонов от Ошского округа - 3 марта 2024 года
Эмилбек Джусупов от партии "Ишеним" - 22 апреля 2024 года
Жусупбек Коргонбай уулу от Ноокатского округа - 23 апреля 2024 года
Максатбек Сарбагышев от Иссык-Кульского округа - 25 апреля 2024 года
Адахан Мадумаров от партии "Бүтүн Кыргызстан" - 26 апреля 2024 года (на основании решений судов принято решение о прекращении полномочий депутата)
Шайлообек Атазов от Свердловского округа - 7 мая 2024 года
Тазабек Икрамов от Сузакского округа - 19 июля 2024 года
Мейкинбек Абдалиев - 19 августа 2024 года.