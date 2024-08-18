Мигрантам предлагают не раздражать общество и оставлять семьи дома

00:20 20.08.2024 Муж отдельно, жена - отдельно: Мигрантам предлагают не раздражать общество и оставлять семьи дома

Поможет ли новый закон отделить гастарбайтеров по "классовому" признаку - тунеядцев от работяг?



Евгений Берсенев

Материал комментируют:

Константин Калачев

Юрий Крупнов



Проект закона о запрете трудовым мигрантам перевозить в Россию свои семьи намерена внести в Госдуму группа депутатов от ЛДПР во главе с партийным лидером Леонидом Слуцким.



В документе предлагается запретить въезд на территорию РФ иностранным гражданам или лицам без гражданства на основании того, что они являются родственниками работающего в России человека.



При этом речь в законопроекте идет о низкоквалифицированных специалистах, находящихся в РФ на основании трудового договора или патента, которые не имеют иных оснований для пребывания на территории страны, скажем, российского гражданства. Впрочем, для членов семей высококвалифицированных работников обещают сделать исключение.



"Семьи трудовых мигрантов должны ждать их на родине. Приезжая в Россию близкие трудоустроенных иностранцев живут компактными анклавами, разговаривают на своем языке, с пренебрежением относятся к местным жителям. Нередки случаи, когда такие мигрантские квартиры не платят за ЖКХ, копят огромные долги, с которыми вынуждены разбираться остальные собственники", - пояснил позицию авторов документа лидер либерал-демократов Леонид Слуцкий.



Политик убежден, что для устранения данных проблем следует запретить привозить к себе семьи на период работы неквалифицированным иностранцам. "Приехал, отработал - домой. Иного разговора быть не должно", - убежден Слуцкий.



По мнению разработчиков законопроекта, приезд детей и неработающих супругов работающих в стране иностранных граждан приводит к неконтролируемому миграционному притоку и росту напряжения в обществе. Таким образом, трудовой договор или патент у мигранта перестанет давать основание на переезд его семьи в Россию.



Политолог Константин Калачев считает, что данной инициативой авторы законопроекта хотят улучшить электоральные позиции своей партии.



- На мой взгляд, они занимаются политикой, но так и должно быть в "чистом" ее виде, поскольку любой законопроект - это инструмент привлечения внимания к себе, информационный повод, возможность работать со своей целевой аудиторией, а также, возможно, расширение своей целевой аудитории. Тема миграции - одна из тех, что либерал-демократы регулярно используют в своей политической повестке. Это старая история, а вот законопроект новый.



"СП": Насколько предложение может быть продуктивным?



- Здесь главное с водой не выплеснуть ребенка. Напомню, мигрант, согласно определению ООН, это человек, живущий на территории другой страны больше года.



Мигранты тоже бывают разными - высокой и низкой квалификации, таджиками, или представителями другой национальности, либо этническими русскими, проживающими на территории сопредельного государства.



Я не знаю деталей проекта закона, но важно подходить дифференцировано. Понятно, что здесь используется опыт Объединенных Арабских Эмиратов, когда мигранты из Бангладеш или других стран приезжают на территорию государства без семей.



Приехали, отработали и уехали. Для каких-то профессий, работодателей и отраслей экономики это разумное решение. Есть также говорящие по-русски и стремящиеся встроиться в наш социум, а есть такие, кто не делает этого. Есть разница в уровне образования, религиозности и так далее. Я сторонник выборочного подхода.



"СП": Приведет ли законопроект к снижению градуса общественного напряжения?



- Сомневаюсь. Еще пару лет назад население воспринимало проблему мигрантов иначе, нежели сегодня. Проблема существует благодаря медийной повестке, информационному сопровождению темы, постоянному привлечению к ней внимания населения.



При этом мы прекрасно знаем, что российской экономике не хватает рабочих рук. Понятно, что миграция дает экономический эффект для страны, население у нас сокращается. Средний возраст россиянина уже перевалил за 42 года. Кто будет работать? То есть, нужно понимать, что мигранты бывают разные, исходить из этого.



"СП": Есть шансы у законопроекта быть принятым?



- Уверен, что он не будет принят. Но сама дискуссия на эту тему - уже хорошо. С одной стороны, ясно, что депопуляция России требует новых людей, как говорят, проблему роста населения страны отдали на аутсорсинг сопредельным странам. Ведь количество русских в процентном отношении сокращается к населению России в целом.



Но, с другой стороны, есть другие коренные народы России, и мы в целом один народ. Как говорил Мустай Карим, "не русский я, но россиянин".



И мы все равны перед законом. Что касается мигрантов, то здесь не должно быть кампанейщины, нужна тонкая настройка: кто-то должен работать вахтовым методом, а кого-то необходимо заманить сюда.



В свою очередь, председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов назвал депутатскую инициативу революционной:



- Очень хочется, чтобы этот закон стал флагманским на осенней сессии Госдумы.



"СП": В чем его революционность?



- Впервые разделяются две совершенно разные вещи - трудовая миграция и миграция, направленная на натурализацию и, в итоге, получение российского гражданства.



Эти явления нужно четко и однозначно разделить и не путать одно с другим.



Ведь у нас до сих пор отсутствует миграционный учет с точки зрения цели въезда и выезда гражданина. Разрешается въезжать на 90 дней - и все въезжают. При этом некоторые еще и работают. Поэтому уровень трудовой миграции на территории России, по официальным данным, постоянно колеблется - эксперты МВД заявляют о наличии 2,5 млн мигрантов, другие говорят о 10 миллионах.



Понятно, что они ориентируются на количество выданных трудовых патентов, однако в реальности численность приезжих в три-пять раз выше, поскольку есть люди, пребывающие на территории страны, как члены семей и так далее. Фактически же такой учет у нас просто отсутствует. То есть, огромное количество людей присутствует на территории России с целью, непонятной для официальных структур.



"СП": Многих наших сограждан этот факт, подозреваю, не слишком беспокоит.



- Простой пример. К вам в квартиру зашел сантехник, починить кран. Он пришел по вашему вызову и за три часа, скажем, все исправил, сделал свою работу и ушел.



А представьте, если пришел человек, подошел к крану, повертел его и еще на неделю остался у вас жить. Вы его спрашиваете: почему вы у нас живете? А он отвечает, мол, спать негде, устал или что-то еще. То есть, на бытовом уровне вроде все понятно, поскольку есть само собой разумеющиеся вещи. Но ведь примерно такое "житье на неделю" происходит у нас территории всей Российской Федерации.



С учетом существования мощнейшей сети этнонациональных диаспор из выходцев с территории Средней Азии, Закавказья, у нас фактически функционируют "параллельные государства" со своими "гражданствами", "кодексами чести", правилами поведения, схемами найма, системами внутренней экономики, расчетов, преступностью, "силовиками", боевиками и так далее. И таких диаспор, представляющих собой государства в государстве, несколько.



Почему на это все закрываются глаза и не отделяется одно от другого - серьезный вопрос. Начинать надо с простого учета: человек хочет работать или каким-то образом натурализоваться. А то у нас человек приезжает работать, его фиксируют, а через пять месяцев он уже и не работает вроде, а стремится получить вид на жительство. Поэтому нужно всех приезжающих фиксировать, это вполне по силам.



Так что, закон флагманский, так как предлагает наводить порядок в системе учета и схем действия по отношению к различным категориям прибывающих граждан. Источник - СвободнаяПресса

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1724102400





Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Опубликован Сборник аналитических материалов третьего потока Школы аналитики "Қазақстанның орнықты даму бағдары"

- Кадровые перестановки

- Азат Перуашев прибыл с рабочим визитом в Костанайскую область

- Активы стоимостью более 1 триллиона тенге возвращены в Казахстан

- Осуждены бухгалтеры городской поликлиники г.Алматы

- Рабочий график главы государства

- Указ Президента Республики Казахстан от 14 августа 2024 года №622

- Олжас Бектенов: Нефтегазовая отрасль должна работать на благо всех казахстанцев

- Олжас Бектенов и Заместитель Премьер-Министра Таиланда обсудили перспективы инвестиционного и торгово-экономического сотрудничества

