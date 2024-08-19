Вот я, простая американская баба, стою перед вами: Камала Харрис прет на Трампа, как танк, - СП

00:26 20.08.2024

Демократическая партия США официально утвердила претендента на президентское кресло

Ирина Мишина



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Константин Блохин



19.08.24



Вице-президент США Камала Харрис стала официальным кандидатом от Демократической партии на выборах главы государства. Об этом было объявлено на съезде Демократической партии, который прошел 19 августа в Чикаго



"Я стою перед вами сегодня, чтобы с гордостью объявить, что теперь я официально являюсь кандидатом от Демократической партии на пост президента Соединенных Штатов. Итак, теперь нам предстоит кое-что сделать. Нам нужно отправиться на всеобщие выборы и победить на них", - с милой улыбкой сказала Камала Харрис, обращаясь к соратникам по партии.



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Она добавила, что ее предвыборная кампания направлена не только на то, чтобы победить бывшего президента Дональда Трампа в ноябре, но и на будущее страны.



"Эта кампания, наша кампания, - это не просто борьба с Дональдом Трампом. Наша кампания - это борьба за будущее. Мы боремся за будущее, в котором снизим цены, которые все еще слишком высоки, и стоимость жизни для американских семей, чтобы у них был шанс не просто выжить, но и продвинуться вперед", - приводит CNN слова кандидата от партии демократов.



Вместе с Харрис на митинге был и выбранный ею в случае победы на выборах будущий вице-президент, губернатор штата Миннесота Тим Уолц. Тиму Уолцу 60 лет, он родился в штате Небраска. Работал учителем, служил в армии, а затем - в Национальной гвардии США и дошел до звания сержант-майора. Занявшись политикой, Уолц был избран губернатором штата Миннесота.



И тем не менее новоявленный потенциальный вице-президент Камалы Харрис - во многом "темная лошадка": по результатам опроса, проведенного радиокомпанией NPR, телеканалом PBS News и исследовательской службой Marist Poll, более 70% американцев заявили, что никогда не слышали об Уолце. Не преминул высказаться на сей счет и второй кандидат в президенты - Дональд Трамп. По его мнению, Уолц "мог бы стать худшим вице-президентом в истории США".



Вообще, заочная полемика между двумя претендентами на президентское кресло началась еще задолго до дебатов. Дональд Трамп заявил, что Харрис в случае своей победы на предстоящих президентских выборах предпримет попытку сделать из страны коммунистическое государство. Илон Маск также назвал план Камалы Харрис путем к голоду и концу Америки.



Дело в том, что Харрис пообещала снизить налоги, построить доступное жилье для среднего класса и запретить "взвинчивание цен" на продукты питания. Штаб Трампа даже назвал Харрис "товарищем Камалой" и "полноценной коммунисткой", сравнив ее предложения с экономическими моделями Кубы и Венесуэлы.



В свою очередь Камала Харрис никогда не упускает момент потроллить Трампа. Нащупав рукой профессионального юриста его уязвимые места, Камала всякий раз сравнивает свое прошлое в качестве бывшего главного прокурора штата с послужным списком осужденного Трампа. И при этом смеется задорно и загадочно, что предвещает увлекательные дебаты между двумя претендентами на Белый дом.



А вообще, по оценке наблюдателей, ее шумные и веселые митинги заметно контрастируют с мероприятиями Трампа. У Камалы зрители обычно танцуют, поют и машут руками, и все это напоминает скорее молодежную тусовку.



Что же говорят нам данные опросов?



Кандидат в президенты США от демократов США Камала Харрис за неделю до национального съезда Демократической партии опережала своего конкурента Дональда Трампа. Это следует из опроса, проведенного Ipsos для телеканала ДABC и газеты The Washington Post. Согласно его данным, за Харрис - 49% зарегистрированных избирателей США, в то время как за Трампа готовы проголосовать 45% опрошенных. Опрос, проведенный в прошлом месяце, показывал одинаковый рейтинг у кандидатов на пост главы государства на уровне 46%.



Так у кого больше шансов на пост президента? К чему приведет Камалу Харрис ее активность и насколько снизят шансы Трампа его "слабые места"? С этим вопросом мы обратились к ведущему научному сотруднику Центра исследования проблем безопасности РАН, политологу-американисту Константину Блохину.



- Я бы не стал особо доверять этим рейтингам. Их часто накручивают. Тем более, что Демократическую партию традиционно поддерживают Инстаграм* и Фэйсбук*, входящие в корпорацию Meta*. Сеть "Х" Илона Маска - напротив, на стороне Трампа. Так что это еще и война соцсетей.



На мой взгляд, все покажут дебаты. А на них у Трампа, как правило, больше козырей. Вспомним, в 2016 году именно на дебатах он победил Хиллари Клинтон, которая была более опытна и искушена в политике. Эксперты считают, что на дебатах Трамп "вывернет наизнанку" свою оппонентку. Что ж, посмотрим…



"СП": Почему Харрис выбрала на роль вице-президента столь невзрачную личность - Тима Уолца?



- Трамп тоже выбрал на роль вице-президента Ди Вэнса, которого мало кто знает. Думаю, выбор потенциального вице-президента был сделан по принципу "чтобы не затмевал кандидата".



"СП": Камалу Харрис многие критикуют за ее популистскую программу, в которой она пообещала снизить налоги, цены и разрешить аборты.



- Не факт, что программа будет реализована. Пообещать - не значит сделать. Тем более, что в действующей в США политической системе огромную роль играют госсекретарь, советник по национальной безопасности и министр обороны. От президента зависит далеко не все.



"СП": Экономист Павел Бунич говорит о том, что Америку в скором времени ждет серьезный экономический кризис. Это действительно так?



- Вы хотите знать, что сейчас происходит в Америке? Богатые богатеют, бедные беднеют, социальное расслоение увеличивается, как трещина в стене. Чтобы это понять, не надо быть экономистом.



"СП": Камала Харрис, ставшая официальным кандидатом в президенты в США, как-то демонстративно дистанцируется от внешней политики. Не делает никаких заявлений по Украине, не разговаривает по телефону с Зеленским, в отличие от Трампа, а о санкциях вообще молчит. Что бы это значило?



- Кто такой вообще Зеленский, чтобы с ним по телефону разговаривать? Тут Камала вполне достойно себя проявила. А что касается Украины, то в случае победы Харрис продолжит следовать стратегии Байдена. В отношении Китая, включая поддержку Тайваня, позиция Харрис не изменится - обе ведущие американские партии поддерживают усиление давления на Пекин.



Что касается ситуации на Украине, то Харрис скорее всего попытается переложить больше финансовых трат на европейцев. При этом уровень поддержки Украины со стороны США вряд ли увеличится, хотя словесная поддержка останется. Изменения на ближневосточном направлении возможны, хотя и очень осторожные. На хоть какое-то сближение с Россией в случае победы Харрис надеяться не стоит.



* Соцсети Инстаграм, Facebook входят в компанию Metа, которая признана в России экстремистской организацией и запрещена