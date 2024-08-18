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|У спорных островов Спратли столкнулись корабли ВМС Китая и Филиппин
00:35 20.08.2024
Newsweek
США
Суда Китая и Филиппин столкнулись в Южно-Китайском море
Newsweek: в Южно-Китайском море может возникнуть вооруженный конфликт
В спорном районе Южно-Китайского моря столкнулись китайский и филиппинский корабли, пишет Newsweek. Учитывая, что Филиппины - союзник США, конфликт может перейти в международную плоскость.
Джон Джексон
Китайские и филиппинские суда столкнулись в понедельник утром в спорном районе Южно-Китайского моря, сообщили официальные лица обеих стран.
Береговая охрана Китая обвинила Филиппины в инциденте близ отмели Сабина, заявив, что филиппинское судно проигнорировало ее предупреждения и "намеренно" допустило столкновение с китайским.
Национальная оперативная группа Манилы в Западно-Филиппинском море оспорила китайскую трактовку событий, заявив, что два корабля береговой охраны были повреждены китайскими судами, совершавшими "незаконные и агрессивные маневры" близ отмели Сабина.
Оперативная группа добавила, что инцидент "привел к столкновениям, вызвавшим повреждения корпуса обоих судов филиппинской береговой охраны".
Береговая охрана Китая опубликовала в социальных сетях короткий ролик, из которого следует, что суда столкнулись примерно в 3:24 утра.
Отмель Сабина - спорный атолл в архипелаге Спратли, на который претендуют не только Китай и Филиппины, но и Вьетнам и Тайвань. Острова Спратли известны на китайском языке как острова Наньша, а отмель Сабина называется рифом Сяньбинь.
"Ответственность за столкновение полностью лежит на Филиппинах, - заявил представитель береговой охраны Китая Ган Юй (Gan Yu). - Мы призываем филиппинскую сторону немедленно прекратить нарушения и провокации, в противном случае она столкнется со всеми вытекающими из этого последствиями".
Ган также подтвердил, что Китай претендует на "неоспоримый суверенитет" над островами Спратли.
Генеральный директор Совета национальной безопасности Филиппин Джонатан Малайя (Jonathan Malaya) заявил, что два филиппинских судна получили повреждения. Одно из них - судно береговой охраны, которое, по словам Малайи, китайские коллеги "протаранили дважды".
Агентство Associated Press назвало отмель Сабина "новой горячей точкой" в территориальных спорах между Пекином и Манилой.
Ранее в апреле береговая охрана Манилы направила патрульный корабль к отмели после того, как филиппинские ученые сообщили об обнаружении на его мелководье измельченных кораллов. Это открытие вызвало тревогу, что Пекин может готовиться к строительству на атолле. В ответ Китай направил в район собственную береговую охрану.
Ранее в этом месяце напряженность между странами обострилась после воздушного инцидента в районе отмели Скарборо.
10 августа командующий вооруженными силами Филиппин обвинил Китай в опасных воздушных маневрах вблизи отмели Скарборо, которая также находится на спорной территории в Южно-Китайском море.
Генерал Ромео Браунер-младший (Romeo Brawner Jr.) заявил, что пара китайских истребителей выпустила осветительные ракеты по траектории движения среднего грузового самолета NC-212i филиппинских ВВС в ходе "регулярного патрулирования" над отмелью Скарборо.
Южный театр боевого командования НОАК в ответ обвинил филиппинский самолет "в попытке незаконного вторжения в воздушное пространство над отмелью Скарборо" несмотря на многочисленные предупреждения. Командование добавило, что китайские пилоты действовали упредительно "в соответствии с законом".