У спорных островов Спратли столкнулись корабли ВМС Китая и Филиппин

00:35 20.08.2024

Newsweek

США



Суда Китая и Филиппин столкнулись в Южно-Китайском море

Newsweek: в Южно-Китайском море может возникнуть вооруженный конфликт



В спорном районе Южно-Китайского моря столкнулись китайский и филиппинский корабли, пишет Newsweek. Учитывая, что Филиппины - союзник США, конфликт может перейти в международную плоскость.



