Эльнар Байназаров: Перемирие по Газе завязло на полпути. Израиль и "Хамас" повышают ставки перед новым раундом переговоров в Каире

08:53 20.08.2024

Госсекретарь США Энтони Блинкен 19 августа три часа обсуждал с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху план прекращения огня в Газе. По итогам переговоров канцелярия главы израильского правительства сообщила, что Израиль принял план США, касающийся перемирия. Осталось убедить "Хамас": 18 августа группировка сообщила, что отвергает американское предложение, поскольку оно учитывает новые требования Израиля, но не включает пожелания палестинцев. "Хамас" пока не определился с тем, отправлять ли своих представителей в Каир, где на этой неделе пройдет новый раунд переговоров.



Госсекретарь Энтони Блинкен начал очередное ближневосточное турне с остановки в Израиле. 19 августа, будучи в Иерусалиме, он провел переговоры с премьер-министром, президентом и главой Минобороны еврейского государства.



На встрече с президентом Ицхаком Герцогом американский дипломат подчеркнул: продолжающиеся переговоры с "Хамасом" - это "возможно, последний шанс" заключить перемирие и спасти израильских заложников. "Это решающий момент, вероятно, лучшая и, может быть, последняя возможность вернуть заложников домой, достичь прекращения огня и направить всех на путь к прочному миру и безопасности",- уточнил госсекретарь.



Переговоры с премьер-министром Биньямином Нетаньяху продолжались три часа. По их итогам канцелярия израильского премьера лаконично сообщила: господин Нетаньяху "подтвердил приверженность Израиля недавнему предложению США об освобождении похищенных лиц, которое учитывает потребности Израиля в области безопасности".



Сам господин Блинкен также отметил: премьер Нетаньяху "подтвердил, что Израиль принимает посредническое предложение США, и теперь "Хамас" должен сделать то же самое".



20 августа госсекретарь направится в Каир, где должен состояться новый раунд непрямых переговоров между Израилем и "Хамасом". Как пишет портал Axios, Израиль заверил американского дипломата, что в ближайшие дни направит своих переговорщиков в столицу Египта. А вот "Хамас" до сих пор не уточнил, будет ли он участвовать в переговорах.



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18 августа группировка отвергла последний мирный план США, представленный на прошлой неделе на переговорах в Дохе. Движение сообщило, что премьер Израиля "выдвигает новые условия и требования", чтобы сорвать переговоры и затянуть войну в Газе. Ответственность за то, что диалог зашел в тупик, несет премьер Нетаньяху, говорится в заявлении "Хамаса".



Группировка также отметила, что США заняли произраильскую позицию в вопросе Филадельфийского коридора (отделяет Газу от Египта), пограничного перехода Рафах и коридора Нецарим (разделяет сектор на северную и южную части).



Израиль настаивает, что все три объекта должны остаться под его контролем и после окончания активных боевых действий в Газе.



"Хамас" выступает против присутствия израильских военных по периметру анклава, и его в этом вопросе поддерживает Каир - египетское руководство тоже против того, чтобы израильтяне контролировали Филадельфийский коридор.



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По данным турецкого агентства "Анадолу", палестинцы пожаловались Анкаре, что Израиль во время последней встречи в Дохе также ужесточил требования насчет освобождения заключенных. Отмечалось, что премьер Нетаньяху якобы потребовал: после выхода из израильских тюрем 200 палестинцев должны будут немедленно покинуть палестинские территории.



Близкая к "Хезболле" ливанская газета "Аль-Ахбар" между тем утверждает, что компромиссы еще возможны.



По данным издания, представители Израиля, США и Египта провели 18 августа встречу в Каире, чтобы согласовать вывод израильских военных из Филадельфийского коридора. Каир и Вашингтон предложили заменить израильских военных на оборудование (камеры и датчики), при помощи которого можно будет мониторить обстановку в приграничной полосе.



Египетские источники "Аль-Ахбар" считают, что США могут оказать существенное давление на Израиль, а Египет - на "Хамас", чтобы следующий раунд переговоров в Каире все-таки завершился подписанием сделки и прекращением огня.



Эльнар Байназаров

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19 авг. 24