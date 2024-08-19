Харрис отказалась от прямых теле-дебатов с Трампом

08:56 20.08.2024

Трамп заявил об отказе Харрис от дебатов на площадке Fox News

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что его оппонент вице-президент Камала Харрис отказалась от проведения дебатов 4 сентября на канале Fox News. Господин Трамп сказал, что не удивлен ее решением, и вместо дебатов он в ту же дату ответит на вопросы избирателей, передает его слова Reuters.



Изначально планировалось, что Камала Харрис и Дональд Трамп проведут первые дебаты в сентябре в Пенсильвании и Мичигане. Выбранные ими кандидаты в вице-президенты Тим Уолз и Джей Ди Вэнс согласовали свои дебаты на 1 октября. В том же месяце может пройти второй раунд дебатов госпожи Харрис и ее соперника. Президентские выборы в США назначены на 5 ноября.



О предвыборной кампании - в публикации "Ъ" "На съезд как на праздник".



Лаура Кеффер