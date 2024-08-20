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О стратегии США по сдерживанию Китая в Тихом океане, - В.Ключинский
09:01 20.08.2024

20.08.2024 | ВЛАДИСЛАВ КЛЮЧИНСКИЙ

Для блокирования выхода Поднебесной в Мировой океан выстраиваются разнообразные альянсы

Вашингтон перекраивает архитектуру региональной безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе (ИТР) для сдерживания Китая. Акцент делается на недопущение выхода Китая из Южно-Китайского моря в Мировой океан.

Избранная Вашингтоном стратегия заключается в формировании локальных союзов с островными государствами, чья территория перегораживает Китаю путь вовне. Ключевыми несущими конструкциями этой конфигурации выступают давние союзники США – Япония и Южная Корея, они служат сухопутным "якорем" первой цепи островов в составе антикитайского кордона, за которыми следуют еще две.

Первая цепь растянулась от Японии и Южной Кореи через Тайвань и Филиппины до Вьетнама. Эта цепь призвана противостоять прямым вооруженным действиям с территории материкового Китая.

Вторая цепь пролегает от Японии через Гуам, Палау, Марианские острова и Федеративные штаты Микронезии до Австралии и Индонезии. Эта цепь обеспечивает Вашингтону необходимую стратегическую глубину, дает возможность реагирования на действия Пекина с дальней дистанции.

Отметим, что внутри этой цепи происходят локальные интеграционные процессы. Так, Австралия, отделяемая от Индонезии узким Торресовым проливом, уделяет повышенное внимание индонезийской политике. В специализированных вузах Австралии увеличено количество часов изучения индонезийского языка, расширен штат экспертов по индонезийской внешней политике. Увеличивается стратегическое значение северного побережья Австралии, от Дарвина до Квинсленда. Австралийская геополитика указывает, что главная угроза для материка исходит с севера, т. к. к югу от Австралии – союзная Новая Зеландия. Канберра тревожно наблюдает за дипломатической и экономической активностью китайцев в Океании и углубляет оборонные контакты с США. На австралийских базах размещены истребители F-22 и F-35, бомбардировщики В-52 американских ВВС.

В 2023 г. Канберра вложила $4 млн. в инфраструктуру военных баз на севере страны и Кокосовых островах – заморской территории Австралии вблизи индонезийского побережья на полпути из Австралии до Шри-Ланки. Кокосовые о-ва – конечная западная точка второй островной цепи вышеуказанной антикитайской стратегии Вашингтона. Здесь все подготовлено для взлета разведывательных самолетов Р-8А "Посейдон" и дронов. Американцы в военную инфраструктуру северной Австралии вложили $300 млн. и открыли тендер еще на $2 млрд. на возведение объектов военного назначения в Папуа-Новой Гвинее (ПНГ), Восточном Тиморе и др. США намерены продолжать финансовые вложения в военную инфраструктуру Австралии как минимум до 2030 г., что превратит этот материк в самый дорогой финансовый объект Пентагона за пределами США.

Наконец, третья цепь островов представляет собой последний рубеж американского сдерживания Китая. Она протянулась от Алеутских островов (штат Аляска) через Гавайи до Океании. Китайское влияние проникает и сюда. Заметно укрепилось экономическое присутствие китайцев в Королевстве Тонга, Кирибати и на Фиджи. Пекин ведет переговоры о размещении своих баз с Фиджи и ПНГ. С 2022 г. между Соломоновыми о-вами и Китаем действует соглашение о китайской помощи в случае чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, допускающее отправку на острова подразделений китайских спасателей и правоохранителей.

Союзники США пытаются обыграть китайцев. Канберра выделила $2 млрд. на программу помощи развития тихоокеанских государств (Pacific development assistance) на 2024–25 гг. Предсказуемо, что главными получателями денег будут Фиджи, ПНГ ($637,4 млн.) и Соломоновы о-ва ($171,2 млн.).

Географическая удаленность второй и третьей островных цепей, в которых Австралия – самый важный плацдарм, заставляет США возлагать самые большие надежды на первую цепь и полагаться на надежность Японии, Южной Кореи и в некоторой степени Филиппин. В американском сценарии им предстоит принять первый удар т. н. китайской агрессии. В 2024 г. Филиппины получат беспрецедентные для местного министерства обороны $500 млн. в рамках Программы военного иностранного финансирования (Foeign Military Financing). Больше всего американцы вкладываются в усиление войск Береговой охраны Филиппин и в проведение совместных учений.

Перед Пентагоном стоит задача привлечь на свою сторону сомневающихся – Вьетнам, Индонезию. Эти страны крайне важны с геополитической точки зрения. Индонезия мыслит себя как место встречи двух океанов – Индийского и Тихого и суверенный геополитический полюс в ИТР. К 2050 г. Индонезии предрекают звание четвертой экономики мира.

Через Индонезию проходят жизненно важные морские коммуникации (проливы Малакка, Ломбок, Зондский пролив). Через Малакку Пекин получает более 80% нефти. В самом узком месте его ширина не превышает 2,5 км. Кто контролирует Малакку, тот контролирует импорт нефти в Китай. Ломбок достаточно глубок для пропуска крупнотоннажных кораблей. Зондский пролив ценен тем, что связывает Яванское море с Индийским океаном. Если Индонезия станет союзником США по антикитайской стратегии, позиции американцев в ИТР существенно укрепятся.

Вашингтон намерен противостоять в ИТР также идеологическому влиянию Пекина. Рекомендуется создать региональный координационный механизм для упрочения стандартов безопасности, отвечающих интересам США, и интернационализации процесса разрешения возникающих споров в ИТР исключительно силами США и их союзников.

Вашингтон испытывает нехватку дипломатического персонала в ИТР. Например, посольство США в ПНГ обслуживает одновременно Тонга, Вануату, Кирибати. Учитывая большое расстояние между ними, насадить американское влияние там дипломатам не удается. Кирибати в контексте антикитайской политики, как и Тувалу и Науру, приобретают для США важное значение, поскольку расположены на стыке Микронезии, Меланезии и Полинезии – ключевых регионов с точки зрения национальной безопасности Австралии и Новой Зеландии. Исключительная прибрежная зона Кирибати составляет 3,5 млн. кв. км, что немаловажно.

Кроме того, многие островные государства в Тихом океане граничат с заморскими владениями европейских держав и США. Появление здесь Китая нанесет удар по их неоколониальной политике. Американцы также видят в этом угрозу восточному побережью США и частичной изоляции Гавайев с расположенной там штаб-квартирой Тихоокеанского флота. Пекин, со своей стороны, старается втиснуться между Австралией и тихоокеанским побережьем США, развивая отношения с расположенными здесь странами – Ниуэ, Кирибати, Тувалу, Тонга. Здесь же расположено Токелау – островная территория под управлением Новой Зеландии. В 2006 и 2007 гг. при содействии ООН состоялись референдумы о самоопределении Токелау. Для того чтобы стать независимым государством, в обоих случаях не хватило лишь немного голосов. Токелау не в состоянии обходиться без финансовой помощи извне, и, если когда-нибудь в будущем Пекин предоставит такую помощь, новозеландское правление над островом станет историей.

Сдерживание происходящих в ИТР геополитических процессов, в т. ч. рост влияния Китая, является для США и их союзников сложным делом ввиду того, что превращается в попытку удержать ход истории, несущий кардинальные изменения человечеству. Отходят в прошлое западноцентричные геополитические модели, и даже маленькие острова в Тихом океане ищут большей независимости от американского и европейского влияния.

Источник - fondsk.ru
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