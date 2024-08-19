Россия забирает к себе всех несогласных, - Елена Караева

09:24 20.08.2024

Елена Караева



Наша страна вновь совершила шаг, который от нее мало кто ждал: глава государства подписал указ, который говорит о возможности приехать и поселиться в России без каких бы то ни было условий, без знания языка, разрешения на работу и прочей бюрократии всем тем, кто не согласен жить в наручниках, кандалах и намордниках политкорректности.



Когда норму приходится не то чтобы скрывать, но демонстрация ее может окончиться судебным иском, когда детей приходится ограждать едва ли не с детсада от "радужной повесточки" и когда чувства и эмоции в соответствии с новоязом неолибералов были названы "отношениями".



Ошеломительная безответственность, когда нормальные человеческие сообщества, большие и маленькие, ячейки общества и основы социума, с которой все это глобалисты гнали, и довольно, надо сказать, резво и успешно, "за Можай", как-то внезапно окончилась.

Теперь любой, абсолютно любой человек, женатый ли, замужняя ли, холостяк или одинокая женщина, обремененные детьми или бездетные могут собрать чемодан, сесть в самолет или на поезд и приехать к нам.



Вот как об этом говорит сам документ: "В целях защиты основополагающих прав и свобод человека, поддержки лиц, сделавших свободный выбор в пользу духовной, культурной и правовой связи с Российской Федерацией […] постановляю […] предоставить право обратиться с заявлением о выдаче разрешения на временное проживание без учета утвержденной правительством Российской Федерации квоты и без подачи документа, подтверждающего владение русским языком, знание истории России и основ законодательства Российской Федерации иностранным гражданам и лицам без гражданства, изъявившим желание переехать в Российскую Федерацию для проживания из иностранных государств их гражданской принадлежности […] по мотивам непринятия реализуемой […] политики, навязывающей деструктивные неолиберальные идеологические установки".



Никаких стояний в очередях, никакой записи на консульский прием, просто пришли в дипмиссию России, сказали "Помогите нам, пожалуйста!", и Россия сделает все, чтобы помочь.

Не хочется даже представлять, как выпадали глаза у профессиональных, на больших окладах и нехилых бонусах, разнообразных штатных правозащитников не менее пестрых НКО, название которых отчего-то всегда начинается со слова "открытое". Общество, страна, мысль



Государство, которое последние пару веков, да какие пару, все время существования которого было, согласно их терминологии, то "тюрьмой народов", то "Зе (или Ле) ГУЛАГом", в результате, по делам его если судить, оказывается самой свободной, то есть самой открытой страной на планете.



Пока США строят стену с Мексикой, пока в Восточной Европе возводят заборы и заборчики, пока везде, где только можно, ужесточается контроль над тем, что люди говорят, думают, пишут, пока специально обученные эксперты "шерстят" соцсети в поисках немейнстримных высказываний и прочей фронды, Россия говорит: "Да возьмите и приезжайте к нам без всяких условий, просто потому, что вам хочется от этого всего ада слежки и доносительства укрыться. Тут вы обретете убежище, кров, стол и дом. И, что тоже очень важно, вас не будут воспринимать как чужаков или как врагов. Вы - такие же мы, ну просто пока не говорите на русском. Но ничего, заговорите. И заговорите быстро".



Это в Европе, особенно во Франции, например, на приезжих - любых, вне зависимости их имущественного цена - смотрят, как солдаты раньше смотрели на вошь. Не тот акцент, не те манеры, не слишком широкая улыбка.



А в России простое "здравствуйте", произнесенное с милым грассированием, откроет все двери. Кстати, характерно, что несмотря на пугалки западной прессой экспатов - хоть из Новой Зеландии, хоть из Германии, хоть из Британии - практически никто из них никуда не уехал. Бизнесы не закрыли. Все счастливы, не в "отношениях", а в любви. Растят детей. Любого цвета кожи, с радостью и удовольствием, как говорится в нашем фильме "Цирк".

Пока неолиберальные НКО и прочие финансируемые глобалистами сообщества бегают и ищут, где только можно, признаки "расизма" и "ксенофобии", в президентском указе, и это важно подчеркнуть, вообще нет никаких референций или преференций религиозного или этнического свойства. Мы рады видеть всех. Если люди хотят спокойно жить, честно работать, аккуратно платить налоги, мы будем только этому рады. Потому что мы любим всех, и главное, мы свободны и открыты душой. И разумом.

Если надо - поддержим, где нужно - подсобим, и даже язык поможем выучить.



Русский мир, прекрасный своим разнообразием, будет прирастать в том числе и другими европейскими культурами и традициями. Собственно, таковым его фундамент был всегда, с момента, как начала складываться русская государственность.

Президентский указ - это не только свидетельство нашей щедрости, доброты, открытости и гуманистических ценностей, сильно изъеденных на Западе неолиберальными идеологами, это в первую очередь продолжение традиций той самой, большой исторической России, которую мы сейчас и продолжаем строить.