Более 50 ракет. Ливан атаковал Израиль

09:57 20.08.2024

Из Ливана по Израилю выпущено 55 ракет, в некоторых районах начались пожары

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что зафиксировала 55 выпущенных из Ливана ракет. Уточняется, что часть снарядов удалось перехватить, а некоторые из них упали на открытой местности на севере Израиля. По данным ЦАХАЛа, информации о пострадавших в ходе атаки не поступало. Вскоре после обстрела военно-воздушные силы Израиля нанесли удар по одной из ливанских пусковых установок, из которой были выпущены снаряды.



"В настоящий момент израильские пожарные и спасательные службы проводят работы по тушению пожаров, которые вспыхнули в нескольких районах на севере Израиля из-за попадания снарядов",- сказано в публикации пресс-службы израильской армии.



В ночь на 20 августа израильские ВВС атаковали район Дейр-Канун на юге Ливана. По информации ЦАХАЛа, при атаке погиб командир ракетного подразделения ливанского движения "Хезболла" Хусейн Али Хусейн. "Хезболла" подтвердила его гибель. Ливанский Минздрав также заявлял о гибели девяти человек в результате обстрела.



Подробнее об ирано-израильском конфликте - в материале "Ъ" "Иран поставил себя в зависимость от Газы".



Ольга Семеновых