Иранские боевые хакеры обвинены в взломе серверов штаба Трампа

10:17 20.08.2024

Названа страна, пытающаяся сорвать предвыборную кампанию Трампа

Спецслужбы: Тегеран мстит экс-президенту США



Представители разведки США утверждают, что за взломом предвыборного штаба Трампа стоит Иран. ФБР и другие ведущие агентства заявляют, что "иранцы... пытались получить доступ к лицам", связанным с обеими политическими партиями США.



Представители спецслужб США подтвердили, что Иран стоял за взломом президентской кампании Дональда Трампа, сообщили власти в понедельник.



в совместном заявлении ФБР, Канцелярии директора Национальной разведки и Агентства по кибербезопасности и защите инфраструктуры говорится, что они приписывают Ирану "недавно появившиеся сообщения о действиях, направленных на компрометацию кампании бывшего президента Трампа", и что американское разведывательное сообщество "уверено, что иранцы с помощью социальной инженерии и других усилий добивались доступ к лицам, имеющим прямой доступ к президентским кампаниям обеих политических партий".



Усилия Ирана включают в себя "кражи и раскрытие информации" и "направлены на то, чтобы повлиять на избирательный процесс в США", говорится в заявлении спецслужб.



Это заявление, подчеркивает The Guardian, было сделано через неделю после того, как несколько новостных агентств и СМИ, включая New York Times, Washington Post и Politico, сообщили, что получили записи внутренней предвыборной кампании, включая досье на сенатора от штата Огайо Джей Ди Вэнса, напарника Трампа по предвыборной гонке.



Сразу после этого бывший президент обвинил иранское правительство, заявив, что Microsoft проинформировала предвыборную кампанию о взломе. Трамп также заявил, что была получена "только общедоступная информация".



На прошлой неделе предвыборный штаб Камалы Харрис сообщил, что ФБР предупредило о том, что они стали мишенью иностранных хакеров. Представители предвыборного штаба вице-президента заявили, что проведенные ими мероприятия по кибербезопасности успешно предотвратили попытку взлома.



Хакерские атаки были частью более широкой кампании, направленной на то, чтобы повлиять на выборы в США, говорится в заявлении представителей разведки: "Иран считает выборы этого года особенно важными с точки зрения влияния, которое они могут оказать на интересы его национальной безопасности, что усиливает стремление Тегерана повлиять на их исход. Мы наблюдали все более агрессивную активность Ирана в течение этого избирательного цикла, в частности, операции по оказанию влияния на американскую общественность и кибероперации, направленные на президентские кампании".



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ФБР в контакте с жертвами взлома и "будет продолжать расследование и собрать информацию для того, чтобы преследовать и сорвать опасный виновных лиц", - говорится в заявлении, добавив: "Мы не потерпим иностранного усилия, чтобы влиять или вмешиваться в наши выборы, в том числе нападения на американские политические кампании."



В 2016 году предвыборный штаб Хиллари Клинтон был взломан, что привело к обнародованию внутренней электронной почты, что стало главной причиной разногласий в ходе президентской кампании.



Авторы: АНДРЕЙ ЯШЛАВСКИЙ