 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Украинский "наступ" на Курск, похоже, захлебнулся в крови, - Р.Маркуш
11:11 20.08.2024

"Наступ на Курск" захлебнулся: Генштаб ВСУ срочно подтягивает резервы - леса забиты "двухсотыми"
Наши бойцы отмечают, что среди пленных и убитых много солдат 30−35 лет в хорошей физической форме
Радомир Маркуш

"Наступ на Курск" захлебнулся: Генштаб ВСУ срочно подтягивает резервы – леса забиты "двухсотыми"

20 августа Минобороны сообщило, что российские морпехи из 810-й отдельной гвардейской бригады обнаружили и разгромили в Курской области колонну бронетехники ВСУ.

Во время боя были уничтожены девять единиц военной техники противника, среди которых бронетранспортеры Stryker и "Казак", бронеавтомобиль HMMWV. Морпехи "затрофеили" два бронетранспортера Stryker, канадский броневик Roshel SARV и противоминную машину Сougar. Часть боевиков из 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ была уничтожена, несколько взяли в плен.

Курская авантюра Зеленского превращается в самую страшную для ВСУ "мясорубку". Количество украинских "двухсотых" в местных лесах пугает даже закаленных в боях бандеровцев. При этом самостийные картоделы перекрасили значительные территории в Суджанском и Кореневском районах в серую зону, в которой ВС РФ ведут поиск и уничтожение вражеских ДРГ.

С места боев приходит информация о стабилизации ситуации в Судженском и Кореневском районах, а счет потерянной ВСУ техники идет на сотни единиц
Сразу несколько известных в Украине телеграм-каналов сообщили о сильном недовольстве политических элит "наступом на Курск". В частности, "ЗеРада" строчит: "Сейчас Банковая пытается снести все мосты, чтобы выиграть время и удержать как можно дольше территории Курской области, чтобы все те потери живой силы и техники не стали триггером для масштабной зрады".

Дело в том, что широкой публике стало известно о более тысячи погибших высокопрофессиональных солдат с опытом и мотивацией (цифры потерь на самом деле намного больше).

"Операция ВСУ в Курской области имеет свою страшную цену", - заявил, например, мэр Львова Андрей Садовой. Похоронные вереницы идут потоком по центральным улицам "культурной столицы" незалежной.

Тамошние эксперты обратили на зрадный выпад мэра Львова в адрес Зеленского на фоне заявлений "просроченного", что, мол, "все хорошо". Экс-комроты "Айдара" * Дикий предупредил, что драп ВСУ с курского плацдарма и контрнаступление россиян на Сумы будет иметь тяжелые последствия для киевских властей, которые кинули лучших в самую тупую атаку. Удивительно это тем, что буквально пару дней назад он пел Зеле "дифирамбы".

Наступившая стабилизация в Курской области воспринимается многими в незалежной как провал "наступа", поскольку в реальности "ничего ценного" не захвачено. Напротив, можно ставить крест на мирных переговорах. Эта информация перекликается с данными нашей стороны.

Как пишет тг-канал "Воевода Вещает", противник "слепой":

"Вчерашняя картина, когда два танка, высунувшись вперед, блуждали как слепые котята, пока один из них не сожгли. У них есть проблема со связью. Она продолжает нарастать. Среди пленных мало „старого мяса". В основе своей (укровояки) не старше 35 лет, в хорошей физической форме. Много добровольно подписавших контракт, и, вообще, служивших до 2022 года. Это не те „додики", которых загребли ТЦК в 50 лет, коих приходится бить в ДНР. На нашей территории находится свежий, обученный, злой и наглый враг".

Именно поэтому так плачутся по ту сторону фронта из-за "страшной цены". Россия не только отражает попытку вторжения ВСУ на нашу землю, но и утилизирует лучшие бригады противника.

Ежедневно, согласно сводкам Минобороны РФ, к Бандере и в лекарни в крайне тяжелом состоянии отправляется по батальону "элиты", укомплектованному лучшей натовской техникой.

В Сети появились кадры уничтожения второго танка Challenger-2. На кадрах хорошо видно попадание "Вихря" с борта ударного вертолета Ка-52. Напомним, первого "британца" наши ликвидировали 15 августа. После детонации от гордости английской оборонки осталась только обугленная пушка.

На армейском чате ВСУ говорится, что на Challenger-2 и на американских БТР Stryker устраивали покатушки "херои" 82-й ОДШБр "Чернівці", которая, наряду с 47-й ОМБр "Магура" и 3-й ОШБр "Азов" **, составляет натовскую "золотую дивизию", подчиненную Пентагону через прокладку Генштаба ВСУ.

При наступлении ВСУ в Курской области враг использует не только британские танки, но и британские БПЛА, сообщило издание The Sunday Times. Ее автор пишет: "Хотя это оставалось незамеченным для мира, британское оборудование, включая дроны, сыграло ключевую роль в новой наступательной операции Украины".

Не просто так бритты считаются самыми осведомленными на Западе по части военных событий в Суджанском и Кореневском районах. Именно поэтому на последнюю статью The Guardian (опубликованную 17 августа) о "вторжении ВСУ в Курскую область" ссылается даже ISW.

Бросив на заведомо обреченную авантюру лучшие подразделения, ВСУ полностью обнажили другие участки фронта - Угледару, Курахово, Константиновку
С одной стороны, высокопоставленный чиновник Великобритании сказал, что Лондон не откажется от предоставления своего оружия Киеву, но с другой - The Guardian констатирует, что после 10 дней наступления "украинская армия под Курском испытывает серьезную нехватку личного состава".

Очевидно, что потери ВСУ намного превысили расчетные показатели главкома Сырского, тогда как конфигурация ЛБС совершенно невыгодна ситуативным оккупантам.

Все попытки врага выровнять фланги на западе и востоке от Каучука и на юге и севере Кореневской "кишки" провалены, что, согласно выводам британской газеты, означает невыгодное растягивание фронта, тем более в нынешних условиях: "Украина собрала воедино то, что было доступно в качестве оперативного резерва, и направила его на новый фронт"

Исходя из сведений других источников, мотивированных частей у Зеленского еще хватает, но зачастую "элиту" ВСУ отправляют на верную смерть из-за всевидящего ока нашей аэроразведки.

По данным "Военной хроники", "на Курском направлении все больше наблюдается подходящих резервов противника. В Новоивановке ударом РСЗО „Торнадо" была накрыта колонна ВСУ".

* Решением Южного окружного военного суда от 25.09.2023 сообщество "Айдар" признано в Российской Федерации террористическим, его деятельность на территории нашей страны запрещена.

** Украинское военизированное националистическое объединение бригада (полк, батальон) "Азов" решением Верховного суда РФ от 2 августа 2022 г. признано террористическим, его деятельность на территории России запрещена.

Источник - свободная пресса
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1724141460


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