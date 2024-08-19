В Узбекистане планируют внедрить национальную шкалу времени

11:23 20.08.2024

В УЗБЕКИСТАНЕ ПЛАНИРУЮТ ВНЕДРИТЬ НАЦИОНАЛЬНУЮ ШКАЛУ ВРЕМЕНИ



Ответственным за это кабинет министров назначил Институт метрологии. Ожидается, что он создаст шкалу, которая с 2025 года будет использоваться как точное время страны.



Институт уже начал решать эту задачу. В текущем году он запустил Национальный эталон единицы времени и частоты. С его помощью точное узбекистанское время генерируется сейчас.



Национальные эталоны - это высокоточные аппараты, максимально точно отслеживающие ход времени. Они подключены к специализированным серверам, которые распространяют информацию об эталонном времени.



В результате национальные эталоны помогают синхронизировать время и формировать его Международную шкалу. Например, в 2023 году пользователи по всему миру более 100 млрд раз обращались к российскому эталону времени.



На национальном уровне за регулирование часов должна будет отвечать Служба времени и частоты. Планируется, что она будет предоставлять информацию о точном времени через "Узтелеком".