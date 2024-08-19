Казахстан и Россия хотят создать коридоры для миграции сайгаков

11:29 20.08.2024

Казахстан и Россия хотят создать коридоры для миграции сайгаков, передает корреспондент агентства.



"Совместно с российской стороной будет проведен мониторинг, чтобы определить места концентрации сайгаков и разработать рекомендации по созданию экологических коридоров для их беспрепятственной миграции через границу", - сообщили в пресс-службе министерства экологии и природных ресурсов.



Министр экологии Ерлан Нысанбаев встретился с коллегами из министерства России. Они обсудили вопрос открытия проходов в пограничных ограждениях, которые препятствуют сезонной миграции уральской популяции сайги.



Помимо этого он выслушал предложения по решению проблемы с потравой посевов и сенокосов сайгаками от фермеров ЗКО.



Министр обещал провести мероприятия по снижению нагрузки на сельскохозяйственные земли в ЗКО.