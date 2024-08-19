УПЦ заставят выбирать между сатанизмом и мученичеством, - Ростислав Ищенко

12:06 20.08.2024 Лакействуя перед нацистской властью, рассчитывать на выживание практически невозможно

Ростислав Ищенко



Когда в 2014 году умер возглавлявший УПЦ митрополит Владимир (Сабодан) и на его место был избран митрополит Онуфрий (Березовский), один мой знакомый священник сказал, что Блаженнейший Онуфрий принял венец мученика.



Мол, событие еще не случилось, но такой столп православной веры, как Онуфрий ни на миллиметр не пойдет на уступки и, в условиях нацистской диктатуры, неизбежно и быстро подвергнется репрессиям.



На сегодня киевский режим репрессировал уже несколько митрополитов УПЦ, но Онуфрия пока не трогают. Не трогают потому, что при нем УПЦ продолжала идти по пути коллаборационизма (если что, это не ругательство, а традиционное, со Второй мировой войны, обозначение согласия на сотрудничество с победившим врагом, иногда даже ради цели, представляющейся коллаборационисту высокой, но большей частью ради призрачной надежды сохранить жизнь и относительное благополучие).



Митрополита Онуфрия трудно осудить. Несмотря на то, что именно при нем УПЦ и бандеровцев начала благословлять на войну с Россией, и, в конечном итоге, заявила о своей канонической самостоятельности, хоть и пытается до сих пор избегнуть слова автокефалия, все же курс на коллаборационизм был принят еще митрополитом Владимиром, в совершенно травоядные времена, когда у Кравчука не было времени, чтобы серьезно поддержать самосвятов из УПЦ КП (слишком быстро его переизбрали), а Кучма и вовсе благоволил к УПЦ МП, да и подавляющее большинство украинских политиков именно в сабодановской церкви окормлялось. Понятно, что сразу после путча у Онуфрия не было возможности развернуть церковный корабль.



Но надо сказать и о том, что за десять лет, прошедших с тех пор, как Блаженнейший Онуфрий возглавил УПЦ, никаких попыток изменить или хотя бы подкорректировать курс сделано не было. УПЦ не только уступала под давлением властей, но, так же как и при Сабодане, пыталась убедить Порошенко, а затем Зеленского в своей лояльности и готовности к полномасштабному сотрудничеству с киевской властью.



Помните сцену из мультика о Малыше и Карлсоне, в которой Карлсон говорит: "Малыш, а как же я? Я же лучше собаки!" Вот так же и УПЦ смотрела на киевскую власть преданными глазами, в которых читалось: "Я же лучше ПЦУ!"



Священноначалие УПЦ не хотело понять одной простой вещи – каноничность, которую они считают своим преимуществом, с точки зрения хозяев киевского режима – большой недостаток. Каноническая церковь служит Богу, а с властями только сотрудничает (бывает, что и вынужденно). В случае, когда требования власти прямо противоречат Священному Писанию, каноническая церковь против власти может быть и не выступит, но и требования ее не выполнит (будет саботировать).



Требовались же те, кто будет не только с энтузиазмом выполнять требования Киева и его евроамериканских хозяев, но даже проявлять русофобскую инициативу. Ряженные из УПЦ КП, а затем из ПЦУ, под это требование подходили идеально. У УПЦ не было ни одного шанса как-то договориться, но они десятилетиями пытались убедить киевскую власть, что они лучше самосвятов, полезнее.



Уступая властям во второстепенных (как им казалось) вопросах, УПЦ не заметила, как стала практически неотличимой от ПЦУ. Ибо какая нам разница, благословляет бандеровцев на убийство русских и молится о победе украинского оружия канонический епископ или ряженный, купивший облачение в церковной лавке, а храм захвативший с помощью боевиков? "По делам их узнаете их!" - а не по каноничности. Иисуса вполне канонический синедрион приговорил к смерти.



Но, повторяю, властям Киева нужна полная покорность. Если они сказали, что Православная церковь на Украине должна быть одна – ПЦУ, то никакие высшие соображения священноначалия УПЦ и никакой уровень коллаборационизма их не устроит. Либо переход в ПЦУ, а значит отказ от каноничности – последнего бастиона, все еще защищаемого УПЦ, либо мученический венец.



Чтобы руководство УПЦ думало быстрее церковь постепенно выдавливают из Лавр, захватывают приходы и подготовили закон о ее полном запрете. Украинская "партия мира", формально возглавляемая Порошенко (по крайней мере, он так думает), которая надеется что ей удастся убедить американцев сместить Зеленского, передать власть порошенковцам и санкционировать заключение с Россией мира на российских условиях, которые при первой же возможности Киевом будут нарушены, пытается саботировать принятие этого закона, чтобы иметь козырь для торговли с Россией.



Но это не надолго, ровно до тех пор, пока США не прикрикнут на распоясавшихся холопов. Как только Вашингтон потребует, всякое сопротивление украинских политиков моментально прекратится. Мы же помним, как усердно пробивал создание ПЦУ Порошенко – ревностный прихожанин УПЦ, по праздникам служивший иподьяконом митрополита Винницкого и Барского Симеона (Шостацкого), под давлением того же Порошенко перебежавшего в 2018 году в ПЦУ.



А США уже послали украинским властям и, особенно, оппозиции прозрачный сигнал. С требованием запретить УПЦ выступил Всеукраинский совет церквей и религиозных организаций.



Структура чрезвычайно интересная. Создан еще в 1996 году при тогдашнем Госкомрелигий (Государственном комитете по делам религий) Украины. То есть, хоть он и называет себя независимым консультативно-совещательным органом, но изначально сотрудничает с украинскими властями, при содействии которых создан. Поддерживает тесные связи с американскими и канадскими политиками, а также политиками других стран НАТО и Израиля.



А какой у него состав! Загляденье!



Оставим в стороне УПЦ, Римско-католическую церковь, УГКЦ (униатов), мусульман (ДУМ Украины), Якова Дов Блайха с его Объединением иудейских религиозных организаций Украины и даже пресловутую ПЦУ. Они все, вместе взятые, составляют заметно меньше половины совета. Остальные: Всеукраинский союз церквей евангельских христиан – баптистов, Закарпатская реформатская церковь, Немецкая евангелически-лютеранская церковь, Украинская евангельская церковь, Украинская церковь христиан веры евангельской, Украинская лютеранская церковь, Церковь адвентистов седьмого дня, Украинская христианская евангельская церковь, Украинское библейское общество – протестанты, особо популярные в ЕС и США, но на Украине имеющие скопом прихожан меньше, чем иудеи и мусульмане, не говоря уже о православных.



Даже у ПЦУ прихожан больше, чем у протестантов. Зато у протестантов организаций много, а понадобится, они еще любое нужное количество наштампуют – собралось вместе три человека – вот и очередная "церковь". Впрочем, американцы, контролирующие, помимо протестантов, ДУМ Украины, иудеев Дов Блайха, УГКЦ, ПЦУ и активно сотрудничающие с РКЦ, и так имеют в совете контрольный пакет.



Итак, как только Рада попыталась затянуть вопрос с принятием закона о запрете УПЦ, проамериканский Всеукраинский совет церквей и религиозных организаций выступил с требованием к властям срочно запретить "промосковскую церковь". Позиция хозяев Украины ясна – даже если Украины не будет, политически (в изгнании) ее должны представлять исключительно проамериканские политики, а духовно – единая, ручная проамериканская ПЦУ.



Митрополиту Онуфрию и его пастве выдвинуто требование отречься от Бога. Согласятся – это уже не коллаборационизм – вынужденное сотрудничество с политической властью, которое можно как-то оправдать, сославшись на "воздай Богу богово, а кесарю кесарево", это – чистой воды сатанизм – переход на сторону богоборческих сил, поставивших князя мира сего, выше Царя Небесного. Откажутся – примут мученический венец.



Спасти их от необходимости сделать выбор может только быстрый крах режима под давлением русской армии. Хоть русская армия и торопится спасать случайно уцелевших в бандеровском заповеднике русских людей, а не обандерившуюся по сути УПЦ, но последней может повезти.



Впрочем и американцы своих киевских лакеев торопят, а последние и сами не прочь оставить после себя только гекатомбы трупов и дымящиеся руины. Сама мысль о том, что недоделанная ими Украина и недосозданные ими украинцы, вновь станут Россией и русскими и будут вспоминать украинский период своей жизни с содроганием, для них непереносима.



Так что до освобождения еще дожить надо, а, лакействуя перед нацистской властью, рассчитывать на выживание практически невозможно. Пример еврейской полиции Варшавского гетто, добросовестно отправившей на уничтожение всех своих сородичей, после чего отправленной немцами за ними, достаточно убедителен.



Только не для украинцев. Источник - Украина.ру

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1724144760





Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Опубликован Сборник аналитических материалов третьего потока Школы аналитики "Қазақстанның орнықты даму бағдары"

- Кадровые перестановки

- Азат Перуашев прибыл с рабочим визитом в Костанайскую область

- Активы стоимостью более 1 триллиона тенге возвращены в Казахстан

- Осуждены бухгалтеры городской поликлиники г.Алматы

- Рабочий график главы государства

- Указ Президента Республики Казахстан от 14 августа 2024 года №622

- Олжас Бектенов: Нефтегазовая отрасль должна работать на благо всех казахстанцев

- Олжас Бектенов и Заместитель Премьер-Министра Таиланда обсудили перспективы инвестиционного и торгово-экономического сотрудничества

