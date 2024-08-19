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Иностранные вложения в экономику КНР сократились почти на треть
12:19 20.08.2024

Китай недосчитался инвестиций

Объем прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в экономику Китая в январе-июле сократился на 29,6%, до $75,3 млрд, следует из данных министерства торговли этой страны. Среди причин: более сдержанный, чем ожидалось ранее, рост экономики Китая и вызывающее опасения инвесторов усиление его торговых противоречий с Европой и США. Сейчас власти КНР обещают расширение поддержки инвестактивности. Речь, в частности, идет о сокращении списка отраслей, недоступных для иностранного капитала - ограничения могут быть сняты в том числе в производственном секторе. Фактически эти планы выглядят ответом европейским властям, которые все активнее призывают свой бизнес диверсифицировать инвестиции и не допускать их концентрации в одной стране - имея в виду именно Китай.

За первые семь месяцев 2024 года объем прямых иностранных инвестиций в экономику Китая составил 539,5 млрд юаней ($75,3 млрд), следует из данных министерства торговли страны. Год к году объем ПИИ сократился почти на треть - на 29,6%. Сжатие инвестиций отчасти объясняется сдержанным ростом экономики КНР (поступающие данные и опережающие индикаторы по-прежнему разочаровывают рынки). Другая причина - усиление торговых противоречий Китая с ЕС и США (см. "Ъ" от 9 апреля и 7 мая), что вызывает все больше опасений как у действующих, так и у потенциальных инвесторов.

По данным министерства торговли КНР, 28% (154,5 млрд юаней) общего объема ПИИ за семь месяцев пришлись на производственный сектор.

Детализированной разбивки по отраслям в министерстве не приводят. Известно при этом, что за январь-июль в КНР было зарегистрировано более 31 тыс. новых предприятий с участием иностранного капитала - это на 11,4% больше, чем за аналогичный период 2023 года.

По итогам прошлого года в Китае уже фиксировалось сжатие ПИИ: объем вложений оценивался в $163 млрд в 2023 году после $189 млрд в 2022-м (минус 14%). В 2024 году поток инвестиций продолжил сокращаться. Фиксирующийся спад остается для КНР чувствительным: привлечение иностранного капитала власти страны называли одним из ключевых источников экономического роста. Устойчивость инвестиций фактически заложена в целевой показатель роста ВВП на этот год (5%, подробнее см. "Ъ" от 6 марта).

В расчете на приток ПИИ власти намерены расширять поддержку инвестактивности в стране, заявили в конце прошлой недели в министерстве торговли КНР. Речь, как пояснила замминистра Ли Юнцзе, идет об упрощении доступа иностранного капитала в страну.

В частности, власти собираются в очередной раз сократить "список исключений", который включает в себя отрасли, недоступные для иностранных инвесторов.

Ограничения будут сняты в первую очередь в производственном секторе. Кроме того, планируется повысить открытость в отраслях образования, здравоохранения и телекоммуникаций - они могут войти в перечень секторов с облегченными условиями входа для зарубежных инвесторов.

Анонсированные властями Китая шаги дополняют общую программу поддержки экономики страны, запущенную по итогам Всекитайского собрания народных представителей, состоявшегося 5 марта этого года. Фактически предложенные министерством торговли меры могут восприниматься как ответ европейским властям, которые в условиях усиления торговой конфронтации с КНР и политического сближения Пекина с Москвой все чаще напоминают бизнесу о важности диверсификации инвестиций и рисках их концентрации в одной стране.

Рост экономики КНР во втором квартале 2024 года замедлился и оказался заметно хуже прогнозов
Впрочем, пока вложения отдельных европейских государств, главным образом Германии, в Китай как раз расширяются. По данным Бундесбанка, прямые иностранные инвестиции страны в экономику КНР за первое полугодие 2024 года составили около €7,3 млрд против €6,5 млрд за весь прошлый год. Заметная доля этих ПИИ - результат реинвестирования: около половины общего объема полученной в Китае прибыли немецкий бизнес сейчас оставляет в стране. Отметим, для крупнейшей европейской экономики, ориентированной прежде всего на экспорт, такая тенденция оборачивается спадом производства внутри страны - в годовом выражении его объем в июне сократился на 4,1%, следует из данных министерства экономики Германии.

Кристина Боровикова
Газета "Коммерсантъ" №148/П от 19.08.2024, стр. 2

Источник - коммерсант
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