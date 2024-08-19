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Дело генерала Попова разваливается до суда. Кто подставил командующего 58-й армией?
12:22 20.08.2024

ДЕЛО ГЕНЕРАЛА ПОПОВА: ГЛАВНОЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВО - ФАЛЬШИВКА. КТО ПОДСТАВИЛ "СПАРТАКА"?
Дело генерала Ивана Попова становится все более интригующим. Подпись под документами - фактически главное доказательство "вины" экс-командующего 58-й армией - оказалась фальшивкой. Это показала экспертиза. Остается главный вопрос: кто подставил "Спартака"?

Чем дольше продолжается следствие по делу генерала Ивана Попова, тем больше удивительных и даже шокирующих фактов всплывает. Почерковедческая экспертиза установила, что подпись на документах, которые фактически стали главным доказательством "вины" генерала "Спартака" (позывной Попова) по уголовному делу о мошенничестве, ему не принадлежит.

Стоит отметить, что эту экспертизу провели по инициативе Следственного комитета. Об этом рассказал ТАСС адвокат генерала Сергей Буйновский.

Именно эта экспертиза и показала, что "в документах, которые являются одним из доказательств по делу Попова, стоит не его подпись, и он не должен был там вообще расписываться".

Проще говоря, эксперты доказали, что на документах - фальшивая подпись.

Таким образом, доказательства вины Ивана Ивановича, о которых идет речь в данном уголовном деле, строятся следствием не на прямых, но на косвенных доказательствах,

- заявил адвокат.

Напомним, что ранее, глава Следкома Александр Бастрыкин уточнил, что сейчас уже завершены следственные действия по делу генерала Попова, а также предпринимателя Сергея Моисеева. Оба фигуранта знакомятся с материалами этого дела.

Дело на две тонны
Напомним, в чем обвиняют экс-командующего 58-й армией. По версии следствия, генерал-майор Иван Попов причастен к "мошенничеству в особо крупном размере", которое связано с хищением почти двух тысяч тонн металлоконструкций, предназначенных для строительства инженерных сооружений в местах дислокации его подразделений на Запорожском направлении. Напомним также, что речь шла о сумме более 114 млн рублей.

В интервью "Российской газете" Бастрыкин дал понять, что участь генерала Попова решила его подпись под документами.

Изделия были вывезены со склада, затем реализованы третьим лицам в другом регионе. Попову также вменяется служебный подлог, так как он подписал документы, содержащие заведомо ложные данные о поступлении товара в армию.

- уточнил глава Следкома.

А теперь эксперты доказали, что подпись - не генерала вовсе.

К слову, не так давно экс-командующий 58-й армией одержал победу в суде - ему сменили меру пресечения и выпустили, наконец, из СИЗО под домашний арест. Сам "Спартак" (позывной Попова) встретил известие неподдельной улыбкой. "Спасибо всем!" - поблагодарил он из зала суда.

Надо отметить, что арест генерала, вызвал сильное недовольство в обществе: на его защиту встали и военнослужащие, даже незнакомые с ним лично, и военкоры, и простые граждане. Снова в Сеть попало аудиосообщение Попова, адресованное его "гладиаторам", в котором тот говорил, что "возникла сложная ситуация со старшим начальством" и он стоял перед выбором - "либо смолчать и смалодушничать", либо высказать открыто все как есть:

Во имя вас и во имя погибших наших всех друзей боевых не имел права врать, поэтому обозначил все проблемные вопросы, существующие на сегодняшний день в армии по боевой работе, по обеспечению. Назвал все вещи своими именами, заострил внимание на самом главном - трагедии современной войны...

Кто подставил генерала?
Новость о фальшивой подписи в деле генерала "Спартака" произвела в блогерском сообществе эффект разорвавшейся бомбы. Ведь многие, кто лично знаком с генералом, не верили в то, что он мог оказаться вором.

Военный блогер Михаил Звинчук в своем телеграм-канале "Рыбарь" прямо пишет, что дело Попова "не перестает удивлять". Он акцентировал внимание на документах, которые не должны были содержать подпись генерала, что, по его словам, опровергает причастность Ивана Попова к "мошенничеству" и "служебному подлогу".

Подобные повороты в уголовном деле позволяют аккуратно предположить, что красивый и яркий кейс с Иваном Поповым может частично удовлетворить запрос общества на справедливость, ну и, конечно же, добавить позитива на фронте - особенно на фоне оперативного кризиса в Курской области,

- пишет Звинчук.

Один из самых ярых защитников генерала военный блогер Юрий Подоляка эмоций не сдерживал и задал один из главных вопросов: кто подставил "Спартака", зачем и кому надо было фабриковать дело против популярного в армии генерала?

То есть получается, что дело против Ивана Попова вообще полная "липа"? То есть кто-то сознательно, подделав подпись генерала, "подводил его под монастырь"? Кстати, кто?

- задается логичными вопросами военный блогер.

На фоне новых деталей в деле Ивана Попова у Подоляки возник вопрос уже к следователям: "Как так получается?"

Военный обозреватель Царьграда Влад Шлепченко надеется, что в этом деле "будет наведен порядок":

Это очень странное уголовное преследование человека, который сыграл огромную роль в том, что наша оборона в прошлом году выстояла.

,

Шлепченко также не преминул напомнить о версии, что дело в отношении Попова могло быть изначально сфабрикованным по ложному доносу.

Если рассматривать это в контексте гипотезы о том, что генерал был взят в качестве своего рода заложника одной из противоборствующих групп, то можно надеяться на то, что этой группе поплохеет. И значит, справедливость таки до них доберется. Все это дело изначально выглядело очень странным,

- резюмировал он.

Источник - Царьград
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1724145720


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