 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Путин уже на коленях в Беслане
15:09 20.08.2024

Путин совершил земной поклон у памятника жертвам теракта в Беслане

Президент России Владимир Путин по приезде в Беслан посетил мемориальный комплекс "Город ангелов", где почтил память погибших в результате теракта в школе № 1 в 2004 году. Кадры опубликованы в Telegram-канале Кремля.

Возле мемориала, где похоронены 266 из 334 человек, погибших в результате теракта, глава государства встал на колени и возложил большой букет красных роз.

Российский лидер также возложил цветы к "Дереву скорби", которое располагается на территории комплекса, и памятнику бойцам спецподразделений "Альфа" и "Вымпел", погибшим в ходе штурма спортивного зала школы.

1 сентября 2004 года террористы захватили заложников в школе № 1 города Беслана во время торжественной линейки, посвященной началу учебного года. На протяжении трех дней они удерживали в заминированном здании 1128 человек, детей, их родителей и сотрудников школы. Жертвами трагедии стали 334 человека, 186 из них - дети.

Во время штурма был уничтожен 31 террорист. Наказание за теракт понес только Нурпаши Кулаев (внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов). В 2021 году он попросил о пересмотре приговора. По приговору суда он отбывает пожизненное наказание в колонии "Полярная сова" в Ямало-Ненецком автономном округе.

Как передавало ИА Регнум, ранее 20 августа Путин посетил Кабардино-Балкарию впервые с 2019 года. Помимо главы республики Казбека Кокова, его сопровождали полпред президента в Северо-Кавказском федеральном округе Юрий Чайка и глава Минсельхоза Оксана Лут.

Источник - Регнум
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